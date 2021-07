“Los pequeños y medianos productores se quedaron sin representación y la están tratando de construir”. Lo asegura Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria Argentina y “uno los afiliados más antiguos” de la entidad, que es uno de los más duros críticos de su conducción. Fundador del Manifiesto Argentino y autor de libros como “Chacareros, soja y gobernabilidad”, y “Falsificación en la historia del grito de Alcorta”, analizó la situación del agro y la conflictividad de la mesa de enlace con el gobierno. “Los pequeños y medianos productores se quedaron sin representación y la están tratando de construir”. Lo asegura Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria Argentina y “uno los afiliados más antiguos” de la entidad, que es uno de los más duros críticos de su conducción. Fundador del Manifiesto Argentino y autor de libros como “Chacareros, soja y gobernabilidad”, y “Falsificación en la historia del grito de Alcorta”, analizó la situación del agro y la conflictividad de la mesa de enlace con el gobierno.

Hace algunas semanas, cuando se sucedían los aniversarios del Grito de Alcorta y, pocos días después, de la sanción de la ley de arrendamientos, Peretti se refirió durante una entrevista con el programa radial “La Banda Cambiaria” sobre la realidad de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Sector al que desvinculó de la actual conducción de la Federación Agraria.

“La Federación Agraria dejó de existir, no es una metáfora sino una evaluación práctica; su presidente es un okupa que no ha podido hacer su congreso, no hay una sola filial en condiciones de votar y quienes votan por ellas no son productores sino punteros políticos”, disparó. Y denunció que “esa práctica ha destruido literalmente” a la organización de la que es socio hace 42 años.

"Está tratando de armarse algo que reemplace a la Federación Agraria, porque ésta ha caducado

En ese punto, los pequeños y medianos productores, los chacareros “hoy no tienen representación”, aunque “se está tratando de construir”. Mencionó, en ese sentido, el trabajo a través de la Federación de Cooperativas Federadas, las filiales federadas disidentes del sur de Santa Fe y la Mesa Agroalimentaria Nacional que se fundó hace unas semanas.

“Está tratando de armarse algo que reemplace la Federación Agraria porque ésta ha caducado, y eso genera un desbalance en el debate político ideológico sobre qué tipo de agricultura y ganadería quiere la Argentina”, subrayó. Este debate, apuntó, “fue hegemonizado por la derecha, que logró constituir a la mesa de enlace en la pata agraria de Juntos por el Cambio”.

La prueba, a su juicio, es que “le metieron tres paros en 18 meses al gobierno en un momento en el que la actividad agropecuaria está en una de sus mejores épocas de los últimos años”. Aunque aclaró que “a mucha gente le pegó mal la sequía”, enfatizó que el actual “es uno de los mejores momentos históricos del campo”. Lo demuestran, dijo, los números de la maquinaria agrícola: en 2020 se vendió el 118% más con respecto a 2019.

Pese a ello “hay un fuerte condimento político ideológico de la dirigencia agropecuaria y de un núcleo que tiene mucha plata y que ha decidido no reconocer los resultados de la última elección”.

La restricción temporal de exportaciones de carne a China fue el último punto de conflicto.

“El gobierno no tenía alternativas porque la carne es un valor político en la Argentina; debía intervenir el precio de la carne porque iba a afectar su propia gobernabilidad porque estaba atacando a su base electoral”, consideró. Y explicó que el gobierno “intentó por todos los medios de no tomarla”, a tal punto que “tomó la medida de ralentizar la exportación de vaca a China después de que el asado había un mentado 40 puntos más que la inflación y 30 puntos más que el tipo de cambio”.

Peretti consideró que al gobierno le falta “decisión política” para tomar una serie de medidas de ordenamiento del negocio ganadero. “Hay que prohibir a los supermercados que vendan carne fresca en las góndolas, tienen una posición dominante desde una punta hasta la otra de la cadena”.

Desde el lado de la producción, el dirigente señaló que si se aumentara 10% la tasa de destete y se subiera un poco el peso de faena “tenemos las 5 millones de toneladas que estaba reclamando el ministro Kulfas para atender el mercado interno y de exportación”.

También recomendó al gobernador Omar Perotti, que cuestiona al gobierno nacional por restringir exportaciones, que “tome alguna decisión al respecto subsidiar a los pequeños y medianos productores que manden hacienda al Mercado de Ganado de Rosario”.

“Hay un montón de cosas que hay que hacer pero todo se lo reclaman a otro que no tiene que ver porque el problema ganadero es esencialmente de territorio y el territorio está en manos de las provincias”, enfatizó.

Fuente: Agroclave