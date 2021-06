/ / / Un día sin tabaco es mucho más placentero que vivir fumando

Por Miguel Peiretti

Dejar de fumar es difícil, pero no imposible desde el momento que se toma la decisión de desistir de la dependencia, de abandonar el hábito de vivir con el cigarrillo en la boca.

Fume durante 43 años y al final la decisión de dejar de fumar no fue tan difícil como siempre pensé, por eso dejó acá mi testimonio, esperando pueda ayudar a aquellos que quieran resolver dejar de fumar. Al hacerlo descubrí que la vida es mucho más placentera sin tabaco que vivir a cada momento con un cigarrillo en la boca, además de evitar los riesgos que para la salud significa ser fumador.

Encendí mi primer cigarrillo al ingresar a la adolescencia junto a compañeros, haciéndonos sentir adultos a pesar que por la edad lo hacíamos a escondidas, así fue transcurriendo el tiempo manteniendo la adicción durante 43 años prácticamente sin interrupción, más allá de fallidos intentos sobre todo en la última década de dejar el hábito o reducir la cantidad que había llegado a superar los dos paquetes diarios, hasta que en el inicio del año 2106 me transforme en un ex fumador, casi sin esfuerzo, simplemente con la firme decisión de dejar de fumar, una decisión que sugiero a todos los fumadores la intenten para descubrir que el placer es mayor cuando no se fuma.

Durante distintas etapas compraba paquetes con menor cantidad, en otras compraba sueltos con el propósito de reducir la cantidad de cigarrillos diarios, buscaba en Internet planes, formas para dejar, acudí a los chicles de nicotina, a la acumulación de puchos descompuestos para generar a través del olor repugnancia, todos intentos que no dieron ningún tipo de resultado. Me mentía a mí mismo diciendo que yo manejaba la adicción, miles de excusas brindaba a quienes me rodean, pero solo me engañaba yo y finalmente terminaba cada vez fumando más y más.

Hoy puedo decir que todas esas instancias fracasaron porque el subconsciente seguía prevaleciendo en las órdenes que daba al consciente, es decir no había logrado con firmeza y profundidad resolver dejar de fumar.

En varias oportunidades me pregunte, como algo tan chico como un cigarrillo podía dominar mi vida, hasta que un día, antes de mediado del 2015 me respondí, no me va a manejar más, y me propuse dominarlo. Desde ese día y a cada día me levantaba diciendo y fijando en mi mente, «el año que viene no fumo más», así lo fui repitiendo de forma permanente durante más de seis meses cada vez con más firmeza hasta llegar al 31 de diciembre de ese año, cuando faltaban unos 15 minutos para despedir el año fume el último cigarrillo y desde ese momento nunca más consumí tabaco, descubriendo el verdadero placer.

Si bien el periodo de abstinencia no fue muy duro, cada vez que tomaba mates, es cuando sentía la necesidad de prender un cigarrillo, lo superaba con profundo respiro reteniendo por unos minutos el aire o en otras ocasiones salía de una habitación hacia otra, siempre pensando en algo permitiendo que olvide el deseo de fumar, situación que a medida que fueron pasando los días en el transcurso de un mes fue desapareciendo, hasta tal punto que otras personas fumen en el mismo lugar sin que me moleste. La ansiedad que en una primera etapa fue reemplazada por comida, también a medida que fue pasando el tiempo la fui controlando con el mismo método utilizado para dejar de fumar, diciendo «no» porque «Soy muy fuerte como para dejarme vencer».

Además de todos los beneficios para la salud que la ciencia médica informa a partir de diversas investigaciones, la ventaja del no fumar, permite disfrutar del sabor de las comidas, recuperar el olfato, una mejor vida sexual, dejar de tener el putrefacto mal aliento y los malos olores en la ropa y el cabello, además de dejar de impregnar el mismo en cada lugar donde se fuma son algunos de los beneficios.

Otra de las ventajas que al estar en espacios públicos deje de ser un paria al no tener que abandonar el lugar para dar lugar a la dependencia al tabaco, además en mi caso al regresar no podía hablar por la tos. Es otro de los cambios vividos

Pero además desde lo económico el abandonar el cigarrillo permite cumplir sueños postergados por razones económicas, ya que en la actualidad quien deja de fumar un paquete por día se ahorra alrededor de 85 mil pesos por año, en mi caso a valores actualizados desde que deje de fumar llevo ahorrado alrededor de un millón de pesos, además de lo que pueda ahorrar en gastos de salud ocasionados por el tabaco.

No soy un profesional en la materia, solo un ex fumador que sabe lo jodido que es despertar y fumar el primer cigarrillo del día, que asume lo que es mentirse así mismo con fracasados intentos, reconociendo que cuando de verdad se quiere dejar de fumar, no es tan difícil, por eso después de vivir más de cinco años sin consumir tabaco dejo mi experiencia como seguramente existen tantas, como personas que lograron abandonar el cigarrillo, con la única intención de contar que, cuando se quiere se puede.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.