/ / / Piden que los bancos se hagan cargo de las ciberestafas

Llama la atención que los bancos sigan ofreciendo créditos pre-aprobados sin ninguna medida de seguridad a pesar del alto índice de ciber estafas que en los últimos tiempos se vienen cometiendo. Al considerar que los bancos no se están haciendo cargo de la responsabilidad que tienen sobre la seguridad, el abogado morterense radicado en Córdoba, Dario Di Noto sostiene que «Ya es hora de que empiecen a agregar sistemas de control»

La Argentina, está entre los 10 países que realiza más ciberataques de acuerdo a un informe de la empresa de ciberseguridad F5, mientras que en la provincia de Córdoba tuvieron un incremento del 250 %, según un relevamiento realizado por la Fiscalía del Cibercrimen, con datos del primer cuatrimestre del año 2021, donde sobresalen los fraudes bancarios.

Frente a este grave problema en la que los clientes de los bancos son sometidos primero por los delincuentes y luego por las entidades financieras, sostienen que deben ser responsabilizados los bancos por las vulneraciones a la seguridad de sus plataformas digitales.

La Asociación Usuarios y Consumidores Unidos advirtió que deben ser reforzadas las medidas de prevención, pero todo sigue igual. Dario Di Noto, abogado que integra la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos de Córdoba, aseguró que «es increíble cómo se ha disparado la cantidad de estafas cibernéticas o por medios digitales. En Usuarios y Consumidores Unidos tenemos delegaciones en todo el país y estamos al corriente de lo que pasa en cada lugar. Nos llamó mucho la atención cómo el aislamiento fue un caldo de cultivo para este tipo de delitos».

Además el abogado morterense radicado en Córdoba indico que la modalidad delictiva más común es el sometimiento de la víctima por parte del delincuente que mediante engaños logra la confianza poniendo al damnificado en una situación vulnerable para cometer el delito, por eso sostuvo Di Noto «no se debe perder de vista quiénes son los responsables de la seguridad en las transacciones bancarias».

«No es razonable que todas las entidades bancarias estén al tanto de esta situación y sigan ofreciendo créditos pre-aprobados, sin ninguna otro requisito que ingresar al homebanking. Incluso, detectan estas operaciones no habituales en una persona y sin embargo las aprueban automáticamente», agregó.

«Ya es hora de que empiecen a agregar sistemas de control, como factores de autenticación, porque es claro que se están pidiendo muchos créditos que no son iniciados por los usuarios, y aunque esto es algo detectable, los bancos no se están haciendo cargo de este problema. Hay otra circunstancia importante y tiene que ver con lo siguiente: este tipo de estafas configuran un delito y habilitan una denuncia penal, que también tiene que hacer la entidad bancaria. El deber de seguridad, una garantía contemplada en la ley de Defensa del Consumidor, es una obligación muy importante para las empresas, y esto implica no ser estafado cuando opera con una entidad financiera cuyo leit motiv es la seguridad. Yo tengo la plata en el banco, o manejo mi sueldo allí, porque es un entorno seguro».

Al realizar recomendaciones para aquellas personas que sufren este tipo de estafas deben de manera urgente contactarse con alguna asociación de defensa del consumidor o con su abogado para que al realizar la denuncia primero en la entidad financiera para que no deslinde responsabilidades y al mismo tiempo se realice la denuncia penal, donde es importante que lo hagan acompañados de un profesional para evitar que el banco alegue después que el mismo cliente declaro que fue víctima de un delito, pero no la empresa.

La Dirección General de Defensa del Consumidor de la provincia realizó una acción de oficio para todas las entidades bancarias que operan en la provincia, solicitando que se cumpla con las obligaciones de extremar las medidas de seguridad,

Según Daniel Mousist, director general de Defensa del Consumidor de la Provincia, aseguró que los apoderados de los bancos se comprometieron a extremar las medidas para reducir el caudal de ilícitos.

La referida entidad provincial al igual que desde la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos aconsejan realizan la denuncia ante el banco y luego en la Policía, Unidad Judicial o Fiscalía

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.