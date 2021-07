/ / / Record de precio en remate de vaquillonas

Un precio record de 400 mil pesos logró una vaquillona a parir de Tambos y Cabaña «La Lilia» y similar precio obtuvo un toro de la misma cabaña en el remate inaugural de Genética Ganadera SAS llevado a cabo en Sociedad Rural de Morteros.

Al dar apertura a la subasta de 255 piezas Holando Argentino compuesto por vacas en producción, vaquillonas paridas y al parir y vaquillonas sin servicio y toros consignadas por importantes tambos de la región, en su mayoría hijas y preñadas por inseminación artificial, como así también hijos de trasplante embrionario el presidente de Sociedad Rural de Morteros e integrante de Genética Ganadera expresó que «Es importante en esta la cuenca lechera más importante del país y América latina, tener la posibilidad de ofrecer ganado lechero de alto nivel de establecimientos lecheros que han seleccionado durante muchos años sus vacas transformándolas cada vez en más rentables y productoras»

«En la Sociedad Rural de Morteros ofrecemos vacas de tambos, vaquillonas preñadas y sin servicio y toros puros de pedigre de una de las cabañas sin lugar a dudas de la región, como es Tambos y Cabaña La Lilia de Barberis. Como siempre acostumbramos ofrecer animales para incorporar a la producción de sus tambos con amplias facilidades de pago para que los productores puedan tener la posibilidad de llevar las vacas a su campo y con su propia producción poder ir amortizándolas»

Consideró que «la lechería está en alza falta leche, no es fácil hacer leche, los precios vienen mejorando, tenemos muchas posibilidades de tener cada vez mejores precios. Hacer leche es un sacrificio importante y una inversión importante, para hacer leche se necesita genética, se necesita instalaciones, se necesita tecnología, pero básicamente se necesita ganas de trabajar, por eso que cuando los productores se desprenden de animales se están desprendiendo de muchos años de sacrificio y trabajo».

«Las ventas a cargo de Oscar Mercol con quien hemos caminado muchos años juntos vendiendo animales de carne y leche, especialmente de tambo y cabañas muy reconocidas, en nuestra familia nos sentimos muy felices de saber que tiene hoy una empresa importante en la comercialización de ganado lechero, por eso cuando empezamos este nuevo proyecto dijimos Oscar debe estar con el martillo» concluyó Ider Peretti.

Por su parte el martillero Oscar Mercol puntualizó «Estoy aquí apoyando a una familia como es Daniel Borgogno e Ider Peretti que me dieron la oportunidad» para destacar que fueron grandes maestros, conocedores del Holando Argentino.

«Esta firma que hoy se reinicia tiene muchos años vendiendo Holando Argentino, durante más de 25 años más de 250 mil vaquillonas pasaron bajo el martillo y los corrales de la firma de Daniela Borgogno, como aman tanto el Holando Argentino, la vida les da la posibilidad de que vuelvan a reiniciarse para seguir en esta raza tan noble, por eso estoy aquí para apoyarlos» concluyó Mercol a cargo del martillo.

Uno de los integrantes de «La Lilia», Horacio Barberis comenzó destacando que es un gusto estar con quienes quieren realmente las vacas, «tenemos clavado en el corazón lo que son las vacas overas negras. Tengo una familia que le gustan las vacas y aman lo que hacen, no lo hacen más o menos, lo hacen todos los días queriendo lo que hacen, siguiendo el legado de mi mamá y mi papá que nos educaron todos los días para ser buena gente y trabajar haciendo lo que a uno le gusta, pero lo más importante es que la generación que sigue atrás nuestro es igual de apasionada que uno y eso no tiene valor económico. Por eso personas como Ider (Peretti), como Oscar (Mercol) tienen codificaciones en el Holando que no se pueden describir de otra manera que no sea sintiéndola en el corazón»

Por otra parte puso de manifiesto la necesidad de volver las exposiciones para competir para hacer lo que a uno le gusta, «no competir desde hace un año y medio en una pista como esta de Morteros que hace temblar, Palermo y Rafaela para formar entre todos un Holando Argentino útil a través de vaquillonas, semen, embriones, pero como nosotros y un puñado más de cabañeros que aman este trabajo, por eso sentí la alegría de volver a salir con la camioneta con la horquilla, el tarro de la bosta, el tarro del agua y los fardos para tener las vaquillonas que están acá a punto» manifestó muy emocionado para agradecer a Ider Peretti y su familia «por meter el chispazo en los momentos más difíciles, que es cuando se ve a los que realmente quieren a las vacas»

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.