/ / / / El morterense Lucas Combina llega a las pantallas mundiales con la «La chica que limpia»

La serie ficcional «La chica que limpia» del director de cine morterense, Lucas Combina, que fuera la más vista en la plataforma Cine.ar en 2017, tiene una versión internacional para toda Latinoamérica a través de HBO y la cadena Fox la realiza para Estados Unidos, además tendrá una versión local en India. Fue reestrenada en la Televisión Pública la semana pasada y se puede ver de martes a jueves a las 22.

La obra original fue adaptada por Warner Media en México para su estreno el 20 de junio para Latinoamérica y está siendo versionada por Warner Bros para Estados Unidos, además de viajar por distintos países europeos y desarrollar una versión para India.

Lucas Combina nació en 1978 en Morteros, hijo de Gladis y Raúl, estudio cine y televisión en la Universidad Nacional de Córdoba, es camarógrafo, guionista y director de ficciones audiovisuales y documentales.

Su prolífica carrera según pudo averiguar Regionalísimo inicio a los 28 años dirigiendo «El verde con los botones forrados», una adaptación del cuento homónimo de Roberto Fontanarrosa, lo cual le permitió un acercamiento personal con el autor trabajando en conjunto el guion. Con esta su primera experiencia como director recibió el premio como mejor dirección y la obra recibió el premio de mejor cortometraje.

Es invitado para filmar como camarógrafo el largometraje «Hipólito» desarrollada en la zona de Plaza de las Mercedes y La Para, actividad que le permite reencontrarse con colegas con quienes formula proyectos.

En Córdoba realiza trabajos en productoras de publicidad y contenidos como director, asistente de dirección y guionista. En el 2011 participa en el equipo de dirección en la serie de Tv «La purga» realizada con los fondos del Incaaa. Trabajó como realizador en el documental televisivo «Un día en la vida de Argentina» de Tda

Lucas Combina y Sergio Schmucler

En el 2012, forma parte del equipo, dirigido por el escritor y cineasta Sergio Schmucler que realizó un documental de música contestataria en Chile, Cuba, Uruguay,Venezuela y Argentina, que se emitió por Encuentro y Canal 10 de Córdoba con la conducción de Liliana Herrero

Al año siguiente realiza el Documental «Expedición Georgias» emitido por Encuentro, atravesando un experiencia única por las frías aguas del Atlántico Sur y en el 2014 dirigió para Canal Encuentro ocho videos clip «Mi Banda» un docureality, de bandas de rock.

Multipremiaciones

La serie ficcional para televisión «La chica que limpia» en la que Lucas Combina es autor, guionista, productor y director fue presentada en concursos del Incaa para su financiamiento el que fue logrado en el tercer intento con el apoyo del Plan Fomento llevado adelante por el Polo Audiovisual Córdoba. Cuando la serie estaba terminada los canales de Argentina no le brindaban espacios, decían que no tenían actores reconocidos, hasta que es estrenada por la plataforma Cine.ar generando un explosión de espectadores, pasan do a ser la serie más vista de 2017

La serie del morterense fue la primera cordobesa en ganar el Premio Martín Fierro Federal de Oro y el Martín Fierro Federal en la categoría de mejor serie de ficción federal. También recibió el premio a la mejor dirección por Cine.ar, junto a una mención especial de directores de obras audiovisuales para televisión a la dirección, tuvo una nominación especial al Premio Cóndor de Plata a la mejor serie. Además, fue preseleccionada para los International Emmy Awards.

A partir de esa repercusión Lucas Combina comienza a tener grandes valoraciones entre productores, empresarios cinéfilos y directores, lo que le permite estrenar este 20 de junio a través de HBO Latinoamérica «La Muchacha Que Limpia»

Hace un par de semanas Fox anunció las grabaciones para Estados Unidos de «The Cleaning Lady», («La señora de la limpieza») y estreno el primer tráiler de la serie que realizará versionada al inglés para de esa manera iniciar Lucas Combina el camino a Hollywood.

Es una serie policial que dirige Lucas Combina, filmada y producida íntegramente en Córdoba, consta de 13 capítulos, protagonizados por Antonella Costa, Beatriz Spelzini, Camila Sosa Villada, Martín Rena y Marcelo Arbach.

Rosa es una madre soltera que trabaja como servicio de limpieza en varios lugares. Una noche es sorprendida por un grupo de mafiosos quienes la obligan a limpiar una escena de crimen que habían cometido en un club de boxeo que ella solía limpiar por las noches. Rosa intenta huir pero no lo logra, así que decide hacer lo que los mafiosos le pedían. Tiene la habilidad de dejar todo impecable, sin que queden rastros de lo sucedido. Por su gran trabajo, los mafiosos le dan una gran recompensa y le pagan un taxi para la vuelta a su casa.

Al día siguiente, le reportan al detective de la policía de investigaciones, la aparición de un cuerpo en el lago. Comienza a reconstruir los hechos y recopilar pistas, lo que lo lleva hasta el club de box. En el lugar comienza a interrogar a varias personas que participan en el lugar, entre las cuales estaba incluida Rosa. Una vez terminadas todas las declaraciones, nada llama la atención, excepto el vestuario del club que estaba extremadamente limpio.

Rosa vuelve a recibir llamadas para seguir realizando limpieza de escenas de crímenes, y aunque entiende la inmoralidad de este trabajo, se justifica en el hecho de que tiene a su hijo enfermo y el dinero le sirve para mantenerlo.

Primera producción a gran escala

Sobre la versión mexicana, Lucas Combina al hablar con los medios del país azteca, cuenta: «Aún no la pude ver a la serie, solo vi un tráiler, me gustó, encontré imágenes muy similares a la versión que hicimos nosotros, lo cual está buenísimo. Es decir que a los realizadores de allá les gustó esa impronta que pudimos darle a la serie. Siento una alegría enorme que algo que hicimos en Córdoba haya trascendido, que existan otras versiones de otros países, me gusta y estoy orgulloso. La historia de la serie es universal y en todos lados hay una representación de la chica que limpia».

Además, contó que es la primera producción a gran escala de su carrera. Y esto, lo posiciona en un lugar de orgullo y felicidad muy particular:

«Cuando realizamos la serie, fue mi primer gran proyecto como director y guionista. El desafío fue que no teníamos la producción a la altura de lo que exigía la serie. Nos hubiese gustado tener mayores posibilidades en el momento de filmar. Lo que tratamos de hacer es que con lo que teníamos, contar la historia. Pueden haber falencias, si uno la compara con lo que va a hacer Estados Unidos, seguro van a haber diferencias. Pero nosotros tuvimos un gran equipo que nos acompañó, con lo que tuvimos hicimos una gran serie. Recién ahora nos cae la ficha, en esto de hasta dónde llegó. Como aprendizaje me queda esto de que fue difícil hacerla, pero ahora llegan los méritos. La Chica que Limpia para mí fue mi mayor desafío y mi mayor aprendizaje»

Sobre la trama, y el motivo de la internacionalidad de la serie, establece que lo que hizo que La chica que limpia sea de interés continental es: La universalidad de la historia. Está en que una madre es capaz de cualquier cosa, sin medir las consecuencias, para salvar a un hijo. Es una historia que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, en todos lados hay chicas que limpian.

«Nunca antes en la historia audiovisual argentina había sucedido algo así con una serie local, pero mi hermano lo hizo. Su guión se comenzó a reversionar en los Estados Unidos, de Córdoba a Hollywood, de la mano de Fox y Warner Bros, así de simple y así de grandioso. Ah! Y ya está la remake de HBO. Felicitaciones brother querido Lucas Raul Combina, aplausos para todo el equipo que rompió fronteras» expresó su hermano Nicolás Combina, también nacido en Morteros, quien se dedica la comunicación digital y redes sociales.





