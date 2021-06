/ / / ¿Se previene en Morteros?

Para controlar la rabia en la población animal susceptible se debe vacunar contra la rabia un mínimo de 80% de la población de perros y gatos y establecer programas de control de la reproducción en perros y gatos. Así lo establece la legislación vigente en la materia.

De acuerdo a lo que informa Canal 50, la Dirección de Ambiente, en lo que va del año inmunizó un total de 1300 mascotas» es probable que se esté demasiado lejos del 80 % que debería contar con la vacunación para la preservación de la salud.

La falta de información acerca de la cantidad de perros y gatos con dueños, al no cumplirse con la ordenanza municipal impide conocer que cantidad de mascotas conviven en las viviendas de la ciudad, pero con el solo hecho de observar la gran cantidad de perros que se encuentran deambulando por la calle, hace estimar que el municipio no se estaría cumpliendo con la Ley y como consecuencia de ello no estaría llevando a cabo una protección completa contra la rabia

Qué es, cómo se transmite, cuáles son los síntomas y cómo se previene la rabia

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos, que en la gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal, al no tner cura

Es una enfermedad prevenible a través de la vacunación, tanto en animales como en humanos. En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos.

¿Cómo se transmite?

El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.

¿Cómo se previene?

Si se encuentra un murciélago, lo aconsejable es no tocarlo. Avisar al centro de zoonosis de su municipio para que sea un técnico quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.

En caso de sufrir una mordedura de un animal, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.

Cuando esté indicado, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamente posible después de ocurrida la exposición.

Vacunar a los perros y gatos contra la rabia, desde los 3 meses de edad y una vez por año durante toda su vida.

¿Cuáles son sus síntomas?

En las personas los síntomas que deben hacer sospechar el diagnóstico de rabia son fiebre, inquietud, dificultad para tragar, dolor de cabeza, sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal o lamido en una herida.

Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y produce la muerte.

En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Los murciélagos con rabia también tienen cambios en el comportamiento, a menudo pueden verse de día y estar caídos.

