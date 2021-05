/ / / La comuna de Colonia Bicha posibilita acceso a la educación secundaria

El traslado de 32 alumnos de nivel secundario residentes en la localidad realiza la comuna hacia distintos centros educativos de la región con la finalidad de posibilitar que las y los jóvenes puedan cursar el nivel secundario.

Para brindar ese servicio la comuna con dos combi y un auto realiza unos 3700 km mensuales para trasladar 21 alumnos y alumnas al colegio de Colonia Vignaud, 7 a la escuela de Eusebia y 4 son trasladados hasta Brinkmann, además de los que se movilizan por sus propios medios.

Este servicio es parte de la política comunal la que es acompañada con acciones para incentivar a la adolescencia tanto de quienes viven en la zona urbana como en el campo para que curse el nivel secundario al considerar que la educación es fundamental para el crecimiento personal, pero al mismo tiempo al facilitar las posibilidades para que puedan concurrir hace que eviten la emigración de las familias por falta de oportunidades.

«Nuestra localidad está enclavada en una zona productiva muy fuerte, donde hay productores, trabajadores tamberos y rurales, además de quienes trabajan en la prestación de servicios al campo, entonces posibilitar el derecho a las mismas oportunidades que los niños de otro lugares tienen es nuestro propósito dentro de las limitaciones que tiene la comuna, por eso acompañamos a la escuela de nivel primario de nuestra localidad y trasladamos a otras localidades para cursen el nivel secundario como parte de una política de igualdad de oportunidades»

Al no contar con una ruta pavimentada Colonia Bicha no cuenta con servicio público de transporte de pasajeros, por eso la falta de pavimentación de la ruta 22 no solo limita el movimiento de la actividad productiva del campo, la instalación de emprendimientos para generar mano de obra, dificultades para el acceso a la salud, sino que también es una barrera para el acceso a la educación de la adolescencia y la juventud poniéndolos en un pie de desigualdad con los que residen en otros lugares de la provincia al no poder ser parte del boleto educativo, razón por lo que la comuna desde hace varios años viene realizando el traslado a los establecimientos educacionales de nivel secundario para garantizar un mejor futuro de la misma manera que acceden.

