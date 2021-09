/ / / Colonia Rosa: Pedirán a la justicia investigue irregularidades en la administración comunal de Juan Díaz

Presidenta comunal, asesora contable y asesor letrado

Mediante una conferencia de prensa la presidenta comunal Silvana Imoberdorf acompañada por la asesora contable y el asesor jurídico, adelantó que realizaran una presentación en la justicia para que se investiguen irregularidades que podrían haberse cometido en la gestión anterior encabezada por Juan Díaz.

Entre los temas contables informados que de acuerdo a las verificaciones realizada por la actual administración comunal habrían encontrado irregularidades en el manejo de fondos para el mantenimiento de caminos en la que el banco devolvió un cheque por 337.500 emitido con una chequera vencida manejada por una persona ajena a la comuna. «Cuando nos encontramos con todas estas irregularidades le cambiamos el contexto, porque no podía ser que una persona ajena a la comuna este manejando una chequera vencida de una cuenta vinculada a la comuna: Cuando nos devuelven el cheque y teníamos que pagar 110 mil pesos a un proveedor local, nos faltaban 70 mil pesos de la cuenta» indicó la titular de la comuna.

Además el asesor jurídico señaló que la cuenta de un consorcio vecinal dedicado a los caminos se manejaba con un Cuit y cheques de cuentas comunales que no eran firmados por el presidente y el tesorero de la comuna, «que son los únicos por la Ley orgánica que pueden suscribir las órdenes de pago y los cheques»

A los fines de regularizar esta situación se conformó «un Comité Mixto entre productores que son quienes resuelven las compras, donde se compra y al camino que se va a destinar, y el tesorero y yo solo, estamos para firmar la emisión de los cheques» explicó Silvana Imoberdorf

Por otra parte manifestó que el ex presidente comunal Juan Díaz dijo que «dejo 700 Tn pagas de ripio que es un equivalente a 23 camiones, pero el proveedor de Suardi tenía solo 270 Tn, son 9 camiones y dos camiones de arena disponibles, no eran lo que decían, esta situación se dio a conocer a los productores»

Cifras que no coinciden

Por su parte la asesora contable hace referencia a las disponibilidades recibidas por las actuales autoridades comunales, las que tienen relación con las rendiciones de cuenta que no fueron presentadas, «había requerimientos desde antes de la asunción de las nuevas autoridades y con posterioridad empezaron a llegar requerimientos de distintas reparticiones», las mismas tuvieron que ser cumplimentadas por la actual administración.

Prosigue diciendo: «Se hace referencia a una disponibilidad de unos 2.700.000 pesos, de los cuales hay unos 125 mil pesos por un lado y aproximadamente un millón de pesos por otro que corresponde a Obras Menores que no estaban disponibles en las cuentas», a lo que la presidenta comunal acota que los 124 mil pesos, aún no fueron recibidos. «No puede decir que teníamos esa disponibilidad que dejo tanta plata, no es así, dependemos que la provincia apruebe ese proyecto y se tiene que usar solamente para eso, está muy equivocado cuando dice que nos dejó tanta plata»

Centro Cívico

En relación al proyecto de construcción de un centro cívico en la plaza central a la que hace alusión el ex presidente comunal Juan Díaz, de manera contundente Imoberdorf sostuvo que nunca estuvo de acuerdo en que se saquen árboles centenarios, se destruya un espacio verde para poner cemento y al mismo tiempo cuestiono que en la plaza se construyó un tanque de agua y la comisaria donde se depositan los autos siniestrados, «me pareció una ridiculez que no pienso continuar»

En relación a esta obra la asesora contable comentó que recibió la anterior administración comunal dos desembolsos de 750 mil pesos cada una. Al cotejar el primer depósito con las órdenes de pago, no se llega a completar ese monto y el segundo desembolso fue recibido en octubre de 2019 a menos de dos meses de concluir el mandato, «donde se dice que correspondía a la actual administración realizar la rendición, sin embargo en la cuenta oficial la disponibilidad era de 169 mil pesos y había erogaciones apenas por cerca de 80 mil pesos y el dinero no está en las cuentas donde se recibió» a lo que la presidente comunal agregó: «Hay un faltante que no sabemos que se hizo con esa plata».

Así mismo hace referencia a que recibieron fondos para la escuela de formación deportiva, donde «se reconoce que se hizo una erogación con un comprobante que es de acuerdo a la normativa de Afip»

Por otra parte comentaron que el 14 de noviembre de 2019 recibieron el contrato del programa «Ilumina tu provincia», pero Juan Díaz no firmo el mismo, por lo que la renovación de la totalidad de la luminaria que realizaron en los últimos tiempos fue enfrentada con fondos de la comuna. «está claro que mintió cuando dijo que nosotros recibimos esos fondos: No lo recibimos porque no firmó el contrato», aseguro la mandataria comunal

Finalmente el asesor jurídico indicó que al asumir la nueva gestión realizaron una investigación a los fines de conocer la situación contable, de personal, parque automotor, la que se vio demorada por la situación de pandemia al generarse intervalos en la atención de la administración pública, como así también puntualizó que por el cambio de gobierno a nivel provincial también se vieron demorado los pedidos de informes. «En estas últimas semanas terminamos de colectar ciertas probanzas, lo que nos va a permitir poner a disposición de la justicia para que resuelvan esta situación analizando las irregularidades que se detectaron»

Hostigamiento laboral

En declaraciones periodísticas el ex presidente comunal Juan Díaz, hizo referencia a que su hija Vanesa Díaz, la que fue nombrada por él, sin concurso, está siendo hostigada por el esposo de la actual presidenta comunal, a lo que la presidente comunal manifestó que es su chofer, «no tiene ningún sueldo, el tan solo me acompaña, también se encarga de hacer arreglos de soldadura de las maquinas los fines de semana para ahorrar plata, para que la comuna no tenga gastos, lo que podemos hacer nosotros, lo hacemos, esta todo el tiempo con migo».

En relación a este caso adelanto que al concluir la conferencia de prensa se iban a dirigir a la comisaria para exponer el hecho y hacer entrega del celular a los fines de que quede a disposición para que se pueda constatar la existencia de fotos. «ellos van a tener que demostrar el hostigamiento, porque es totalmente falso»

Lo manifestado por Juan Díaz

El ex presidente comunal Juan Díaz aseguro que dejó 2.700.000 mil pesos que tenían para cobrar de obras menores de 2018 y 2019, además dijo que la carpeta de rendición de veredas quedo firmada en la comuna y la tenía, ella guardada.

Así mismo comentó que lo recibido para la escuela deportiva fue rendido con un recibo de la comuna, pero la provincia le pidió factura y resolvieron devolver los 10 mil pesos porque a quien le pagaban el sueldo no tenía para facturar, pero se lo pidieron a ella, pero estaba rendido con un recibo sin monotributo

Además sostuvo que dejo los tractores y maquinas en marcha y manifestó que el marido de la presidenta comunal persigue a su hija sacando fotos, además que estaba como secretaria auxiliar y la mandaron a limpiar baños y cortar yuyos.





