/ / Cómo revertir la apatía política juvenil que desató la pandemia

Resumen de análisis realizado por Celeste del Bianco

Distintos especialistas coinciden en que hay cierta decepción en los sectores juveniles. Lo atribuyen a que el Covid-19 los relegó en las políticas públicas que se centraron en salvar a los adultos mayores. El crecimiento de la extrema derecha y la indecisión para la próxima elección.

Frente a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y el voto de la juventud es un desafío para las principales fuerzas políticas que advierten que estos sectores engrosan el voto indeciso. Sin embargo, en el último año hubo un crecimiento en la adhesión hacia los partidos libertarios.

La directora de Comunicación de Analogías, Marina Acosta, indicó que el voto joven es un desafío, porque está bastante distanciado y con un set de demandas relacionadas fundamentalmente con la situación socio-ocupacional, angustiados por la crisis profundizada por la pandemia, se encuentran desestructuradas

El sociólogo e investigador del Conicet y Clacso Pablo Vommaro sostuvo que existe una cierta dispersión y atomización del voto juvenil que no es ajena a lo que pasa en la sociedad. Las juventudes expresan un emergente social. Hay cierta incertidumbre y mucho desconcierto vinculado con la pandemia, no solo con la cuestión político-partidaria.

Encuentran una pérdida de entusiasmo en los votantes del Frente de Todos ante la carencia de políticas públicas específicas. Existen militantes jóvenes con cierto desencanto, no hubo una interpelación a las juventudes desde el oficialismo.

Juntos por el Cambio convoca a las juventudes desde una manera bastante instrumental. Macri habla sobre el Dipy, lo convoca, pero es un uso bien instrumental. Es una concepción vacía, superficial frente a Cristina habla de Conectar Igualdad, de una política pública, sostiene su discurso en un entramado concreto y material, pero es algo que pasó hace seis años, no aparecen nuevas políticas públicas con excepción de la ley del aborto.

Por su parte, el sociólogo del Conicet y de la Universidad de Mar del Plata, Pablo Molina Derteano, opinó que los jóvenes fueron estigmatizados durante la pandemia al aparecer como que eran los que rompían la cuarentena desplazándolos del protagonismo en las políticas. En lugar de que la pregunta sea cómo logramos que los jóvenes tengan trabajo, pasamos a cómo logramos que los adultos mayores no se mueran. Se pasó de pensar cómo ponemos en marcha de nuevo el aparato productivo e incorporamos a los jóvenes a decir: tenemos que parar todo, pasamos al IFE y otras iniciativas que son de sostenimiento y no tan hacia el futuro, que no los interpela tan directamente.

La directora de la consultora Trespuntozero, Shila Vilker, sostuvo que resulta difícil sostener el fenómeno histórico de los jóvenes que acompañan mayoritariamente al Frente de Todos por la irrupción del universo libertario que logró adhesión juvenil. También sabemos que Juntos por el Cambio siempre ha tenido problemas con el voto joven. Estamos viendo que hay un circuito comunicacional que no pasa por los medios tradicionales, que tiene que ver con un universo de comunicación distinto, con influencers y una dinámica comunicacional distinta, que manejan muy bien los libertarios», explicó la analista, que realizó un sondeo nacional en junio junto con la Consultora Grupo de Opinión Pública (GOP) de Raúl Timerman.

Así mismo, Molina Derteano acotó que son jóvenes que son hijos del 2001, es un grupo que entiende la necesidad de la movilización y revitaliza lo político. Es muy arriesgado decir que a estos jóvenes no les interese votar o no les interese la política. Para ellos, la política está necesariamente atada a la participación. La movilización y el voto forman parte de eso.

Los libertarios, los progres y los ni ni

La analista Shila Vilker, distingue un ordenamiento según una cuádruple caracterización, donde dos nuevas clasificaciones de juventudes son los grupos «libertarios» y «progres». Los jóvenes libertarios cercanos al antisistema, un universo predominantemente masculino. Los «progres» tienen compromisos fuertes con la ecología, el feminismo, el veganismo, tienen una matriz ecológica. Los antisistemas están convocados más por los libertarios, los progres están un poquito más cercanos a un mundo oficialista, pero no tienen identidades políticas fuertes, no se casan con nada, es como un compromiso mayor con las causas que con los espacios políticos. No se ponen ninguna camiseta excepto la de la causa.

Aparece una tercera clasificación que denominan «jóvenes viejos», donde entra muy fuerte la idea de progreso, tienen como aspiración la idea de poder hacer lo mismo que hicieron sus padres y al mismo tiempo lo ven como una dificultad, tienen poca confianza en que lo van a poder lograr.

La cuarta categoría son los «ni ni»: «Los llamamos así porque no tienen interés ni en la política ni tampoco tienen confianza en sus propias capacidades para encarar el futuro. Si los anteriores eran pesimistas, estos lo son aún más. Es un grupo muy difícil de ser interpelado.

