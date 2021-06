/ / / Coro Polifónico Municipal de San Guillermo celebra 35 años impregnado de incertidumbre

Por Miguel Peiretti

El Coro Polifónico de San Guillermo cumple 35 años de vida en la comunidad sin dirección y con incertidumbre. Después de trabajar de manera virtual el año pasado por la pandemia, este año el coro sigue sin designación en la dirección.

El coro polifónico comunal y ahora municipal conformado en 1986 logro ser reconocido no solo a nivel local y regional por sus interpretaciones, sino que tuvo trascendencia en distintos puntos de la geografía nacional como Rosario, Villa Gessel, Salta, Chajarí, además compartió escenarios con el Coro de las Américas; Coro de Niños Cantores de Córdoba; Grupo Coral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uner de Paraná; Ensamble Coral Hermanos Ábalos de Río Cuarto, Coral Los Puneños de San Juan en otros, además de integrar el Coral «Insieme» que participó del Festival Coral Argentino y haber sido protagonista del ciclo de canciones «Mujeres argentinas» en homenaje a la obra vanguardista de Ariel Ramírez, Felix Luna y Mercedes Sosa.

Domingo «Tocho» Albornoz, quien coordinaba el taller musical comunal en 1985 forja la idea de constituir un coro en la localidad, quien junto al entonces presidente de Club Unión Cultural y Deportivo, Carlos Parola, impulsados por aficionados delinearon la propuesta que fue resuelta de manera positiva por el presidente comunal Danio Matteucci, quien acompañó la idea y dispuso se constituyera la agrupación coral bajo la dirección de Omar Conrado de Rafaela.

Mary Parola; Shirley Odetti; Leticia Marengo; Graciela Albornoz, Mirta Karlen; Jorge Laurin; Nilo Boscarol; Oscar Castoldi, Ariel Bravo, Marcelo Perez; Amada Forstelli; Natalia Tosolini; Rosa Minetti; Josefa Costamagna, Estela Faule, Marta lubatti, Marta Minetti; Omar Rodriguez; Jorge Gonzales; Orlando Zanicheli y Rubén Gómez fueron los primeros integrantes que en 1986 realizaron la primera presentación ante su comunidad.

Dos años más tarde se sumó la técnica en vocalización Maricel Alejandre. En el transcurso de la década del noventa asumió la dirección Jorge Cova realizando en 1994 al celebrarse el centenario de San Guillermo en la sala del ex cine Colón una exclusiva presentación en la que mostraron el crecimiento armónico que los llevó a realizaron una presentación conjunta con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Fe.

En el año 2010, Claudia Garrini, se convierte en directora quien desarrolla un trabajo conjunto con Elvio Samudio para generar desde el taller de música un proyecto de trabajo que imprimió al Coro Polifónico un estilo que marcó la identidad que en los últimos años le permitió no solo mostrar el crecimiento cultural de la comunidad, sino que escaló como soporte y como protagonista junto a relevantes coros de nuestro país en distintos escenarios nacionales.

A principios de este año quienes tenían a cargo la conducción del grupo renunciaron expresando: «Ya no tenemos paciencia para algunas cosas, llegamos a un punto de la vida que no nos gusta perder más tiempo con aquellos que son irrespetuosos y soberbios. Ya no dedicamos un minuto a quién miente o quiere manipular, menos aún quien confunde privilegios con trayectoria y se olvida o no se toma el trabajo (para el cual le pagan) de conocer que contiene ese camino de trabajo denominado curriculum».

En otro párrafo al argumentar la causas de la renuncian expresan: «El 2020 fue un año complicado por la situación sanitaria inesperada, que seguramente iremos superando de la mano de la ciencia. Pero hay algo difícil de superar y es la falta de consideración, de respeto, el exceso de autoridad, la demagogia cuando es conveniente, etc, etc, puesta de manifiesto por las actuales autoridades municipales para conmigo Claudia Garrini y el profesor Elvio Samudio, asistente de dirección del coro.

Al cumplirse 35 años desde que el Coro Polifónico subió a un escenario por primera vez para presentarse ante la comunidad, no solo por la pandemia no pueden encontrarse quienes pasaron y quienes lo integran, sino que esta conmemoración encuentra preocupado al elenco que sostuvo desde siempre una tarea perseverante y de superación, por no contar con información certera acerca de la continuidad o no del coro desde el municipio.

Durante todo el 2020 siguieron con los talleres dirigido por Claudia Garrini de manera virtual con el propósito de mantener activo a sus integrantes, pero ante la renuncia de su directora y el asistente, no fue nombrado un reemplazante y como consecuencia de esa decisión, la fecundidad de los esfuerzos realizados durante 35 años por mujeres y hombres que tienen como ambición seguir esparciendo cultura desde la formación musical del público y hacer que el nombre de San Guillermo trascienda fuera de sus límites sufren el temor de quedar truncos.

