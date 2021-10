/ / / Bomberos Voluntarios de San Guillermo Renovaron autoridades

Asociación Bomberos Voluntarios de San Guillermo realizó la asamblea general en la que procedieron a la renovación de autoridades, además de aprobar el balance y la memoria correspondiente al último ejercicio

Tras los informes presentados por el Cr Edelmiro Bront y la aprobación de los balances, la asamblea eligió la nueva comisión presidida por Miguel Gayoso; Vicepresidente Sergio Fauda; secretario, Elvio Bessone; tesorero, Miguel Marchetti; vocal titular José Ibañez; Mariano Mina; Hernán Weiss; vocales suplentes Ramón Coronel; Graciela Boscarol, Oscar Mangini, Revisores de cuenta: Daniel Protti; Marcelo González; suplente Rafael Gayoso; Omar Sobrero.

Al cierre de la misma hubo sentidas palabras para Sergio Fauda, José Ibáñez y Marcelo González, presidente, secretario y tesorero respectivamente salientes, quienes dejan los referidos cargos pero seguirán participando con menores responsabilidades.

«Hace 10 años que estoy en la institucion, la gestión es una continuidad de lo que se viene realizando, Sergio Fauda quiso dejar la presidencia, así que cuando me propusieron a mí, le pedi a él que me acompañe, porque tiene mucha experiencia» manifestó el electo presidente Miguel Galloso quien señaló que llego a San Guillermo en 1993, participo de las cooperadoras escolares y en el 2010 se sumó a Bomberos, donde uno de sus hijos integra el cuerpo activo y otro está en la comisión.

Por su parte el tesorero comentó que las cuentas están bien, los fondos que tienen se van a destinar a seguir con las obras de ampliación que inicio la anterior comisión. «Esa obra es el principal desafío institucional»

Sergio Fauda quien durante años estuvo en la presidencia por cuestiones laborales resolvió dejar su cargo en la Federación de Bomberos dejando a Anselmo Ceirano y dejar la presidencia de la entidad bomberil, sin dejar de acompañar a la nueva gestión, «es gente que hace muchos años que vienen trabajando, saben todo lo que es Bomberos Voluntarios, resolví dejar la presidencia por complicación de los tiempos» explicó

Por otra parte comento que la ampliación del edificio que consiste en una oficina administrativa y una oficina para presidencia y secretaria y en la planta alta una sala de reuniones de capacitaciones, se está financiado con recursos propios. Esto es así porque no pueden utilizar los subsidios nacionales y provinciales por tener el predio en comodato y no contar con escrituras, «Así que tenemos que llevarlo adelante con todo lo que se genere con venta de bonos, fiestas, todo lo que se pueda hacer para recaudar» contó Sergio Fauda y com entó que en estos momentos están vendiendo los bonos de la Peña Solidaria Provincial

Finalmente Miguel Gayoso agradeció el aporte de Sergio Fauda a la institución, «fue un gran puntal, nos enseñó mucho, sé que tengo un gran desafío, pero nada va a cambiar, las decisiones siempre las vamos a tomar en grupo para que nuestros bomberos salgan con el equipamiento que corresponde».

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.