/ / / Morteros con fin de semana violento: Dejar de construir el mundo de los que viven y de los que mueren

Por Miguel Peiretti

Más efectivos de seguridad ciudadana, incremento en la cantidad de cámaras de seguridad, más móviles, centenares de litros de naftas consumidos, millones y millones invertidos en seguridad para engrosar los bolsillos de unos pocos, mientras los niveles de violencia se multiplican de forma paralela a la oferta de drogas financiada por intocables frente a la silenciosa complicidad del poder político.

Un nuevo fin de semana violento vivió la ciudad de Morteros con diferentes hechos que parecieran naturalizarse a pesar que con anterioridad armas de fuego fueron detonadas contra cuerpos de jóvenes al parecer para ser presionados para la comercialización de drogas para ocupar el territorio morterense en algunos casos y en otros por deudas contraídas por la misma sustancia.

En Club Sportivo San Jorge manoplas y destornillador fueron las armas utilizadas en un ataque que habrían protagonizado por un adolescente y tres jóvenes, donde uno de ellos termino con un corte en la cabeza con una sutura de cuatro puntos. Algunos de los protagonistas tendrían vínculos con las drogas

Frente al local bailable «Tipuana» un hombre afectado a la seguridad del local recibió un impacto de rifle de aire comprimido en la parte trasera de la rodilla, el que habría sido gatillado por un joven al que no se le permitió el acceso al local por no cumplir con las disposiciones sanitarias. El hombre sufrió lesiones leves, mientras que el atacante no fue individualizado.

Por calle San Martin al 67 un grupo de adolescentes y jóvenes que habrían estado provocando desorden en la vía pública, uno de ellos habría arrojado una piedra contra el vidrio de la puerta de una vivienda para darse a la fuga.

Un joven de 28 años domiciliado en Suardi que se movilizaba en Ford Focus habría ingresado a las plataformas de la terminal de ómnibus y habría intentado que dos adolescentes que se encontraban en lugar subieran al vehículo. Al llegar los efectivos policiales comenzó a justificar de manera violenta hacia las dos mujeres su presencia en el lugar y agredió a los efectivos por lo que fue trasladado a la sede policial, siendo el único detenido a pesar de los sucesivos hechos de violencia acontecidos en la ciudad.

La violencia es un germen de destrucción social, que pone de manifiesto el síntoma de un profundo malestar por el quiebre entre el ser y el tener. Este último es el predominante, en una sociedad que mide a las personas por lo que muestra sin importar la procedencia del dinero, entonces como lo define Foucalt, el poder soberano determina el derecho de vida y el derecho de muerte. Es decir que al ser más trascendente el tener, daría la impresión que estamos comenzando a transitar en Morteros el mundo que impone el narcotráfico, divido entre quienes merecen vivir y quienes merecen morir.

Esta situación según el sociólogo Javier Auyero, tiene que ver por un lado con el abandono del Estado y después termina con una brutal presencia represiva. Ese abandono es el que pone generalmente al individuo como intratable digno de ser destruido, lo que hace que estalle como consecuencia del destrozo del entramado social, donde la violencia es el síntoma que empieza a arrojar sus esquirlas las que se pretende detener con cacerías de guerra incorporando cada vez más policías, gendarmes, seguridad municipal, lo que en lugar de resolver el problema profundiza la violencia en todos sus aspectos.

En épocas de fetiche al dinero en la que se promueve el disciplinamiento para que los cuerpos de las mayorías estén al servicio de las minorías que acumulan, es necesario retomar la construcción del sujeto y dejar de construir al individuo con políticas entrelazadas desde la infancia para que esta vuelva a tener destino, en la que al otro se lo vea como un par, para la construcción de caminos para compartir el pan.

