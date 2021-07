/ / Llama la atención el rápido archivo de una causa contra el municipio

Es por una denuncia por violencia animal en el refugio municipal de Morteros

Existen sospechas en el manejo de la causa por las irregularidades en el Refugio Animal Municipal anunciando desde la Secretaria de Ambiente municipal como un gran trofeo de triunfo que la misma fue archivada.

Colitas Contentas como denunciantes dicen no haber sido notificados del archivo, como así también sostienen que no les dieron tiempo para presentarse como querellante particular, desconfían del perito que hizo el informe por no haber podido haber participado entre otras situaciones que consideran muy raras y llamativas en una causa que solo tiene cinco meses, cuando entre los hechos hay un animal que se lo dejó morir».

Desde el municipio salieron de manera al informar que la fiscalía de Morteros dictaminó, que los dichos de la denunciante se encuentran desacreditados por la constatación que se realizó en el lugar una vez efectuada dicha denuncia, procediendo al archivo de las presentes actuaciones.

De acuerdo a lo manifestado por el Secretario de Ambiente Ricardo Ludueña la fiscalía se basó en un informe realizado por el veterinario José Luis Clemente, quien habría ido al lugar dos días después de la presentación de la denuncia y habría manifestado que un solo animal se encuentra con una patología y dos animales con ectoparásitos, señalando además que el resto estaba todo correcto.

Desde Colitas Contentas aseguran desconocer que la causa haya sido archivada, ya que no habrían sido notificados por la fiscalía, así mismo también indican que nunca fueron llamados para aportar nuevas pruebas, no le habrían tomado testimonios a testigos, como tampoco conocen la verificación del veterinario que si se hizo, no tuvieron posibilidad de participar, como así tampoco habría sido contra restado con las pruebas presentadas por ellas, como las que aún tienen en su poder por no haberse permitido al realizar la denuncia presentar las mismas, ya que les habrían dicho que serían convocadas para incorporarlas a la causa. «Al día de la fecha no fuimos notificadas ni llamadas a declarar y mostrar las pruebas, no tuvimos acceso a expediente por secreto de sumario, pero ellos sí. ¿No les parece raro?» expresaron en su red social.

En relación a la acusación que hace Ludueña en relación a que se trata de una causa política señalan que «quienes realmente saben de lo que se trata el proteccionismo y del esfuerzo que implica sabrán que atrás de esto no existe nada de eso. Que se trabaja por amor y se puede llevar a cabo gracias a la ayuda de la gente».

Además indican que si es necesario mostraran al país todas las pruebas que tienen en fotografías y videos para que la sociedad conozca que realmente los hechos denunciados existieron

Sorpresa

La abogada Gretel Monserrat, se vio sorprendida sobre la cantidad de información que tiene el municipio sobre la causa que tiene solo unos cinco meses de investigación. «me parece muy curioso que tengan tanta información que se haya archivado una causa sin que se haya notificado a la denunciante que es un requisito ineludible al momento de archivo de una causa» indico en declaraciones a Radio República.

Considero que si es verdad que la causa fue archivada, existe una falla en el procedimiento no solo por la irregularidad de no haber sido notificada la denunciante, sino que tampoco se tiene en cuenta de acuerdo a lo informado por el municipio el delito por un perro que habría muerto embichado. No se realizó necropsia del animal. Además el veterinario que realizó la constatación lo hizo cuando el municipio llamo a los medios. «Si se hace una constatación llamando a los medios es porque se limpió todo, lo que está dejando entrever el municipio es que el Ministerio Publico Fiscal no investigó, porque la denunciante aporto fotos que dicen desde el municipio que no están, lo cual están diciendo que no se trabajó bien desde la policía o desde la fiscalía» dijo la abogada aclarando que siempre es en función de las declaraciones de funcionarios municipales

Por otra parte dijo que no se había presentado como querellante particular porque generalmente están varios meses bajo secreto de sumario y por la cantidad de causas que maneja no lo había hecho aún

Otro hecho que llamo la atención es que se diera a conocer antes de la feria judicial, como así también que no sea el abogado del municipio quien explique las razones del supuesto archivo, considerando que todo lo expresado públicamente es muy raro «hay muchos actos procesales que se han omitido, no se buscaron las pruebas, que haya habido un informe de un solo veterinario, es una prueba relativa»

Así mismo también le llama la atención que una fiscalía que hace dos años que no tiene fiscal, con causas de mayor envergadura se dedicaran a archivar una causa por violencia animal. «Se ocuparon con rapidez porque es el municipio y salió un archivo sin notificar a la denunciante, es muy grave todo esto»

Finalmente dijo que ni bien termine la feria va a averiguar cuál es el estado del sumario y si realmente existe el archivo de la causa, analizar los pasos a seguir y al mismo tiempo pido al municipio la convoquen para que puedan implementar una adecuada política pública sobre el manejo de la fauna urbana, en lugar de atacar a un grupo de cuatro o cinco mujeres que cumplen con la tarea que debería hacer el municipio. «Tampoco debemos olvidar la muerte de un perro, en lo que públicamente dijeron que esas cosas pasan, no esas cosas no pueden pasar, porque un ser vivo perdió la vida, no es algo insignificante»

