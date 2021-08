/ / Bajante río Paraná: Podría dejar sin acueducto a varias poblaciones

La bajante del rio Paraná un hecho que parecería estar lejos de la vida de nuestra región, tiene un gran relación con la vida de cada uno, donde no solo tiene implicancias en la exportación de la producción granaría, sino que podríamos sufrir cortes de energía eléctrica del sistema interconectado nacional, pero además podría demorar la llegada del agua potable a poblaciones de los departamentos Castellano y San Cristóbal, ambos de la provincia de Santa Fe, como así también mejorar el caudal en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba.

Esta situación de bajante histórica del río Paraná que motivara que el Gobierno nacional decretara el estado de emergencia hídrica por 180 días sobre las siete provincias que integran la cuenca afectando el bienestar de millones de habitantes, podría demorar el proyecto del acueducto biprovincial al generarse dudas sobre la capacidad de abastecimiento del río ante estos fenómenos.

La posibilidad de abastecimiento de agua a las poblaciones que se encuentran en el tramo de la ruta 23 en el departamento San Cristóbal y las que se encuentran en la ruta 22 en el departamento Castellanos, como así también aumentar el volumen a las localidades de la traza del ruta 1 en el departamento San Justo podría postergarse o directamente empezar a buscar otros afluentes para el suministro de agua potable. «Nada se puede definir en este momento sostienen distintos especialistas»

El gobernador Juan Schiaretti desde hace doce años viene planteando la construcción de un acueducto para traer agua a nuestra provincia desde el río Paraná, pero con la bajante histórica, nadie se anima a vaticinar que podrá pasar con el denominado acueducto biprovincial para abastecer a unas 65 localidades de Santa Fe y Córdoba con una inversión de 250 millones de dólares, con una primera etapa de 100 millones de dólares aportados por el fondo soberano de Kuwait y la otra parte por el resto de los países árabes, anunciado por el gobierno nacional el año pasado, firmando entre las autoridades de las dos provincias el convenio para la conformación de la Unidad Ejecutora Biprovincial, encargada de la ejecución de la obra.

Fuerte concentración contaminante

El biólogo Jorge Liotta, especialista en ecología acuática y Director del Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás (Bs.As.), dijo que es una situación extrema, pero no es la más extrema que tiene como antecedente más cercano el año 1944 con una bajante similar a la actual.

Por otra parte hizo hincapié en la calidad del agua que empeora al tener las bombas dificultades para chupar por ser el caudal muy reducido, mientras que los efluentes urbanos, los residuos industriales, la cantidad de agroquímicos que recibe el río es la misma o mayor, «entonces la calidad del agua se reciente», considerando que por la crítica situación por la que atraviesan las poblaciones que se abastecen del Paraná, no se debería plantear mayor extracción como se propone con esa mega obra para «derivar agua que el río no tiene».

El presidente de Aguas Santafesinas SA (Assa), Hugo Morzán, trazó con preocupación un futuro incierto acerca del servicio de potabilización: «No sabemos cuál es el límite de esta situación. La prospección metereológica depara lluvias a partir de septiembre, aunque esto será clave si llueve sobre todo en la alta cuenca, sobre Brasil y Paraguay»

Afecta al sistema humano

Juan José Neiff, ecólogo e investigador del Conicet, al explicar que los ecosistemas están adaptados a estas bajantes, pero no así los sistemas humanos, dijo que «en el siglo pasado las bajantes ocurrían cada dos o tres años pero duraban 150, 200 días, 250 en la que más duró», pero la situación de hoy comenzó en 2019 y más allá de un leve repunte durante el 2020, lleva más de 700 días. «Pero además, hay una cantidad de indicadores que señalan la posibilidad de que esto se prolongue durante un tiempo mayor al que estaba previsto» advirtió.

En primer lugar, mencionó los datos de la Universidad de Columbia sobre el Efecto de La Niña, que se extenderán hasta fin de año. «El problema viene porque el sol está en un periodo de poca radiación: son periodos de 11 años de poca radiación y de 11 años de mucha radiación. El mínimo solar va a ocurrir posiblemente por el año 2030. Al haber menos radiación del sol, hay menor cantidad de calentamiento del mar, que puede ser de medio grado, y determina que haya menos evaporación en el Pacífico Ecuatorial y en el Atlántico Ecuatorial, el anticiclón del Atlántico, que es el que produce las lluvias en el continente» explicó.

«No nos preocupa tanto el impacto sobre los ecosistemas, sino sobre los sistemas humanos, porque los sistemas naturales están adaptados a esta bajante. Los peces tienen sus ancestros hace millones de años, por ejemplo. No son los peces ni los árboles que están sufriendo tanto está bajante, sino nosotros, los humanos», por lo que no debería pensarse en nuevas tomas de agua.

Dificultades para la exportación y la energía

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que, sólo en el semestre que va desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto del 2021, este fenómeno está generando pérdidas de unos 315 millones de dólares al comprometer la salida de los productos de exportación, desde la minería hasta el complejo agroindustrial.

Este fenómeno también puede comprometer la actividad de las 26 represas en todo el afluente, entre Argentina y Brasil, porque «cuando hay menos columnas de agua, pueden generar menos cantidad de energía» excepto las que son represas de paso como la de Yaciretá. «Las represas no son culpables de esta bajante, al contrario, por ejemplo algunas tienen reservada agua» y ayudan a la amortiguación de la bajante, pero por un período de tiempo determinado, «porque si no hay agua, no hay nada que se pueda amortiguar» remarca Neiff.

Frente a este panorma, la esperanza de contar en el mediano plazo con agua potable en distintas poblaciones desde este afluente, hacen presagiar que se van a ver postergadas hacia el largo plazo, más allá de las promesas en la campaña electoral

