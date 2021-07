/ / / Autoridades del mutualismo y el cooperativismo estuvieron en Morteros: «Es la práctica, la que transforma las conciencias»

Lo expresó el Dr. Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en el Instituto Privado 9 de Julio previo a la visita realizada a las mutuales Tiro Federal y Deportivo Morteros y Mutual 9 de Julio acompañado por el integrante de Diarios y Periódicos Regionales Argentino (Dypra) e integrante del directorio del Inaes, Nahum Mirad, el presidente de Confederación Argentina de Mutualidades y vocal del Directorio de Inaes, Alejandro Russo y el secretario de Femucor, el periodista Héctor Acosta.

«Estamos acá para conocer el entramado mutual cooperativo de la zona, justamente poder palpar en primera persona el circuito virtuoso que tiene el mutualismo con todas las actividades sociales y educativas que vemos materializadas en este contexto. Así que vinimos para conocer e intercambiar» comenzó manifestando el presidente del Inaes el Dr. en sociología económica del desarrollo sociología económica Alexandre Roig quien fue decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Economía (Ides) de la Universidad Nacional de San Martín y se desempeña como Secretario Académico de la misma casa de altos estudios





¿Cuál es el mayor desafío que se plantea la economía social?

«Uno de los grandes desafíos es que la sociedad pueda visibilizar el lugar que tiene el mutualismo y el cooperativismo dentro de la sociedad y el lugar que podría ocupar el mutualismo y el cooperativismo dentro de la sociedad, porque esta invisibilizado y esa invisibilización hace que no se pueda terminar de dar toda la potencia que tiene el cooperativismo y el mutualismo que tiene para la sociedad. Es como que tenemos un tesoro en la sociedad Argentina, que está ahí, que está latente,a la vista de todos, pero el conjunto de la sociedad no es consiente y no termina de darle el valor que debería darle y nada mejor que este espacio, esta escuela para darnos cuenta de ello».





Ante el proceso individualista efervescente, que se nota en las cooperativas y mutuales, donde la solidaridad y el bien común terminan siendo más una expresión que una acción. ¿Existen posibilidades desde el Inaes en cambiar pautas?

«Cualquier proceso de valor, cualquier proceso ético que uno defiende, empieza por una práctica. Es la practica la que transforma las conciencias, no es solamente de hacer grandes discursos, sino el de llevar adelante una práctica solidaria y donde se ponga en juego las relaciones solidarias y los valores que se pongan en juego. Eso requiere de dispositivos educativos claramente, cuando más temprano ocurran mejor, pero también de ir utilizando una serie de prácticas en la vida cotidiana que tiene que ver con esas formas de poner en juego la solidaridad, eso lo vemos en el trabajo, en todas las formas de organización de la vida educativa, en los servicios, en la ayuda económica en cada uno de los sectores que se ven en el mutualismo y cooperativismo, en todos los sectores de la vida social, no solamente de la vida económica, que están organizados bajo la forma cooperativa y mutual, la mejor forma de incorporar valores es practicarlo, por eso es importante que tengamos los dispositivo para que eso ocurra, para eso tenemos que multiplicar las entidades y eso implica que se pueda matricular, sobre eso trabajamos fuertemente, que hay recursos para que esas entidades puedan existir y fortalecerse, para eso está el Inaes y gran parte de los recursos que movilizamos, entre otras cosas créditos para la producción y lo tercero que tiene que ver con el primer punto que es valorizar y visibilizar el sector cooperativo y mutual, eso pasa también por la certificación de saberes y nosotros vamos a trabajar fuertemente con consolidar un sistema de formación cooperativo y mutual que vaya desde el jardín hasta sistemas de post graduación y que el cooperativismo y el mutualismo este en los imaginarios y estar en los imaginarios significa estar en los cuerpos de cada uno y cada una de nosotros y eso ocurre gracias a la práctica cooperativa y mutual».





¿Cuál es la razón por la que puntualmente vinieron a conocer esta institución?

«La respuesta está en el recorrido mismo. Mi padre era director de colegio, creci y vivía en colegios y creamos en la Universidad de la cual yo vengo un colegio secundario. Ojala todos los colegios del mundo, no solo del país tuvieran las condiciones edilicias y pedagógicas que tiene este lugar. La luz, los apoyos pedagógicos en cada pared, basta con filmar las paredes para darse cuenta que esto es un ejemplo, la verdad es que es una escuela, es una institución y las instituciones se construyen con personas, con edificios y con reglas, por eso esto debería ser un faro para la educación cooperativa y mutual, por eso estamos acá».





¿Cuál es la posición sobre la capitalización en las cooperativas teniendo en cuenta las dos posiciones muy fuertes sobre esta medida instalada en la dictadura y nunca más modificada?

«Estamos convencidos que si no podemos reconstruir un sistema de crédito cooperativo y mutual, la macro economía del país y la vida económica de cada localidad de este país tiene un futuro obstruido, limitado. Nosotros tenemos la potencialidad de desarrollar una vida económica con una vitalidad enorme, con herramientas que ya existen, porque cada ciudad y pueblo de este país, tiene una cooperativa o una mutual, tenemos en mano la posibilidad de reactivar un sistema de crédito que tiene todas las virtudes del crédito cooperativo mutual que circula en la comunidad, invierte los excedentes en la comunidad, permite el desarrollo local, el dinero queda en la comunidad donde circula, la plata circula varias veces que es uno de los grandes principios del crecimiento del nivel local en el cual tiene solo virtudes. ¿Porque se destruyó?, la pregunta da cuenta de un proceso histórico, porque es un sistema que favorece las grandes mayorías y no las pequeñas minorías concentradas. Estamos en condiciones de revertirlo, claramente, es necesario revertirlo, claramente y como miembro del gobierno nacional, es voluntad del gobierno nacional revertirlo, claramente, por eso estamos acá»

Finalmente el titular de Mutual 9 de Julio Evelio Porporatto agradeció la presencia, «A nosotros nos fortalece mucho», la que agradeció haciendo entrega a los visitantes de productos elaborados en Morteros.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.