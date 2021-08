/ / / La Historia y las historias de Morteros

Por Mirta Barale

Marcelino Menéndez y Pelayo, gran erudito y literato español, escribió: «Pueblo que no sabe su historia, es pueblo condenado irrevocablemente a la muerte». No será este el caso de Morteros, no sólo por la permanente pujanza e inventiva de su gente, sino porque es una ciudad enamorada -diría yo-, de su Historia documentada y sus historias populares.

El muy activo y reconocido Centro Municipal de Estudios e Investigaciones Históricos de Morteros, desde hace años, se encarga de investigar y escribir la historia que se basa en todo tipo de documentos. Es la historia académica que permite ser estudiada en los colegios o utilizar sus datos para cualquier oportunidad en que se los necesite, con la seguridad de que la certeza de los mismos, fueron demostrados con la rigurosidad científica que la Historia, como ciencia, exige, aunque siempre abiertos al debate y la polémica, factores esenciales de toda ciencia.

Por otra parte, tenemos los textos que nos hablan de hechos más emotivos, nacidos, muchos, de los recuerdos, de lo que cuenta y vivió el vecino, de lo que «decía mi abuela», de las nostálgicas aventuras vividas en la niñez y la juventud. Es decir, una historia netamente popular, vivida y recreada en los textos por gente común, por el ciudadano de a pie, que se niega a que, recuerdos tan valiosos por lo que simbolizan, se pierdan olvidados en un tiempo sin retorno. Son escritos llenos de añoranzas y simplezas, en los que el costumbrismo narrativo se entrelaza con lo lírico.

En el caso de que el libro rememore el pasado de una institución u organizaciones culturales, la elaboración del texto mezcla los dos métodos: el documental, por un lado, y los recuerdos emotivos de quienes integraron, trabajaron y disfrutaron de dicha institución, por el otro.

Los soportes que sostienen estos contenidos son, en su gran mayoría, libros; también hay algunas revistas, y unos pocos son cuadernillos o folletos. Lamentablemente, hay muchas recopilaciones de datos sobre hechos o instituciones, pero sin publicar. Como era de esperarse, ante el avance de la tecnología, ya están los que subieron sus hallazgos en páginas de Internet, en donde se las puede consultar.

Algunos textos contienen solamente documentos visuales: en su mayoría, son fotografías de una belleza documental irremplazable.

En definitiva, Morteros presenta un corpus histórico asombroso, ya sea publicado o no publicado. La lista que ejemplifica y cierra este artículo, así lo demuestra.

La mayoría de los textos de la bibliografía histórica que leerán a continuación, fueron fichados en la Biblioteca Popular Cultura y Progreso de Morteros y en el Centro Municipal de Estudios e Investigaciones Históricos antes mencionado. Otros títulos fueron obtenidos por datos que oportunamente me aportó la gente. Eso no significa que algunos textos hayan quedado excluidos. Es muy probable que existan publicaciones personales que no llegaron a la biblioteca, o que alguien tenga toda una recopilación de datos sin publicar, o en páginas de Internet que desconozco, por lo que, lamentablemente, no figuran en la lista.

Textos Históricos de Morteros + «Cincuentenario de Morteros». (Gráfica Pellegrini-1944) + «De cómo surgió el Fortín de Los Morteros y su conexión con el Morteros actual». Edgardo J. Rolla. (En «Juegos Florales»- Gráfica Pellegrini- 1945) + «Historia de Morteros 1ra. Parte». Grupo Historia. (Museo Regional Morteros- 1978)

*Libros publicados por el Centro Municipal de Estudios e Investigaciones Históricos de Morteros. Creado en 1988. (Cmeihm) + «Cronología Histórica de Morteros. (1730-1988)» (1988) + «Temas de la Vida de Morteros en sus 100 Años» (1991) + «Primeras Jornadas de Historia en Morteros». Resúmenes de trabajos presentados. (1990) + «II Jornadas de Historia Local, Regional y Provincial». Resúmenes de trabajos presentados. (1991) + «Mariano Alvarado…un protagonista de su tiempo». Norma Fenoglio. ( Municipalidad de Morteros- 1993) + «San Pedro.100 años de historia en la vida de una colonia». Cristina Cabrino y Norma Fenoglio. (1988) + «Morteros: minutos que cambiaron su historia». El tornado de 1978. (Municipalidad de Morteros -2006)

Folletos Históricos + Fuerte «LOS MORTEROS» + Ferrocarril y Desarrollo Económico + Páginas con Historia. Periodismo en Morteros a través del tiempo.

Colección «Senderos» + Tomo 1- «Fuerte Los Morteros». Norma Fenoglio y Cristina Cabrino. (2006) + Tomo 2- «Y vinieron…Inmigración italiana en Morteros». Norma Fenoglio, Cristina Cabrino y Paula Farías. (Editorial Bujas -2013) + Tomo 3- «Morterito y sus amigos cuentan…» Norma Fenoglio, Cristina Cabrino y Mary Pieroni. (Editorial Brujas- 2017) +Tomo 4- «Nuevos Caminos de Nuestra Historia». Once trabajos de un Seminario-Taller. (Editorial Brujas-2020)

Producciones independientes + «Fuerte. Primera historia de amor en Morteros». (Ficción e historia) Armando R. Manzi. (Ediciones Miguel Peiretti- 2018) + «Centenario de Colonia Dos Hermanos». 1890 -6 de Mayo- 1990. Comisión del Libro Centenario de Dos Hermanos. (Casa Pini- 1990) + «Centenario. Colonia 10 de Julio. 1892-1992». Silvia Lamberti de Baudino y Mirta Valarolo. (1992) + «Mar Chiquita en imágenes». Ángel Francisco Molli. (2011) + «Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita». Autores varios. (Editor:Enrique H. Bucher-2006) + «Noreste Cordobés. Una región, sus recursos». Redactora: Norma Fenoglio. (Eremnenc-2011) + «Nuestra tierra. Nuestra gente». (Eremnec- 2004) + «La Argentina que no se mira. Las lagunas, el río Dulce y su gente». Miguel Peiretti y Santiago Barra. (Miguel Peiretti. Producciones Periodísticas- 2016) + «Evolución histórica del escudo de Morteros». Recopilación: Delbes Tonini. (Sin publicar) + «Monumento a La Pachamama». Delbes Tonini(Sin publicar) + «Morteros, ayer Fuerte, hoy, Ciudad». Esperanza Chiapero. (C.E.N. Ediciones- 2021) + «Mística y Matices». Historia del Partido Demócrata de Morteros. Esperanza R. Chiapero. (C.E.N. Ediciones-2019) + «Centro Empleados de Comercio. Su historia. 1945-1995». Confeccionado por Cmeihm. (Gráfica Bonetto- 1995) + «Animarse a soñar». Memorias del Cincuentenario. 1959-2009. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. (Coop.S.P.M.L.- 2010) + «Historia de La Sociedad Italiana». Delbes Tonini. (Sin publicar) + «Sociedad Italiana. Presidencia de Delbes Tonini.1997-98// 2003-2005». Delbes Tonini. (Sin publicar) + «El servicio, un imperativo».30 Aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de Morteros. 1976-2006. Cmeihm: C. Cabrino, N. Fenoglio, J.L. Garnero, M. Trucco y T. Viarengo. (Comunicarte-2006) + «El Origen». Asociación de Basquetbol de Morteros. 40 años.1979-2019. José Luis Brunone (2019) + «Senda de Plata». Historia de la Mutual 9 de Julio. Beatriz Baldo y Silvia Lamberti. (Novel Arte- 2014) + «Tributo I. Historia de Tiro Federal y Deportivo Morteros». Vide Juan Tealdi. (Gráficamente-2009) + «Tributo II. Historia de T.F.y D.M.» Vide Juan Tealdi. (Tinta Libre Ediciones- 2013) + «Del Árbol, el Fruto». Historia de la Biblioteca Popular Cultura y Progreso de Morteros. Esperanza Chiapero. (Editorial Novel Arte-2012) + «Vida espiritual en Morteros». Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. CMEIHM: C. Cabrino, N. Fenoglio, J.L. Garnero, M. Trucco y T. Viarengo. (Cúspide Graf- 2005) + «Galope de sueños». Historia de El Andar. Silvia Lamberti de Baudino. (Editorial Brujas-2020) + «La Historia del Teatro en Morteros». Delbes A. Tonini. (1991) + «Orquesta Novel». Vide Juan Tealdi y Santiago Barra. (2017) + «Pasión de Radio». José Luis Brunone. (Editorial Brujas- 2015) + «Un Siglo en la Educación.1894-1994». Escuela Dalmacio Vélez Sársfield. Cmeihm: Cristina Cabrino, Norma Fenoglio y Marta Trucco. (Editorial La Vorágine- 1994) + «1894- 125 Años- 2019. Centro Educativo Dalmacio Vélez Sársfield». Marta Trucco, Mabel Grosso, Betty Boschetto y Pamela Aiachini. (2019) + «Una senda educativa». Colegio Nacional Mixto y Sección Comercial Anexa. Marta Borgnia, Cristina Cabrino, Adriana Mottura, Mirtha Nari y Mirta Viotto. (Imprenta Bbpss.h. Anselmo y Jorge Bailo- 1998) + «Vengan que les cuento». Anecdotario. Centro Educativo B. Rivadavia. (2000) + «Cien años en la educación». Centro Educativo D.F.Sarmiento. Colonia 10 de Julio. Vide Juan Tealdi. (2012) + «El deporte motor en Morteros». Santiago Barra y Mary Pieroni. (Editorial Brujas- 2019) + «Alas Rotas». Silvia Lamberti de Baudino. (Nahuel R. Editora-1993) + «»Comercial Morteros. 1897-1993- Su historia». Francisco Brossino. Recopilador: Delbes Tonini. (Sin publicar)



+ «Mujeres Singulares». Teresita Viarengo de Osella. (Fundación FIDEC- 1996) + «La gente de mi pueblo». Jorge Grad y Jimmy Mac Lean. ( La Stampa- 2006) + «El Morteros de hace 70 años por Francisco Brossino». Norma Garione y Cristina Asinari. (Editorial Brujas- 2021) + «Morteros de Antaño». Autores varios. Recopilación: Delbes Tonini + «Morteros, cada rincón una historia». Personajes insólitos, organizaciones e instituciones diversas. Santiago Barra y Mary Pieroni. (En elaboración) + «Recuerdos de mi familia». Elio Capellino. (Cúspide Graf-1994) + «El tren de los viernes». José «Pepe» Cavalli. (Editorial Comunicarte-2005) + «El pueblo sin río». José «Pepe» Cavalli. (Editorial Comunicarte- 2006) + «Aquellos almacenes de barrio». Vide Juan Tealdi. (Tinta Libre- 2019) + «El bar de la esquina». Fotografías. Sergio Cravero. (Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba- 2007) + «Las grandes tiendas de Morteros». Santiago Barra y Mary Pieroni. (En proceso de impresión) + «Morteros. Recuerdos de la Década de los Cuarenta.1940-1950». Armando Manzi. + «Memorias sin cuento, de los 50». Eladio Oscar Rivoira. (Comunicarte Editorial-2006) + «Incorregibles». Pequeñas historias de un hombre grande. Isaac Grad. (Editorial La Stampa- 2008) + «L’América. Tierra bendita y dura». Miguel Ángel Pussetto. (Editorial Yammal Contenidos-2010) + «A mi manera». Esperanza Rosa Chiapero Cravero. (Editorial Novel Arte) + «Emociones». Esperanza Rosa Chiapero. (C.E.N. Ediciones- 2020) En Internet Facebook. Adelmiro Cravero. Páginas: 1 + Ayeres del Folklore (Historia de las Academias Folklóricas de Morteros) /// 2 + Buscando mis raíces (Origen del apellido y la familia Cravero)

La Historia es un fenómeno permanentemente inconcluso, sinfín, por lo que, no me caben dudas, de que esta lista continuará indefinidamente en el tiempo de este espacio que es Morteros, cuando ya todos nosotros, también, seamos historia. Nota: Mi sincero agradecimiento a todas las personas que con mucha disposición, aportaron datos que me permitieron ubicar los textos, así como a las empleadas de la Biblioteca, del Centro de Historia Municipal y del Museo Regional. Gracias.

