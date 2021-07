/ / / Lanzaron la campaña de convocatoria "Freyre se vacuna"

Dante Beltramo

Una campaña para incentivar la vacunación para la prevención de los contagios de coronavirus con mensajes ofrecidos por freyrenses radicados en diferentes lugares lanzó el municipio, denominada "Freyre se vacuna"

El doctor en Bioquímica, miembro del Conicet, Dante Beltramo, el jugador de Defensores de Belgrano de Buenos Aires, Marcos Peano; el jugador de Belgrano de Córdoba, Santiago Longo; el bombero José Alvarez; Prof. Maciel Votero; Prof. María «Tata» Cerino; el jugador de Sportivo Belgrano, Federico López a través de videos son los emisores de los mensajes.

«No hay dudas que la única salida que tenemos para combatir la pandemia es la vacunación, por eso acá en Freyre a todas las personas que no puedan inscribirse las vamos a ayudar, y a quienes no quieran hacerlo vamos a tratar de convencerlos para que se vacunen» señaló el intendente Augusto Pastore al presentar los avisos en las redes

El reconocido científico, doctor en Bioquímica, investigador del Conicet y actualmente responsable del Ceprocor, quien dirige la investigación sobre tratamiento a base de ibuprofeno a través de un mensaje expresa a los jóvenes: «Estamos en un momento muy especial debido a la pandemia de coronavirus que nos afecta indistintamente y a todos por igual. Pero hoy debemos dejar en claro a toda la sociedad, que lograr una vacunación masiva es la forma más importante y segura para alcanzar una inmunidad, no solamente del presente sino para el futuro. Por eso este mensaje va dirigido a quienes más necesitan clarificar esta información que son los jóvenes».

Prosigue: «En mi conocimiento de la ciencia a lo largo de esta pandemia, debo decir que he visto la aparición de una numerosa cantidad de artículos sin rigor científico con información cruzada, con distintos comentarios, entre ellos muy negativos, sobre las vacunas, que lo que están haciendo al final es generar dudas y conflictos en el entendimiento de la gente».

Quiero aclarar dijo el científico freyrense que «esta información no debe ser tomada en cuenta de forma literal, porque muchas veces presenta conceptos equivocados que finalmente llevan a interpretaciones erróneas. Es por eso que les quiero decir a los jóvenes que hoy, que son el nuevo factor de probables contagios, que es muy importante hacer todo lo posible para lograr esa vacunación, y dejar en resguardo así a su salud».

«Como ejemplo de lo que digo, solo piensen ¿Qué nos hubiera pasado sin la vacuna de la poliomielitis, sin la vacuna de la viruela, etc? No dejen pasar esta oportunidad que va a ser un hito importante, no solamente en la salud de ustedes, sino en la de sus familiares y amigos».

Concluyó: «Es por esto que les pido a todos los jóvenes que se pongan a disposición de las recomendaciones actuales, de los sistemas de salud, haciendo uso de los que brinda el sistema de vacunación masiva que se pretende lograr, por supuesto y que tan buenos resultados ha dado en otros países».

En la actualidad desde el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 alrededor de 4.500 personas fueron vacunadas. «Nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de salud local por su esfuerzo y el trabajo que realizan todos los días para cuidar a cada vecino y vecina», manifestó el intendente.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.