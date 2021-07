/ / / Banco rojo contra la violencia de género en Porteña

En el monumento del Centenario de Porteña inauguraron un banco rojo, contra la violencia de género, que tiene como objetivo continuar impulsando y visibilizando los mecanismos y ejes de prevención en materia de violencia de género.

Se trata de un proyecto cultural que busca prevenir, brindar información y sensibilizar sobre la expresión más extrema de este flagelo, que es el femicidio. La idea migró a Argentina por iniciativa de la licenciada y especialista en violencia familiar Elisa Mottini. Ya son más de 400 los bancos rojos en el país. Están en plazas o espacios públicos, y la mayoría lleva escrita la frase: «En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían ‘amarlas’».

¿Qué es el banco rojo?

No es solamente un banco y un color. Tener estos hitos en las ciudades, sobre todo en los puntos neurálgicos, donde se recuerde todo el tiempo no solamente a las mujeres muertas en manos de sus parejas y ex parejas, sino en manos de la violencia machista.

Se trata de llevar adelante políticas públicas para prevenir y alertar a las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas que no están solas. Que somos muchos los que creemos en una vida sin violencia y que estamos para acompañarlas, para ayudarlas. Que no se queden solas encerradas. Que pidan ayuda. Que se puede salir y tener una vida plena.

El primer banco rojo en Argentina fue inaugurado el 22 de noviembre 2017 en el Hospital T. Álvarez de la ciudad de Buenos Aires.

En el departamento San Justo el primer banco rojo se inauguró en Morteros por la Fundación "Mamá Solidarias" el 8 de marzo de 2018 y se están multiplicando por todo el país de la mano de personas comprometidas por la eliminación de las violencias, que adhieran y reúnan los requisitos para su inauguración en su localidad.

Donde denunciar

Si vos o una persona conocida está atravesando una situación de violencia de género, no dudes en llamar. Ante una urgencia: 144 / 911.

Por consultas, solicitud de acompañamiento profesional o para realizar una denuncia: 0800 888 9898 disponible las 24hs. Equipo del Ministerio de la Mujer, Provincia de Córdoba.

Además en cada población se receptan denuncias por episodios de violencia familiar en la sede policial y Juzgados de Paz donde tienen la obligación de seguir un protocolo de actuación





