/ / «El Gobierno aventaja hoy a la oposición, pero la sociedad está con la cabeza en la economía»

Rouvier teme que se dará en las elecciones una paradoja porque la gente votará enojada, pero apoyará al gobierno, porque no hay nadie que capitalice ese malestar. No hay quien capitalice la propuesta superadora porque no existe.

El sociólogo y consultor Ricardo Rouvier, dialogó con Conclusión y expresó que se viven momentos «de transición en distintos órdenes», la economía, la pandemia y la vacunación no escapan este impase en el cual está sumergido el pueblo argentino, y consideró que a pesar que se avecinan las elecciones de medio término, y que el Gobierno supera en las encuestas a la oposición, los ciudadanos «están con la cabeza puesta en la economía».

El docente universitario apuntó sobre el comienzo de la charla que «se están dando un conjunto de transiciones que operan simultáneamente, que en el imaginario de la población, indica que se está caminando hacia el final de la pandemia, aunque no hay una absoluta seguridad».

«Sería una pésima noticia que llegue una nueva cepa, sin embargo, algunos suponen que transitamos hacia el final de la pandemia, pero a esta altura no preocupa tanto la pandemia porque se convive con el virus, si preocupa el ritmo de vacunación, que es importante», señaló el analista.

La política internacional no interviene en la evaluación electoral, más bien se reafirman criterios internos

Rouvier explicó que «hay una transición en materia política porque enteramos en una situación electoral en el que se evalúa al gobierno, la transición también es económica, algunos indicadores mejores aun en el marco negativo que se ve con la caída del ritmo inflacionario y el crecimiento en la producción».

No obstante, indicó que si puede alterar el humor social y económico «lo da el tipo de cambio», es decir, son varios frentes que «generan expectativas y certidumbres», aún cuando no se sabe que pasará. «Hay una ventaja de marca del gobierno sobre Juntos por el Cambio que se basa que el peronismo unido que parte con un volumen de votos mayor. Pero tenemos muchos indecisos».

La sociedad necesita creer recuperar expectativas, esperanza porque esta muy golpeada y enojada con la política

En relación a la denominada clase media, y respecto de lo que la puede alejar o acercar al gobierno el titular de Ricardo Rouvier y Asociados manifestó que «la sociedad esta sumergida en lo que acontece en la economía y el ritmo de vacunación. Los aspecto que tienen que ver con vanguardias ideológicas alrededor de determinados hecho políticos culturales encuentra una sociedad que esta pensando otras cosas».

