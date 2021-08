/ / Masivo robo de placas en los dos cementerios de Morteros

54 placas de aleación de bronce robaron de los cementerios de Morteros, tras ser palanqueadas. Los mismos no cuentan con control fuera de los horarios laborales municipales.

En la tarde del domingo familiares que concurrieron al Cementerio “Jardín del Oeste y al Cementerio San Salvador se encontraron con que las placas que identifican a cuerpos de personas depositadas en esos lugares habían sido sustraída.

A primera hora de esta mañana los responsables de la limpieza de ambos cementerios al realizar una constatación lograron determinar hasta el momento que del Cementerio San Salvador ubicado a un kilómetro al este de la zona urbana se llevaron 24 placas de diferentes tamaños, mientras que del cementerio “Jardín del Oeste”, ubicado a un km al oeste de la ciudad se llevaron 30 placas.

Las placas fueron extraídas de las lapidas mediante palancas, como así también se conoció que no es la primera vez que ocurren hechos en los cementerios ya que en otras oportunidades hubo faltantes de objetos, además de provocar daños, pintadas al no contar solamente con personal para la realización de limpieza durante la mañana de lunes a viernes, pero los mismos no cuentan con personal de seguridad.

El hecho fue puesto en conocimiento la policía de la comisaria Morteros sobre el hecho, quien a su vez puso en conocimiento a la fiscalía responsable de la investigación para tratar de identificar a los responsables de este hecho como así también para conocer quiénes son los reducidores.

