/ / / La pandemia posibilitó que joven de 19 años ponga en marcha emprendimiento en Monte Oscuridad

La pandemia es un suceso que incomoda y lastima a toda la sociedad, pero desde que el mundo es mundo, la juventud ha participado del hacer de su propio destino y como dijo Alejandro Magno a Aristóteles: «Si espero, perderé la audacia de la juventud».

Con apenas 18 años, un joven de Monte Oscuridad decidió transformar su sueño en hechos concretos dando inicio a su emprendimiento en plena pandemia aprovechando las herramientas que su papá tiene en el campo para los arreglos de sus máquinas y el dictado de clases virtuales.

Sebastián Perlo nació y creció en Monte Oscuridad entre vacas lecheras actividad que abrazó desde la niñez, la que compartía mientras concurría a la escuela primaria ubicada en las inmediaciones del campo de la familia donde residen.

En la adolescencia durante la semana se alojaba en el internado del Instituto Agropecuario Salesiano «Nuestra Señora del Rosario» donde egresó el año pasado con el título de agrónomo, los fines de semana aprovechando que un ex familiar tenía un taller en Colonia 10 de Julio le iba ayudar con la intención de aprender a soldar y el manejo de las herramientas, lo que profundizo en el mismo colegio.

Siempre daba vueltas por su mente hacer algo de manera independiente, no tenía un modelo de negocios, no había hecho ninguna planificación, pero si sabía que al terminar con el colegio secundario quería quedarse en el campo y armar su taller de reparaciones, «fue una metalúrgica improvisada» señala al comentar que al iniciarse la restricción por la pandemia, ya no viajó más a Colonia Vignaud participando de clases virtuales durante la mañana y aprovechando el tiempo libre de la tarde empezó fabricando estacas para terneros en el galpón del campo que su papa utiliza para el arreglo de las maquinas.

Un refugio para terneros fue el disparador del emprendimiento que rápidamente hizo visualizar la posibilidad de un negocio que a un año y medio de su puesta en marcha lleva alrededor de 450 refugios fabricados y distribuidos en campos no solo de la zona de Monte Oscuridad, sino también de Colonia 10 de Julio, San Guillermo y Suardi.

Lleva adelante su emprendimiento sin dejar de ayudar a su familia en algunas tareas del campo, «cuando ellos necesitan de ayuda ese día no trabajo en el taller» cuenta Sebastián Perlo quien incorporó al taller a su hermano menor como ayudante y a una persona que trabaja dos medio día por semana.

Con optimismo y decisión realiza el balance al comentar que les pidieron la fabricación de portones y estructuras para terneros para la combinación del tambo con la recría, «mirando hacia atrás, siempre creí que podía hacer algo como esto, pero no creo que hubiera esperado haber tenido tanto éxito», confiesa mientras orgullosamente cuenta que a fines del año pasado pudo comprar un auto usado y ahora lo pudo cambiar por una camioneta para atender las urgencias y trasladarse para entregar los trabajos.

«Todo lo que te enseñan en el colegio sirve, en el taller de mecánica te dan los conocimientos básicos para reparar las maquinas, además uno hace trabajos de investigación, yo en estos trabajos no apunte al taller, pero me sirvieron para evaluar y vi que la gente de Monte Oscuridad tenía viajar 23 Km hasta Suardi o 15 Km a Colonia 10 de Julio para que les hagan cualquier trabajo, entonces vi esa oportunidad en que los productores tengan un taller cerca de su campo, descubrí esa necesidad del lugar»

Al hablar de proyectos en el corto plazo está pensando en ampliar la gama de fabricación productos como establos para la recría de terneros a la estaca, estructuras para medias sombras, comederos, mangas, además de la reparación de herramientas agrícolas que es un servicio de mucha necesidad en la colonia y hacia adelante la fabricación de tinglados y galpones.

Para concretar la fabricación de los nuevos elementos incorporo una máquina para doblar caños y por intermedio del programa «Emprender» del gobierno de Santa Fe, le otorgaron un crédito de 250 mil pesos para comprar una soldadora de alambre con tubo de gas.

Mientras con un arrollador entusiasmo va recorriendo el corto camino transitado desde el taller que hoy tiene montado en el galpón del campo de su papa, visualiza el paso de taller a industria montada en el edificio de la ex cremería de la Cooperativa La América que fuera adquirido por su familia.

¿Será el inicio de la urbanización?

Monte Oscuridad no cuenta con zona urbana, el proyecto de la actual gestión comunal es lograr establecer en algún lugar de la jurisdicción un área urbana. El galpón donde Sebastián Perlo proyecta en el futuro montar la primera industria metalúrgica y segunda fábrica de la colonia, (la primera es una quesería), el que además cuenta con tres viviendas, se encuentra frente al Club Belgrano, donde además está la planta de suministro de agua potable entre otras instalaciones podría ser un hecho más que termine por definir que ese, sea el lugar donde se resuelva establecer la zona urbana, más allá que la comuna se encuentra a 5 Km del lugar y el salón Serafín en otra zona.

«Todo es posible» dice Sebastián Perlo y vuelve sus pasos para puntualizar «Soy chico tengo mucho que aprender, para ir creciendo de forma sostenida» al señalarle que además de ser la primera industria metalúrgica podría ser el cimiento del nacimiento del pueblo.

