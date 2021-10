/ / / Colonia Bicha: Inauguraron obras para la cultura y el deporte

En el día del patrono de Colonia Bicha, San Miguel Arcángel, inauguraron la sede de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, el playón deportivo y su cancha de fútbol 5 y de manera simbólica habilitaron la obra de cordón cuneta que cubre la totalidad de las calles del pueblo.

Las mismas fueron inauguradas a través de un acto protocolar con la conducción de Miguel Peiretti en el que después de la entonación de nuestra canción patriótica el secretario del Club Deportivo Independiente, Claudio Vincentti, la presidenta de la Biblioteca Popular «Alfonsina Storni», Teresita Acosta y el presidente comunal Adolfo Ferrero dejaron sus mensajes.

«Queremos agradecer a la comuna por el esfuerzo que han hecho para concretar un sueño que nosotros anhelábamos» comenzó expresando Claudio Vincenti en representación de Club Deportivo Independiente

Tras manifestar que la cancha de fútbol 5 ya se encuentra en plena actividad, destacó que a través de las sub comisiones en materia deportiva desarrollan bochas, fútbol participando de la Liga de las Colonias y últimamente incorporaron ritmos latinos para la niñez y adultos.

Finalmente señaló que como consecuencia de la pandemia están restringidos en el desarrollo de distintas actividades, agradeciendo a la comunidad por ayudar siempre que se lo necesite.

Un anhelo concretado

La presidenta de la Biblioteca Popular «Alfonsina Storni», Teresita Acosta comenzó haciendo referencia a la iniciativa del Grupo Mujeres Cooperativistas que dio nacimiento a la institución que desde su creación funcionó en locales alquilados.

«Nuestro mayor anhelo era construir la sede propia. A ochos años de su inauguración, el sueño se hizo realidad» puntualizó para agradecer a quienes ayudar a cumplir el objetivo, la comuna de Colonia Bicha quien gestiono la construcción del edificio en el predio que había adquirido la institución a la Comisión Nacional de Bibliotecas, al Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia; Cooperativa «Las Dos Provincias»; socios y toda la comunidad. Así mismo resalto el trabajo de la bibliotecaria Silvia Getto quien ayudo a cumplir la meta

«En una pequeña localidad, la biblioteca cumple un rol muy importante, apoyo escolar para alumnos de distintos niveles, donde también tienen la posibilidad de buscar información, imprimir trabajos, fotocopiar, el préstamo de libros fomentando la lectura en la niñez y adultos. La realización de talleres, también para distintas edades, inglés, cocina, pintura, manualidades, tejido, costura, computación, memoria y reflexión», narró Acosta para concluir subrayando «Era imprescindible tener un espacio físico confortable y acorde a las demandas y con el trabajo mancomunado con sacrificio y perseverancia lo hemos logrado. A todos muchas gracias».

Cuando nos ofrecen emprendemos, cuando nos proponemos lo hacemos

El presidente comunal Adolfo Ferrero puso de manifiesto su alegría por las nuevas concreciones, destacando que esto hace que las instituciones estén vivas y «El aporte de las instituciones es fundamental para todo, de ahí surgen ideas, proyectos, necesidades y nos ayudan a pensar y a enfrentar las cosas con optimismo, con vocación y con mucha fuerza que es lo que le pusimos a todas estas obras»

Al hacer referencia al origen de los recursos manifestó que los mismos salen de la gestión, maximizando lo que se tiene y utilizando los mismos de la mejor forma posible.

Contó que la comisión de la biblioteca compro el lote, hicieron los cimientos, complicándose por la necesidad de papeles para gestionar y cuando lograron reunir los mismos no había posibilidades de financiamiento, entonces resolvieron realizar la obra con fondos de la comuna. Así que agradecido a este pueblo que siempre tiene ideas nuevas y siempre me acompañaron en las buenas y en las malas, porque no se crean que todas las cosas salieron bien, algunas no salieron tan bien, pero cuando se hacen con convicción y hay colaboración las cosas se resuelven, es un pueblo unido que trabaja todo para lo mismo, para el bienestar del pueblo».

El edificio de la biblioteca, la cancha de fútbol 5, el cordón cuneta que cubre todo el pueblo, las luces led inauguradas para los 125 años, pasando a ser el primer pueblo que cubrió la totalidad con Led son obras concretadas, «cuando nos ofrecen algo lo emprendemos, cuando nos proponemos algo lo hacemos» sentenció Ferrero.

Finalmente agradeció a Rodolfo Giacosa por su colaboración desde Desarrollo Social de la provincia para concretar vestuarios, baños, el playón, el tejido perimetral, «una un aspiración, un desafío grande era la cancha de futbol 5, es una forma que la institución se abastezca y no tenga que venir a la comuna a mendigar cada vez que necesita algo, es un paso inicial para el club, para que tenga recursos y seguramente vamos a seguir haciendo muchas cosas más, porque el pueblo se lo merece y pretendemos que la gente se sienta a gusto» concluyó el presidente comunal.

Tras la bendición, el descubrimiento de una placa y el corte de cintas en el edificio de la biblioteca, las autoridades se trasladaron al campo de deportes de Club Deportivo Independiente, donde procedieron al corte de cintas y al movimiento de la primera pelota en la cancha de fútbol 5

Por la tarde alrededor de la plaza «Rogelio Sola» con una gran concurrencia de fieles se realizó la procesión y en la Capilla San Miguel se celebró la misma de las patronales en cuyo transcurso el sacerdote ofreció la bendición a la obras.

Los festejos patronales tuvieron su cierre por la noche en el salón de Club Deportivo Independiente donde la comunidad participó de una cena con el show musical humorístico de «Capocha»

