/ / / Adolescente fue violada, torturada y asesinada

La adolescente de 17 años pertenecía a la comunidad indígena del Pueblo Diaguita Cacano residente en Villa Atamisqui donde fue sometida. Es la tercer hija que pierde la familia

La comunidad de Villa Atamisqui salió a la calle en reclamo de justicia

Luciana Sequeira tenía 17 años y por una falla cardíaca a causa de un shock hipovolémico, como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas durante un ataque sexual ocurrido pasado lunes y por el cual hay un detenido. También se constató que tenía Covid-19, aunque ello no fue la causa del deceso. El único sospechoso se encuentra detenido y ahora su situación está cada vez más comprometida.

Ayer el pueblo de Villa Atamisqui, ciudad donde residía la víctima con su familia, salió a las calles para exigir justicia.

El lunes, alrededor de las 20, empleados y el dueño de un hospedaje encontraron a la adolescente de 17 años perteneciente a una comunidad indígena del Pueblo Diaguita Cacano en una de las habitaciones a la que había sido conducida una hora antes, inconsciente y con una hemorragia en su zona genital. Avisaron a la policía y fue trasladada al Hospital Zonal y luego fue derivada al Hospital Regional, donde permaneció internada hasta ayer cuando se produjo su deceso minutos antes de las 9.

El informe preliminar del médico de Policía señaló que presentaba quemaduras posiblemente de cigarrillo- en las piernas y en la espalda, además de una herida cortante en la zona genital, que le provocó una hemorragia, lo que obligó a su internación.

Investigación

Desde el mismo lunes, en el caso tomó intervención la fiscal de turno de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. Vanina Aguilera, la cual en cuestión de horas solicitó una orden de detención del joven que la llevó a ese hospedaje.

Se trata de otro adolescente de 17 años, hijo de un funcionario policial de Villa Atamisqui (de bajo rango), el cual fue entregado por su propio padre a la Justicia.

Tras la muerte de Luciana, la situación del sospechoso es aún más comprometida y ahora deberá responder ante la Justicia por lo sucedido con la joven.

Vínculo

Los adolescentes no eran pareja, eran compañeros del 5º año de la Secundaria. Ayer se realizó una inspección ocular en la escena del crimen y se tomaron muestras de huellas, manchas, se secuestraron sábanas y todo elemento que pudiera ser de relevancia para la investigación.

Pericias

En forma paralela, ayer se realizó la autopsia solicitada por la Fiscalía, siguiendo todos los protocolos por tratarse de una persona que era Covid-19 positivo.

Siempre en función del informe preliminar, nunca se pudo restablecer de las heridas sufridas. Vale recordar que el sujeto que estuvo con ella, la dejó abandonada y huyó del lugar, según aportó el encargado del hospedaje.

Múltiples versiones

La adolescente había salido de su casa para comprar unos alimentos y le había dicho a sus padres que retiraría unas cartillas de fotocopias de la escuela. En ese interín se encontró con el acusado, el cual la llegó en su motocicleta al hospedaje y luego la abandonó en la habitación.

Desde que se conoció el brutal hecho (la noche del lunes), se dispararon numerosas versiones y trascendidos sobre lo ocurrido entre las cuatro paredes de la habitación. Si bien todo seguía siendo materia de investigación, los policías señalaron que estaría prácticamente descartada la presencia de terceras personas en la escena.

En horas de la tarde, cientos de personas recorrieron las calles con carteles y pancartas pidiendo Justicia por la adolescente. La marcha fue pacífica y se dirigieron hasta la Comisaría 20, donde los funcionarios policiales les explicaron que se están llevando a cabo todas las diligencias ordenadas por la Fiscalía y que hay un proceso judicial en marcha.

El único sospechoso está detenido y fue alojado en otra dependencia policial para evitar inconvenientes. Ayer debía prestar declaración de imputado, pero tras el deceso de la víctima, la medida se pospuso para que la Fiscalía evalúe los elementos en su contra, ya que la muerte de Luciana lógicamente agrava su situación procesal. El detenido también tiene 17 años y era compañero de la Secundaria. Fue secuestrado su celular y será sometido a las pericias correspondientes para reconstruir cómo fueron las horas previas y las posteriores a la muerte de la menor.

Al ser apresado, habría deslizado que “sintió miedo” al ver a la víctima sangrando y huyó del lugar del hecho. A la Fiscalía no le convencería esa versión.

La familia de la adolescente no encontraba consuelo ayer tras haber recibido la peor noticia que podían esperar. Graciela Barraza, la mamá de Luciana, enfrenta la tercera pérdida de un hijo, ya que lo sufrió con otros dos, uno de ellos en un accidente de tránsito.

Al ser consultada por Noticiero 7, la mujer sostuvo: “El doctor me dijo que tenía quemaduras en la pierna, en la espalda, y tenía un corte en la vía vaginal por donde perdió mucha sangre y no pudo resistir eso”.

Entre lágrimas, Barraza lamentó no haberla podido ver a su hija, ya que había entrado en terapia intensiva desde que llegó a la guardia.

Con respecto a si sabía sobre alguna relación de Luciana destacó: “Yo nunca he sabido nada, si tenía o no novio, todo me agarró de sorpresa; como ella siempre venía a la Capital, venía a la escuela, a hacer las compras, pero nunca lo hacía sola, siempre con alguien”.

“Ella era muy solidaria, ayudaba a todos en la ciudad”, afirmó recordando a la menor. “Para mí mejor sería que pague con la misma pena de mi hija, porque a mi hija no la voy a volver a ver más”, aseguró al finalizar la compungida y conmocionada mujer.

Reclamo

La Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano denuncia públicamente este aberrante hecho delictivo que causó la muerte y exige a las autoridades judiciales y policiales correspondientes que se investigue y se castigue a los autores de la violación y tortura seguida de muerte.

Este hecho está siendo también formalmente denunciado ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que se garanticen todas las medidas necesarias que permitan la realización de una investigación objetiva, que identifique a todos los autores y sus cómplices, de este gravísimo delito contra la vida de Luciana. El Estado, nacional y provincial, es responsable de la seguridad y la vida de cientos de jóvenes que, como Luciana, son a diario víctimas de violencia de género, violación y femicidio.

Fuente El Liberal

