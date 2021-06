/ / / El embajador en Brasil Daniel Scioli estuvo en Sunchales

(Ariel Balderrama) En la jornada de hoy, el Grupo Sancor Seguros recibió importantes visitas. La comitiva estuvo compuesta por Daniel Scioli, Embajador Argentino en Brasil; José Urtubey, CEO de Celulosa Argentina y el empresario Diego Mazer, quienes tuvieron la posibilidad de recorrer diferentes instalaciones (el Edificio Corporativo, Ciudad Verde, Cites e Ices) para así poder tomar contacto directo con uno de los polos emprendedores más importantes del interior del país.

Luego de la recorrida, en la explanada del Ices se llevó a cabo un encuentro con la prensa local y regional, participando además el Presidente de Sancor Seguros, Alfredo Panella; el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón y el Consejero local y Presidente de Casa Cooperativa, Raul Colombetti.

En este sentido, Scioli sostuvo que «mi carrera deportiva y política me ha permitido recorrer y conocer distintos rincones del país y también del mundo. Pero no lo que he percibido aquí en Sunchales es tan inspirador, tan motivador, para la Argentina no solo del futuro sino del presente». Luego reconoció la trascendencia de la incubadora de empresas allí emplazada y las soluciones que se generan a los distintos problemas.

También tuvo palabras elogiosas para las instalaciones del Ices, con tecnología de punta y un compromiso continuo para sostener «el sentido más profundo del cooperativismo» a través de diferentes herramientas de las cuales se dispone de forma cotidiana.

«Sé que el marco de la pandemia puede impactar pero como soy un convencido de que vamos a avanzar hacia la normalización del país, es muy importante que no esperemos que las cosas estén superadas para comenzar a planificar. Acá vi una gran visión de futuro que nos genera un gran orgullo, con este centro de investigación que tendrá una influencia muy positiva», reflexionó.

«Sancor Seguros hace ocho años que está en Brasil, donde soy Embajador y mi rol es darle una fuerte impronta ejecutiva, comercial, ser un facilitador del intercambio comercial y también de servicios», continuó, reconociendo que «vine a ponerme a entera disposición», para llevar adelante esta tarea.

Desarrollo del cooperativismo en Brasil

Raúl Colombetti anticipó cuál será el pedido que le formularán al Embajador Daniel Scioli. En este sentido, el Grupo Sancor Seguros viene realizando una tarea trascendente para impulsar el cooperativismo en Sudamérica, habiendo ya avanzado en Chile y Uruguay, entre otros países.

«Le pediremos el accionar al Embajador para que reforcemos los lazos con la Unesco Brasilia y a través de la Organización de Cooperativas de Brasil, firmar un convenio de colaboración» y poder replicar el desarrollo del cooperativismo escolar, algo que se ha estado concretando ya en el sur del país.

