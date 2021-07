/ / / Vecinos denuncian descontrol en las calles de Morteros

El fin de semana hubo incesante contaminación sonora

Vecinos de Morteros se quejan por el descontrol que permite que las motos al corte generen ruidos de madrugada, un hecho que volvió a repetirse el último fin de semana, además de escapes libres, circulación sin luces y a alta velocidad.

Ya casi no hay zona que se salve de los ruidos molestos provocados por las motos al corte. Vecinos denunciaron que en la noche del viernes fue un verdadero descontrol con los llamados cortes de los motociclistas que son explosiones que parecen tiros de armas largas

Una vecina escribió: I n s o p o r t a b l e, los pelotudos en moto haciendo cortes, ésta madrugada un infierno, nadie les puede secuestrar las motos? O sea que todos podemos salir a hacer los ruidos molestos que queramos, total está permitido. Y si seguimos así dentro de poco podemos salir desnudos, hacer nuestras necesidades en la calle y lo que se nos antoje? Al Señor Intendente reaccione por favor!! O está tan preocupado en su carrera política que no quiere pagar costo político. Ahora vas a trabajar en moto con todo en regla y te paran «por controles» así estamos.

«Por calle soldano también pasó lo mismo» expresó Titina a lo que Alexis acotó: «Parce que es un mal general!!! Coincido que nadie quiere pagar el costo político!! Evidentemente son prioridades los votos sobre el bien común!

«En el centro a las noche acá es tierra de nadie hacen lo que quieren las motos un desastre pero a la mañana tenes 5 inspectores en una cuadra» cuenta Juli

«A la noche no salen ni la seguridad. ni policía no hay ningún control, es una vergüenza moto a dos mil sin luz, ni cascó, tapaboca menos y van tres en una moto después pasan los accidentes, los padres no saben de dónde sacar guita» puntualiza Ramona

«Es una cosa de loco esas moto y no falla viernes sábado y dale nomás. Mi perro pobre no sabe dónde meterse cuando escucha. Re podrida me tienen. No van a saber quién es? Vergonzoso es», dice Eva

Así mismo Karina opina que a ellos no los sancionan pero a los que salen a buscar la moneda con una moto para llevar la comida a la casa se la secuestran, mientras que otra cuenta que volvió de trabajar a la una y no la dejaron dormir en toda la noche

«Se escuchan los ruidos desde todos lados y la autoridad competente cero acción. Esto no puede ser sin la complacencia de las autoridades. El ruido infernal porque están en zona liberada. No se puede dormir por los ruidos molestos y picadas» sentencia Roberto

También señalaron que se dan picadas y la queja mayor es que todo sucede cuando al otro día hay que ir a trabajar y no es posible conciliar el sueño

Recaudar en lugar de formar

Los controles privatizados a una empresa terminan siendo dirigidos en función de intereses particular y con el propósito de recaudar en lugar de educar para un cambio cultural, haciendo que los controles tal como lo disponen permiten que las calles de la ciudad sean dominadas por los ruidos molestos, escapes libres, motos haciendo willis y circulando a alta velocidad.

La contaminación sonora que sufre la ciudad como resultado de la falta de políticas medio ambientales concretas a pesar de destinar un alto presupuesto a sueldos políticos para el área los ruidos ocasionados por motores que no cumplen con las mínimas normas impactan sobre personas que se encuentran en los sanatorios que son los que más lo sufren, aunque en los barrios la situación no es distinta para quienes pretenden descansar después de una jornada laboral.

No es difícil ver las motos tuneadas sin espejos, escapes liberados para la diversión, pero quienes tienen la responsabilidad de controlar el transito solo se dedican a cazar a quienes olvidaron un papelito, pero nada hacen con los motoqueros que rompen con la tranquilidad de la ciudad.

También indican que cientos de jóvenes con sus motos el último viernes se concentraron en el bosque que se encuentra en el ingreso sur de la ciudad de Morteros en inmediaciones de Ipetym, todos amontonados sin distancia social y sin barbijos, las autoridades como es habitual atacan a los que necesitan ganar el sustento diario, pero en estos caso como son adolescentes que no tienen dinero para recaudar dejan que hagan lo que les plazca a pesar de correr el riesgo de contagios

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.