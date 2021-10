/ / / / Costeros Unidos - Unión Campesina del Norte: Piden tener participación en el debate para la creación del Parque y Reserva Natural Ansenuza

Cauce del Río Dulce mostrando las praderas que utilizan para la cría

Los habitantes ubicados en la costa norte y oeste de Mar Chiquita que desde siempre producen en la costa de Mar Chiquita y bañados del río Dulce cuando apareció la iniciativa del Parque Nacional Ansenuza sintieron el temor de la invasión externa a su actividad productiva.

Cuando apareció por la zona Aves Argentinas hace algunos años planteando que debían abandonar el territorio que históricamente utilizaron para producir utilizando los pastizales naturales generó una fuerte resistencia quienes se encuentran en la costa en defensa de su propio sustento, interviniendo la Asociación Civil «Costeros Unidos» - Unión Campesina del Norte

Son familias que ancestralmente habitan ese territorio conviviendo entre el agua y el fuego para la recuperación del pasto en un espacio de alrededor de 150 mil hectáreas donde desarrollan la cría trashumante en campos de uso común.

A partir de la resistencia organizada lograron la intervención de Parques Nacionales, el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba en un relevamiento y a partir de ahí lograron torcer el proyecto de Aves Argentinas que dicen «habían llegado con la idea de no dejar que sigan usando la tierra para la cría del ganado». Finalmente al intervenir Parques Nacionales se resolvió que la zona sea Reserva en lugar de Parque y de esa manera pueden seguir trabajando en el área, pero al mismo tiempo vienen reclamando participación en la discusión de la Ley que debe ser debatida en el Congreso de la Nación para la creación del Parque Nacional en el espejo de agua y reserva nacional en la zona de los humedales y bañados.

Al mismo tiempo reclaman que se reconozca el territorio como de dominio público y para uso común los márgenes del río Dulce y sus brazos, al igual que de los callejones establecidos y el reconocimiento y registro de los 14 campos de uso comunitario de la Costa del Río Dulce y Mar Chiquita.

Nadie en La Rinconada conoce que Aves Argentinas esté manejando alrededor de 5 millones de dolares que fueran donados para invertir en el parque la reserva Ansenuza, como así tampoco tienen conocimiento sobre el aporte de la Fundación Wyss de 5.800.000 de dolares. Todos coinciden que hasta el momento en la zona de la reserva natural no se invirtió un solo centavo.

«Cuando se empezó a hablar del Parque Nacional Ansenuza, pedimos una entrevista al gobierno de Córdoba, nos recibió un funcionario de Ambiente, donde nos mostraron los mapas, nos explicaron lo que querían hacer y nos dijeron que en la zona del río Dulce no hay nada. No sabían de la existencia de la cría de ganado, no tenían idea de lo que pasaba en la zona» comenzó explicando la integrante de Costeros Unidos de la Unión Campesina, Zulema Angulo.

Posteriormente fueron convocados a un encuentro realizado en Miramar, donde les informaron que todo iba a ser parque, donde «la comuna pasaba a ser una especie de gobernanza, es algo que nos preocupó, ahí empezamos a poner de manifiesto que no queríamos perder nuestra autonomía» señaló la mujer

En cuanto a la resistencia que se generó en algún momento por parte de quienes ancestralmente se encuentran en este espacio de la geografía cordobesa, comentó que cuando aparecieron para realizar el relevamiento generó temor, hubo miedo a la inseguridad, «cuando aparece Aves Argentinas, hay malos entendidos» y al mismo tiempo indicó que la Universidad Nacional de Córdoba «apoyo mucho con un trabajo en Los Pozos, Simbolar Chico entre otros parajes».

«Si no se permite criar a través de la trashumancia es un certificado de defunción, no solo de La Rinconada, sino de toda la media luna como se la denomina ahora. Si la gente no cría más como lo viene haciendo hasta ahora es un certificado de defunción» sentenció Angulo al comentar que al principio querían sacar a la gente de los campos.

Por otra parte la dirigente de «Costeros Unidos» comentó que siguió la sesión de la Legislatura cordobesa en la que se trató la sesión de tierras a la Nación, «Escuche a los legisladores al hablar del parque no tienen la menor idea, los he escuchado derrapar a la gran mayoría»

Por otra parte dijo que en la Unión Campesina aún no tienen muy en claro cómo va a ser el funcionamiento de la reserva, «pareciera como que van a ser bolsones, donde una parte se puede utilizar y otra no. La gente de Parques Nacionales manifestó que van a realizar un monitoreo para medir la carga animal en función de las heladas, las sequias y cuando haya muchos van a sugerir el traslado» dijo Zulema Angulo y recordó que desde hace mucho tiempo reclaman por la titularización de la tierra pero nunca recibieron respuesta del gobierno.

Consideró que es importante la creación de la reserva, siempre que se respete la vida económica de los habitantes para el cuidado del medio ambiente, puntualizando la necesidad de regular los incendios que se realizan para la pastura, considerando que en ese sentido ellos también van a tener que cambiar, «Se va a tener que arar la tierra, hay pastos ahora que pueden sembrarse, cuesta mucho, pero es algo que se va a tener que hacer, los espartos a los cuatro a seis años se elimina solo, se degrada y queda en la tierra, mientras se queme la tierra se va a ir acabando todo».

La gente de la zona caza para el consumo, pero viene gente de afuera facilitado por quienes viven en el lugar, entonces «si se hace una caza regulada va a estar bueno, la gente hace estrago, a los bomberos no le alcanzaban las horas, queman para el rebrote del pasto, en ese sentido la reserva va a ser un aporte positivo».

Así mismo puntualizo la necesidad de sacar los alambres que fueron colocados en el rio para que todos puedan utilizar para sus animales ese espacio público. «Es muy poco lo que dejan para entrar al rio, entonces las vacas más viejas caen en el fango. Se apropiaron los que más tienen, eso genera mucha resistencia, porque se adueñaron del rio, atravesaron alambres, dejan un callejón para que pasen. Es una situación complicada donde muchas veces tienen que ir abogados para resolver conflictos que a veces son bastante serios», comentó la dirigente esperando que el establecimiento de reserva nacional resuelva esa conflictiva situación.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.