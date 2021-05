/ / / La Mole Moli dijo que será candidato a diputado nacional por un nuevo partido

Eduardo Fabio “La Mole” Moli dijo que será candidato a diputado nacional por un partido que se denominará “Lista del Pueblo” y al mismo tiempo dijo que presentará un libro con fuertes denuncias.

“Me voy a meter en la política porque si vos me preguntas de números, de logística que hablan todos los medios de comunicación que al final cansan, que no se entiende una bosta y la gente se está cagando de hambre, la gente no puede pagar un kilo de asado mil pesos” empezó diciendo Fabio “La Mole” Moli a través de FM 90.5 Sentimiento Popular San Guillermo en dialogo con Lisandro Valdemarín, Santiago Soto y Emiliano Nunia

Prosiguió: “Yo tengo un gran estudio, no en la escuela, pero si en la calle, entonces tiene que haber un negro del pueblo que levante la mano que diga no inventemos estas pelotudeces cuando la gente se está cagando de hambre, entonces yo voy a ser la lucha del pueblo”

Al profundizar sobre el tema aseguro contar con un grupo de gente que lo acompaña con un partido nuevo “armado por gente laburadora, gente que conoce la calle, el presidente es albañil igual que yo, vamos con gente grande, pero los vamos a molestar”

“Tiene que haber algún negro que levante la mano, que diga pará, necesita la gente, gente humilde, gente de palabra, basta con la falsedad, están todos los medios de comunicación que la matan a la Cristina, que es una chora, que robo, porque no la meten preso, entonces no robo ni bosta, porque no la maten preso, si robo, va un negro y roba una gallina porque no tiene para cometer lo meten 20 días preso”

Al reiterar que va a ser candidato a diputado nacional por Córdoba, manifestó “Los cagones no han hecho historia, voy a pelear por la gente del pueblo”.

En otro tramo de la entrevista al señalar que nunca estuvo con un partido político porque siempre eligió a la gente, menciono que ayudo al ex intendente de Córdoba Giacomino, a Luis Juez, a Ramón Mestre, a De la Sota cuando se postuló a presidente, “me gustaba Schiaretti pero me corrió, me hecho, fui a hablar con él y no me dio la cara. Yo soy un tipo que agarra el toro por las asta, lo mío es blanco o negro, entonces fui a hablar con él y no me dio la cara, así son la mayoría de los políticos van golpeando puerta en tiempo de elecciones, después cuando ganaron hay que pedirle audiencia, a la Mole no hay que pedirle audiencia, la Mole va a caminar la calle”

Al comentar que tenía 90 merenderos dijo que cuando el presidente mandaba 10 mil pesos para las familias mucha gente tomaba esa plata pero no la necesitaba. “Un gobernador, el presidente no conocen la calle, no la conocen porque no la caminan, yo la conozco porque la camino, hay gente que tomo plata y no le hacía falta, hay que saber distribuir, por eso tiene que haber diputados que le paren el carro, por eso no vamos por un partido político, vamos por la gente”.

Finalmente comento que está escribiendo un libro que surgió cuando “tuve problemas con la negra, salieron todos los medios a matarme que estaba internada. Yo me levantaba todos los días y tenía 80 mensajes y en el transcurso del día tenía que contestar 300 mensajes por día. No quedo nadie a la par mía, no me llamo más nadie. Cuando gane el juicio a Tinelli nadie dijo nada, cuando yo demostré mi inocencia ninguno lo dijo y con el tema de la Negra es lo mismo voy a salir inocente de todo eso” dijo en relación a la denuncia por violencia de género contra su mujer.

“Empecé a reflexionar y me pregunte porque me están matando así, cuando yo los conozco a todos, conozco a los medios de Buenos Aires, conozco a los políticos, putean igual que yo, maldicen igual que yo, solo que yo no soy falso, entonces empecé a escribir un libro en el que se van a saber cosas que no tienen ni idea. En la primera parte cuento mi vida, pero la segunda va a ser picante” concluyó

