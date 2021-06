/ / / Reclaman actuación de oficio de la justicia

Reclaman que la mujer que admitió públicamente que violó las disposiciones sanitarias durante dos fines de semanas, denunciando que participantes de las fiestas le robaron joyas de oro sea procesada judicialmente en el marco de la legislación vigente por la pandemia. La policía labró actas de multas.

Desde que Fernanda Doro en declaraciones a medios periodísticos admitiera que sabiendo que no están permitida las reuniones, manifestó al denunciar el robo de joyas de oro, «No sé si sucedió este fin de semana o el anterior», evidenciado ser organizadora como mínimo de dos fiestas clandestinas en la que participantes de la misma desde una cajita que se encontraba en un mueble de un dormitorio se llevaron el botín, son innumerables, tanto en redes sociales como en distintos ámbitos comunitarios e institucionales los reclamos para que la justicia actúe de oficio, el municipio arbitre los medios administrativos y judiciales para que sea procesada por transgredir las normas.

Así mismo a partir de la publicación por parte de la misma damnificada en la que ofrece 40 mil pesos de recompensa, expresando «No quiero saber quién fue», no son pocos los que se preguntan, si no podría entorpecer la investigación para determinar la autoría del robo, entendiendo que se está ofreciendo dinero para recuperar las joyas, pero se podría no revelar la identidad del ladrón y consecuencia dejarían al delito impune.

La mujer explicó en los medios que en el transcurso de dos fiestas realizadas en la vivienda donde reside en Bv. 25 de Mayo, asistieron personas conocidas y desconocidas le robaron anillos, cadenas y medallones de oro y plata.

Al mismo tiempo señaló que no sabe en cuál de los dos fines de semana, se llevaron las joyas, pero sí que sospecha de los concurrentes, al no encontrar signos de violencia en las aberturas. «No sé si sucedió este fin de semana o el anterior. Antes que nada quiero aclarar que yo sé que no están permitidas las reuniones, pero así fue cómo sucedieron las cosas. Me junté con un par de amigos acá en mi casa, yo me fui a dormir tranquila, pensando que todo estaba normal», explicó Fernanda Doro.

«Mi idea no es recuperarlos por el valor económico sino porque tienen un valor sentimental enorme. Por eso no me molesta ofrecer lo que me pidan de recompensa», sostuvo la organizadora de la fiesta ilegal al ofrecer dinero y al mismo tiempo reconocía que quien perpetro el robo conoce el lugar, «fue alguien que fue directamente a ese lugar», como así también aporto que sabía que no va todos los días a la mesa de luz donde tenía la caja con las joyas y finalmente señaló que si bien no pone las mano en el fuego por nadie, considero que el autor es alguien que «vino sabiendo que no iba a volver a verme».

Es probable que las joyas ya hayan sido fundidas, pero no descartan que el autor, sea alguien cercano

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.