/ / / Hospital Dr. Giménez Suardi: Con un trabajo en equipo vacunaron a más de 4 mil personas

Superaron las cuatro mil dosis de vacunas colocadas a la población suardense en el marco de la campaña dispuesta por el gobierno nacional para prevenir el Covid y llevada a cabo a nivel local por el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) desde el equipo del Hospital Dr. Giménez de Suardi. Están vacunando menores de 30 años.

«La vacunación comenzó con enorme expectativa en medio de la pandemia, un plan nacional de vacunación que podía garantizar la salud de muchos, fue un gran desafío, mucha gente desconocía, no estaba segura en querer vacunarse, así que para todos fue un gran desafío», señaló la responsable de coordinar la campaña de vacunación en Suardi, Lic Sandra Corso quien indico que se capacitó en otros centros para traer nuevas experiencias y al mismo tiempo informar a la gente que tenía temores, destacando la importancia de «esta vacunación que Nación estaba enviando a poner en marcha».

Tras delinear las estrategias de trabajo realizaron un relevamiento en la comunidad a los fines de evaluar a la población de mayor riesgo, conocer quienes cumplían funciones estratégicas, actividades esenciales, establecer quienes tenían mayor riesgo de enfermar y contagiar. «Este relevamiento hizo que pudiéramos en primera instancia no solo llegar al personal de salud que iba a tener que estar contenido la situación de salud local, sino también vacunar a Bomberos, policías, a la gente que estaba trabajando en la calle en tiempo que la comunidad vivía momentos muy difíciles» resalto la licenciada en enfermería

Con la implementación de la vacunación surgieron necesidades, al tener que en simultaneo realizar la vacunación, cumplir con la carga de información de cada persona, «eso nos llevó a tener que pedir colaboración, primero acudimos a la municipalidad porque la mayor necesidad era de un administrativo»

Prosiguió explicando que la tarea administrativa de la vacuna es importante porque toda persona que accede a la misma, esa información se carga en simultáneo, se enlaza con los datos del Ranaper que es el Registro Nacional de las Personas. «No puede quedar ninguna persona vacunada sin cargar, esa información migra a los datos provinciales y al sistema nacional de vacunación, por ende la provincia y Nación están siempre observando la cantidad de ingreso de vacunas, la cantidad de vacunados, la cantidad de dosis que se van colocando».

Al subrayar que es un trabajo en equipo, «se necesita de un contexto institucional que nos fortalezca, no solo de los voluntarios que se capacitaron y han demostrado un gran compromiso hasta el momento, sino la necesidad de salir a última hora a buscar vacunas y necesitamos de movilidad que siempre la municipalidad dispone para que podamos tener las vacunas a tiempo».

El equipo de trabajo está conformado por alrededor de 15 personas que se encarga de manera sincrónica de asignar las vacunas, recibir a la gente, concretar la vacunación, cargar al sistema la información, como así tambien realizar los chequeos y controles en el sistema de turnos oficial para que todos los turnos asignados hayan recibido sus dosis.

«Como equipo de salud pasamos largas horas porque no solo es la vacunación, también es contener a la población enferma, atender el hospital, estar con la gente, estar con el equipo de trabajo dentro del hospital, el equipo de hisopado, equipo de internación, son tareas que se tienen que dar en simultaneo, entonces pasamos por momentos muy difíciles» manifestó Corso, acotando que además deben seguir con la atención de todo el resto de las patologías.

Considero un gran logro haber superado los cuatro mil vacunados como consecuencia de «haber podido formar un equipo de trabajo que esté al servicio de la comunidad en los momento donde llegan vacunas con un equipo capacitado, dispuesto a trabajar con alegría. Es una satisfacción enorme saber que en la comunidad hay trabajadores esenciales, personal de instituciones que ya están vacunados, para nosotros es un gran logro haber llegado a este porcentaje de vacunación»

Por otra parte al recalcar la importancia de la vacunación dijo que el turno no se pierde, si en el momento no se puede asistir, se lo puede hacer en otro día. «La vacuna y el turno no se pierde», aseguró la Lic. Sandra Corso para llevar tranquilidad a la población a la que agradeció por el aliento y apoyo que les brinda.

