/ / / El Tribunal Electoral de Santa Fe eliminó a votantes que no residen en Dos Rosas y la Legua

En el marco de la campaña electoral para la elección de la comisión comunal que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe impugno a un grupo de ciudadanas y ciudadanos que no pudieron acreditar residencia en Colonia Dos Rosas y la Legua.

«En las elecciones pasadas mucha gente de afuera fue a votar, entonces pedimos al Tribunal Electoral que revise los padrones, donde nuestro abogado realizó una presentación con 63 personas que nada tienen que ver con la colonia, de las cuales le dieron curso a 49» comentó el candidato a presidente comunal de Santa Fe por Todos, Alfonso Cerminato

Así mismo señaló que gente del Tribunal Electoral estuvo en Colonia Dos Rosa y la Legua realizando las verificaciones, «Hay gente que la hicieron pasar que están en un campo, pero no estaban porque vive en otro lado, hay mucha gente que no vive en la colonia y tiene domicilio en Colonia Dos Rosas, en elecciones pasadas hubo gente de cualquier otro lado» explico y al mismo tiempo acotó los propietarios de campo que viven en otro lado y tienen domicilio en la colonia son pocos, «Así que no es muy difícil saber quiénes viven en los campos».

Al evaluar las causas por la que mucha gente que no vive en el lugar está en los padrones, considero que hay tamberos que se fueron hace tiempo y no hicieron el cambio de domicilio, «pero hay un manejo del oficialismo para que gente que no tiene nada que ver con la colonia vote, esperemos que se pueda ir arreglando todo esto porque hubo una cedula de notificación que no llegó nunca, que me entere 20 días después, entonces quedaron unas 25 personas que no corresponden, así que veremos hacia adelante lo que podemos hacer, para que sea una elección transparente para que vote la gente que tiene que ver con la colonia y no que se hagan manejos que perjudican».

Propuestas

En relación a las propuestas dijo que están trabajando para lograr la apertura de un establecimiento secundario, la construcción de un canal para evitar inundaciones, el mejoramiento de los caminos y la entrada a los campos, el mejoramiento de la atención de la salud con la incorporación de una ambulancia, la implementación de cursos y talleres culturales, la gestión de loteos y viviendas, la construcción de un centro integrador comunitario, agua potable, gestión para pavimentación de ruta y la promoción de comercios y emprendimientos para atender las necesidades.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.