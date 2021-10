/ / / El Samco recibió una ambulancia

Perotti entrega al municipio 46 millones de pesos para caminos rurales

El Gobernador Omar Perotti entregó una ambulancia cero kilómetro al Samco de San Guillermo al visitar la ciudad, donde además firmo convenios del programa «Caminos de la Ruralidad» en dónde la provincia aportará 46millones de pesos para la compra de material pétreo y la Municipalidad pondrá las maquinarias y mano de obra para llevar a cabo la traza de 14 km de ripio que conectará con la escuela provincial n° 878 «Manuel Patricio Rojas».

. «Si bien en la pandemia estamos mucho mejor por la cantidad de vacunas que se han colocado y seguimos colocando y por la variante Delta que no ha traído las complicaciones que se pensaban, no debemos relajarnos y esta ambulancia nos permite salvar muchas vidas. Muchos traslados nos han costado porque nos faltó tiempo hasta llegar a la terapia intensiva, ahora esta ambulancia es una unidad de terapia intensiva móvil que nos permitirá ganar tiempo ante una emergencia en esta pandemia o bien en otras complicaciones y enfermedades», explicó.

«La semana próxima empezaremos a vacunar en toda la provincia a menores de 12 años, ellos son los últimos que nos quedan. Por eso les pido a todos que no bajemos la guardia. La cepa Delta no ha traído las complicaciones que se esperaban, gracias a Dios, pero lamentablemente lo que sucede en el Mundo luego termina sucediendo en nuestro país, así que no bajemos la guardia, sigamos con el barbijo y con los cuidados, para poder seguir de esta manera, con una situación controlada».

Así mismo el gobernador santafesino brindó su apoyo a la candidatura a intendente de San Guillermo Gustavo Bagnaso. Además Perotti estuvo acompañando la campaña proselitista en Suardi en apoyo al Arq. Aníbal Ferrero, como así también visito Villa Trinidad y Ceres en busca de fortalecer la adhesión en las urnas.

