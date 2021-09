/ / Evadir y ganar: ¿Pagan muchos impuestos las grandes empresas en Argentina?

Como nos tiene acostumbrades, el ex-presidente Macri hizo insólitas declaraciones. Señaló que “En Argentina, para ganar plata hay que evadir impuestos”. ¿Está diciendo que la evasión de impuestos le permitió amasar su riqueza? ¿Está sugiriendo que “pobres son los ricos”?

La afirmación de Macri parece basarse en el siguiente dato: según el Banco Mundial (BM), por cada 1 peso que ganan las empresas en Argentina (en el sitio del BM no está muy claro de qué empresas habla), pagan 1,06 pesos en “impuestos y contribuciones”. Obviamente, esto no significa que las empresas paguen más impuestos y contribuciones que lo que ganan. Lo que significa es que si no pagaran esas cargas impositivas ganarían algo más del doble de dinero que ahora (2,06 pesos en lugar de 1 peso).

Sin embargo, esto no es todo. En realidad, una porción importante de estos tributos son “contribuciones”, es decir aportes a la seguridad social. Estos aportes no son técnicamente impuestos a las empresas sino que son parte de la masa salarial. Esos aportes son recursos que se dirigen directamente al ANSES y suelen denominarse “salario indirecto”. Ese dinero permite financiar una parte significativa de las jubilaciones, pensiones y otros beneficios, siendo un aporte de las personas que ahora trabajan de manera remunerada a quienes trabajaron en el pasado (de manera remunerada o no remunerada) o ahora trabajan sin remuneración (o con ingresos muy bajos). Es decir, estos aportes no son parte de las ganancias de las empresas, sino una parte del salario que las y los trabajadores remunerados redistribuyen.

La Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) registra la actividad económica de las 500 empresas más grandes no financieras. Según el último dato disponible en la ENGE, de 2019, esos aportes equivalían a 18,9% del total de las obligaciones de las empresas con el fisco. Si descontamos eso al cálculo que hacía el BM, las empresas pagan como impuestos sólo 86 centavos por cada peso que embolsan como ganancias.

Sin embargo, los impuestos que ‘pagan’ las empresas incluyen impuestos sobre las ventas (IVA o ingresos brutos), u otros impuestos específicos (como las tasas que se incorporan en el precio de la energía). La mayor parte de esas cargas son impuestos sobre las ventas pagados por las y los consumidores en el precio de los productos que compran; las empresas sólo los pagan nominalmente (es decir, sólo depositan en la AFIP el dinero pagado por quienes consumen). Más allá de estos impuestos (llamados genéricamente ‘impuestos a la producción’), las empresas sólo pagan realmente unos pocos impuestos, entre los cuales el principal es el impuesto a las ganancias.

Precisamente, si miramos este último cargo (el impuesto a las ganancias), ¿cuánto pagan las grandes empresas efectivamente en relación a lo que embolsan? Según la ENGE, las ganancias de las 500 grandes empresas representan el 51% de la riqueza que crean sus 816000 trabajadoras/es. Sin embargo, sobre esa ganancias totales pagan solamente el 8,7% como impuestos. Es decir que, en realidad, por cada 100 pesos que ganan, las empresas se apropian de 91 centavos y transfieren sólo 9 centavos al Estado. ¿No está mal, no?

Macri debería hacer mejor las cuentas, o -ya que está- dejar de evadir impuestos.

@Trama Mariano Féliz

