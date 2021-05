/ / / Preocupa al briismo la interna radical

José Bria, Gabriel Manavella y Jorge Ferrero

Por Miguel Peiretti

La búsqueda de una estrategia que le permita seguir manteniendo el poder en el municipio es uno de los temas que mantiene ocupado al intendente José Bria, quien últimamente dedica más tiempo a su posicionamiento en el marco de la interna radical que a la gestión de gobierno.

Montado en el triunfalismo que en el marco de las elecciones internas partidarias obtuvo en la ciudad de Morteros en la que lo posicionó como absoluto dueño del radicalismo local, por estos días José Bria estaría bosquejando algunas alternativas que le aseguren que en el 2023 el radicalismo vuelva a ganar las elecciones municipales y en ese marco seguir manteniendo el poder.

Al no estar habilitado por la Carta Orgánica Municipal para cumplir un tercer periodo de gobierno, dirigentes que integran la Liga Sumar, línea en la que se enroló el intendente morterense, indican que además de tratar de lograr un lugar en la lista sábana para ser legislador provincial, la situación interna en el ámbito local, es uno de los temas de mayor preocupación al considerar que podría terminar en una desangrante interna la candidatura a intendente.

El ex secretario de economía Gabriel Manavella principal referente de Mario Negri a quien se enfrentó Bria, ya anunció su intención de ser candidato, por otra parte el ex secretario de obras públicas Jorge Ferrero representante del mestrismo con un fuerte posicionamiento opositor es otro de los dirigentes que por lo bajo no descarta ser el conductor de un nuevo proceso para desbancar al briismo del municipio.

La actual vice intendenta Valeria Gandino sería la candidata de Bría, pero al secretario de gobierno José Poletti, el concejal Oscar Altieri y al jefe de gabinete Javier Nari no le faltan deseos de ser ellos. Esta interna de intencionalidades no preocuparía porque según señalan allegados, terminan los cuatro haciendo lo que decida el conductor en las sombras y finalmente se acomodan donde los ubiquen.

El tema de análisis en la mesa chica estaría centrado en resolver si podría ser beneficioso que asuma la intendencia en el último tramo de gestión la vice intendenta Valeria Gandino como mecanismo de instalación de reelección y desde ahí reconstruir la unidad partidaria, ya que por estos días parecería que la alianza entre el negrismo, el mestrismo y el alfonsinismo acompañado por simpatizantes se estaría consolidando hacia adentro y hacia afuera para discutir la candidatura a intendente para el 2023, encabezada por Gabriel Manavella algo que mantiene con mucha ocupación al briismo.

