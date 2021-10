/ / / No coincide el ADN del acusado que apareció muerto en la celda

La justicia no encontró coincidencias genéticas de Fabio Campos, en el arma utilizada en el asesinato de Ariel Bravo. Campos quien negó los hechos apareció sin vida en la celda donde había sido detenido tras ser imputado por la fiscal Burella. Ahora tomarían tres nuevas pruebas genéticas.

Los resultados dados a conocer a más de dos años de ocurrido el homicidio de Ariel Bravo (45) indican que las pruebas genéticas realizadas a Fabián Daniel Campos (32), conocido como León Leiva, no tienen ningún grado de coincidencia con el ADN de los rastros recogidos en el arma, como así tampoco en elementos levantados en el lugar del hecho y en prendas secuestradas en la vivienda de quien la justicia acuso como autor.

Esta llamativa lenta prueba de la justicia sancristobalense por un lado deja abierto el interrogante sobre quien es el autor material del asesinato de Ariel Bravo, pero a su vez, debería obligar a la justicia a profundizar la investigación sobre la muerte, caratulada rápidamente como suicidio de Fabio Campos, sospechada desde un primer momento por sus familiares de haber sido provocada para encubrir al autor del asesinato de Bravo y si esto fuese así, tendrían que seguir profundizando para probar la autoría intelectual de ambas muertes. Algo poco probable que ocurra, es poco factible que se investigue hacia arriba, manifestó una fuente conocedora de los manejos de la justicia de San Cristóbal.

«La Defensoría Pública comunicó que los resultados de ADN no coinciden con la muestra genética de Fabio Daniel Campos» informó El Departamental, medio que además indica, que «no confirma ni descarta a nadie como autor material del homicidio de Ariel Bravo el pasado 2 de junio del 2019».

Tras conocerse los resultados negativos sobre las pruebas genéticas realizadas a Fabio Campos, apodado «León Leiva», la Justicia del Departamento San Cristóbal habría citado a tres hombres domiciliados en San Guillermo que con anterioridad se encontraban mencionadas en la causa con el propósito de tomar pruebas genéticas para ser comparadas con los rastros del arma homicida.

No creen en el suicidio

Cuando rápidamente la fiscalía se encargó de asegurar que la muerte de Fabio Campos era un suicidio al tratarse de una muerte auto provocada por ahorcamiento con los cordones de su calzado, los familiares aseguraron que no se había quitado la vida, pidiendo desde un primer momento se investigue y se haga justicia, sosteniendo que fue otra víctima más de homicidio.

La madre Leiva Norma León, aún hoy sigue sosteniendo que a su hijo lo mataron y al mismo tiempo comenta que «ese día le dijo que lo habían apretado y nos iba a contar quien era el que lo apretaba, solo que no llegamos a tiempo».

Por otra parte denuncia que el resultado del ADN hace un año y tres meses que están en poder de la fiscalía, pero «no me quiso dar los resultados, dijo que se los iba a entregar a mi abogado y como también la fiscal me pidió que no dijera nada a la prensa para no entorpecer la causa»

Por otra parte expresa con dolor que solo a la gente le importa la muerte de Ariel Bravo y a nadie le importa la muerte de su hijo, «Fabio también es un ser humano y mi hijo no se manchó las manos con sangre, todos se lamentan por lo que le pasó a Bravo, a nadie le importa la muerte de mi hijo me lo reventaron a palo, le molieron la cabeza, le sacaron todos los órganos todo porque él no se quiso hacer cargo, el no mató a Ariel»

Piden justicia por la dos víctimas

Por su parte la pareja de Fabio Campos considera que por los comentarios del pueblo se lo llevaron como a un criminal y a las dos semanas lo devolvieron en una bolsa, «cuando el esperaba al día siguiente a su familia, a su hija a la que dejaron sin padre» y al mismo tiempo reclama justicia para que paguen quienes se la vida la vida de Ariel Bravo y Fabio Campos.

Al sostener que su pareja es inocente, dijo que se reafirma con las pruebas de ADN y pide a la fiscal y al juez que «busquen a los verdaderos asesinos y vallan por quien brindó dos falsos testimonios, que hizo que su hija se quede sin su papa»

Así mismo pide a la familia de Ariel Bravo reclamar juntos justicia para que todo salga a la luz y al mismo sostiene que la justicia después de dos años está moviendo algo, gracias a que la mamá Norma Leiva estuvo todos los días detrás de la fiscal para que «se aclare todo».

Así mismo la pareja pide que se tenga en cuenta que «No solamente destruyeron a la familia Bravo. No se olviden que se llevaron a un inocente que dejó una madre sola, unos hermanos y tres hijas que lo necesitan todos los días y tiene que conformarse con verlos en unas fotos o en sus recuerdos».

Los hechos

Ariel Bravo (45) aquella noche del 2 de julio de 2019 en el entre tiempo del partido Argentina – Brasil al escuchar ruidos sale al patio de su casa, ubicada en Av. Botturi 464, siendo atacado por una persona con un cuchillo Tramontina, de 15cm de hoja, más 12cm de mango que además estaba adherido a un palo mediante el uso de una cinta de color negra. Bravo ingresa a su domicilio y se desploma en la cocina de su vivienda donde finalmente, termina muriendo producto de dos heridas graves, una en la zona infraclavucular y otra en la región del tórax, pero además presentaba otras 5 heridas, en la cabeza, sufriendo también apuntación de algunos de sus dedos.

En el lugar secuestraron el cuchillo, levantaron en la escena pelos de color castaño oscuro, pedazos de tela verde, pedazos de plásticos, y huellas de un calzado.

Por el hecho la fiscalía ordena a los pocos días la detención de Fabio Campos y lo imputa por violación de domicilio y homicidio de Bravo, todo en concurso real.

En la audiencia imputativa con el acompañamiento del abogado Defensor, el Dr. Adrián Rocca, expresó ser totalmente inocente, relatando todo lo realizado durante ese día, ante el hecho que un testigo lo ubicaba cerca de las 22, cubierto con una capucha, corriendo en la ciclovía que une los cerca de 2000 mts del referido barrio, con el ejido urbano en que se encuentra la vivienda de Bravo. Así mismo negó haber discutido con Ariel Bravo por su trabajo en la comuna esa mañana.

Cambio de testimonio

Así mismo un testigo que en un primer momento declaró no saber nada sobre lo acontecido, en una nueva testimonial expresó que «León» le confesó ser el autor del crimen, pero al mismo tiempo lo habría amenazado de muerte si llegaba a hablar.

A las dos semanas de la detención Fabio Campos aparece sin vida en una celda de la Alcaidía de San Cristóbal. A poco tiempo de ocurrido el hecho la fiscal aseguró que se trataba de un suicidio al tratarse de una muerte auto provocada por ahorcamiento con los cordones de su calzado. Una típica caratula que surge para quienes mueren estando en prisión.

Fuentes. Propias, El Departamental, TvCoop