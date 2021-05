/ / / / Los recursos humanos son una limitante

Lo manifestó la Subsecretaría de Gestión Territorial de Salud Marcela Fowler

«La situación compleja en la que estamos transitando en esta segunda ola, tiene una dificultad muy importante que estamos viendo que se pone en riesgo los sistemas críticos sanitarios porque se los pone al límite con esta segunda ola del colapso sanitario» señaló la Dra Marcela Fowler, Subsecretaría de Gestión Territorial de Salud en una conferencia de prensa realizada en San Guillermo en la que anuncio la llegada de 400 dosis de vacunas para completar la franja hasta 65 años e intentar llegar a los 60 años.

«La provincia ha hecho un esfuerzo importante en el crecimiento de aportar camas críticas, pero llega su límite y el límite es, que son los recursos humanos, por más que podamos tener más respiradores, más camas críticas, los recursos humanos son calificados que tienen que ver con los médicos intensivistas, con enfermeros preparados para la terapia intensiva y hoy eso es un limitante, por eso más que nunca es ser consiente cada uno de poder cuidarnos en comunidad» dijo al insistir en la importancia de cumplir con todas las medidas que eviten los contagios y en caso de sentir síntomas concurrir de inmediato a la consulta.

Por otra parte puntualizo que la vacuna por sí sola, no basta para vencer al virus, insistiendo en el acompañamiento de la prevención, además de reconocer que la alta demanda de vacunas no llega a ser cubierta por la situación mundial, asegurando que «van a seguir llegando las vacunas, tenemos que decir que el esfuerzo del gobierno en la distribución se hace desde el nivel central, lo que se trata de hacer de la forma más equitativa posible, los programas de inmunizaciones participan en esta distribución de vacuna y queremos dejar tranquila a la población que la entrega de estas vacunas fue estipulada con anterioridad, no participa ningún referente departamental en la distribución de la vacunas, ningún intendente participa en la distribución de las vacunas».

«El gobierno se ha basado a partir del plan federal de vacunación, en poder detectar la población objetivo a vacunar y en base a eso se vacuno ya al 100 % del personal de salud, también se ha vacunado a los geriátricos, se empezó a vacunar a la población de adultos mayores de forma progresiva, hoy estamos rondando en los 65 años, estas vacunas es para bajar el grupo etario y poder llegar a los 60 años, las próximas vacunas que van a llegar son para vacunar a personal de riesgo que tienen que ver con esas personas que están entre 18 y 59 años y que son factores de riesgo, también se vacuno al personal de seguridad con comorbilidad» adelantó Fowler

«Estamos viendo que esta segunda ola se está presentando en grupos etarios menores y en personas que no van a poder acceder en este momento a la vacunación porque no están dentro de esta población objetivo, por eso más que nunca hay que insistir con la prevención a través del barbijo, distanciamiento, aislamiento y el cumplimiento de las medidas dada por decreto» destacó

