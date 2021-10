/ / / En noviembre llega una nueva edición de las Jonalfa

Las Jornadas Nacionales de Alfalfa 2021 se desarrollará en tres módulos, con capacitaciones virtuales los días 10 y 17, y presencial + virtual el día 26 en el Campus de la UNVM, con recorrida por 50 plots demostrativos, exposición estática y dinámica de maquinarias.

Organizadas por el Grupo TodoAgro y el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, las Jornadas Nacionales de Alfalfa 2021 (JONAlfa), se realizarán en el mes de noviembre, en formato virtual y presencial.

El evento, que se realiza cada dos años, contará con exposiciones vía streaming de la mano de reconocidos especialistas del cultivo, tanto los días 10 como 17 de noviembre, en bloques de transmisión de 3 horas cada uno. Por último, para cerrar las jornadas, el viernes 26 de noviembre, con modalidad presencial y transmisión simultánea por streaming, se realizarán las dinámicas de maquinarias, tras un previo recorrido por los 50 plots demostrativos de semillas que se podrán apreciar el campo experimental de la Universidad.

“Estamos transitando una nueva normalidad en el marco de una pandemia, pero por suerte no es limitante hoy en día para poder capacitarse. Además, las transmisiones virtuales nos permiten llegar a los diferentes puntos del país donde la alfalfa está presente; así como también a productores y profesionales de otros países limítrofes que por razones de distancia no podrían participar de este evento, que es hoy en día una referencia para la cadena alfalfera en materia de capacitación, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica”, destacaron desde la organización.

El programa de contenidos

La inscripción a las JONAlfa 2021 son de carácter gratuito, así como también la participación de las actividades presenciales de la última jornada. Sólo se requiere inscripción anticipada en el sitio www.jornadasdealfalfa.com.ar.

Módulo 1: Miércoles 10 de noviembre (Vía Streaming) / 10:00 hs

- Contaminación con Alfalfas OGM. Manejo adecuado, uso ilegal y problemas causados o potenciales.

Diserta: Ing. Agr. Ariel Odorizzi ICByA/UNVM – INTA.

- Calidad de semilla de Alfalfa: Análisis de germinación. ¿Qué se considera una semilla viable?.

Diserta: Marta Álvarez, Laboratorios Palo Verde

- Pensar la Alfalfa en ambientes con restricciones (salinidad, déficit hídrico, suelos baja aptitud). Puede competir con otras especies forrajeras?. Fortalezas y debilidades. Salinidad/déficit hídrico.

Diserta: Mónica Cornacchione, experta del INTA Santiago del Estero.

- El rol fundamental de la implantación en el éxito de la alfalfa. Como lograrla con excelentes manejos. Manejo del cultivo. Regulación de la sembradora para una correcta implantación.

Diserta: Ing. Agr. Silvia Olivo e Ing. Agr. Fernando Scaramuzza, especialistas del INTA Manfredi

- Revalorización de los sistemas pastoriles base alfalfa. Qué aporte realiza la alfalfa. Costo comparativo de la calidad de alfalfa vs. otras fuentes nutritivas. Rendimiento potencial vs. real de la pastura de alfalfa en Argentina. Donde focalizar los ajustes?.

Diserta: Técnico de la empresa Gentos.

- La alfalfa en la dieta balanceada de sistemas intensivos de leche y carne. Calidad nutricional, funcional y tecnológica.

Diserta: Ing. Agr. Alejandro Palladino, consultor privado.

Módulo 2: Miércoles 17 de noviembre (Vía Streaming) / 10:00 Hs.

- La alfalfa del futuro. Qué está pasando en EE.UU. Líneas de investigación. El impacto de la biotecnología. Dr. Dan Undersander, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin.

Diserta: Experto en producción de forrajes, pastoreo y elaboración de heno, y ensilaje.

- Mejoramiento genético (convencional y biotecnológico) en Argentina. Nuevas aplicaciones y usos (por ejemplo, alimentación humana).

Diserta: Gabriela Soto, investigadora Independiente en CONICET – INTA

- La pastura de alfalfa y el ambiente. Impacto de rotaciones, fertilidad de suelo, y fijación de nitrógeno. Intensidad de usos de insumos vs. otros cultivos (agrícolas).

Diserta: Juan Lus, técnico de PGG Wrightson.

- La calidad no termina con el corte, recién empieza. Como optimizar la calidad durante todo el proceso de henificación hasta su utilización.

Diserta: Ing. Agr. Gastón Urrets Zavalía, experto del INTA Manfredi

- La visión del sector público. Valor agregado en origen. Ministros del área industrial y agropecuaria del gobierno de Córdoba, San Juan, Santa Fe y el Estado nacional.

Dinámica y recorrido por plots demostrativos - Viernes 26 de noviembre (Presencial y con transmisión simultánea por Live-Streaming) / 09:00 Hs.

- Dinámica a campo con 30 maquinarias en acción (Segado-acondicionado, megaenfardado, enfardado, enrollado, y picado).

- Recorrido parcelas demostrativas de 50 variedades de alfalfa en Campo Experimental de la UNVM. Evaluación de la performance tras 2 años de corte.

A cargo del Ing. Julián Arpón, líder de la Consultora Agronomía y Desarrollo.

- Charla sobre suelos y variedades. Visita de Calicata. Ing. Julián Arpón

- Visita a tambo intensivo de la zona.

