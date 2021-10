/ / / Puesta en valor de la torre al festejar el cumpleaños 112

En la celebración de los 112 años de la creación de la ciudad, llevaron a cabo la puesta en valor de la torre campanario del ex templo Santa Catalina, ubicado sobre la sala Estrada con la presentación de espectáculos culturales de jerarquía.

«Hoy, recuperamos esta torre, la misma que es símbolo de cultura, arte y comunicación, y con orgullo la vemos allí; recuperada, iluminada y embellecida, atestiguando el crecimiento y el progreso de una ciudad que avanza a pasos firmes hacia el futuro» expresó Diego Ricchiardi al dar apertura al acto encabezado por el intendente Hugo Boscarol y el Presidente del Concejo Municipal Gustavo Sella.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, la coordinadora del Museo y Archivo Histórico, Elizabeth Serafin brindó un recorrido histórico desde la creación del pueblo, pasando por la construcción del templo, el colegio, la sala de cine y teatro, además de resaltar la torre de la antigua iglesia como parte de la identidad.

Raquel Sbrum directora municipal de obras hizo referencia a la puesta en valor de la torre a los fines de revitalizar y conservar lo existente dando detalles del proceso de limpieza y restauración, como así también de iluminación.

Aporte histórico

El presidente del Concejo Deliberante Gustavo Sella, aportó una serie de datos que le permiten interpretar las razones por la que en 1910 Fortunato Suardi construye el tempo Santa Catalina y en 1937 Ripamonti levanta la iglesia San Cayetano.

En 1905 surgía el tercer intento de la fundación de Colonia Ripamonti, en 1909 Fortunato Suardi que era intendente de Morteros, ante la unificación del ferrocarril entre Morteros y La Rubia, estableciéndose la estación del ferrocarril que se denominó estación Brut, apellido de los constructores que le pusieron su nombre por una deuda que el Estado nacional tenía con ellos, fue narrando Sella, quien al mismo tiempo indicó que Juan Costamagna le contó que su papa acompañaba a Fortunato Suardi para lograr el cambio de nombre de Brut a Suardi, debiendo aportar dinero, además de comentar que cuando nace Suardi, ya existía el registro civil y la comuna, «por eso cuando la provincia expide los planos, el pueblo se llamaba Suardi, pero los sellos decían Comisión Fomento Ripamonti».

Siguió comentando sobre averiguaciones realizadas en Italia, lo que le permitió entender porque se construyó una iglesia más grande, la que podría haber tenido que ver con lograr una mayor influencia en la iglesia, «Estaba en juego el nombre de la localidad, si era Suardi o si era Ripamonti, por eso Cayetano Ripamonti, le encarga a su hijo Luis para perdurar en la memoria colectiva, construya un templo superior «

Tras recordar la construcción del secundario y la sala Estrada, dijo el titular del cuerpo legislativo, «la fachada del estilo gótico que tiene la torre, una parte fue borrada, por una arquitectura moderna de los años sesenta, la que por fortaleza de sus hierros no fue tumbada, gracias a Dios porque si no hoy no estaríamos hablando de esta iglesia que es parte de nuestra historia»

Sacarlos de la marginación

El intendente Hugo Boscarol sostuvo que es el resultado de un trabajo conjunto con la comunidad, «mi rol es administrar para recuperar otro lugar cultural como es esta torre, como lo hicimos con otros edificios que son historia para Suardi, historias que habían quedado marginadas»

Tras recordar que comenzaron la estación del ferrocarril, el museo, la vieja estación de servicios, «son todas obras para resguardar la historia de Suardi, estamos poniendo en marcha una nueva plazoleta, seguimos trabajando juntos por Suardi, con todos, porque Suardi lo necesita, porque Suardi quiere vivir esto»

Concluyó agradeciendo el aporte de los suardenses, lo que permitió invertir un millón y medio de pesos en esa obra con recursos genuinos surgidos de los impuestos.

Tras las palabras del diputado Marcelo González, la bendición sacerdotal y el descubrimiento una placa recordatoria, la conmovedora velada contó con la gran presentación de la Banda Orquesta Municipal «Maestro Selvino Ortolano», y con la actuación de la Compañía «Levelibular», quienes dejaron huellas con lenguaje poético y universal de alto vuelo.

