/ / / / Teatro en Morteros: Hotel Buenaventura

Por Mirta Barale

El viernes 1 y el domingo 3 de octubre, Sociedad Italiana de Morteros presentó su flamante Taller de Teatro, hecho por demás auspicioso e interesante. Pero en el programa figura la minipyme Viuda Producciones como responsable de la puesta. ¿En qué quedamos? ¿Se responsabiliza la institución o la empresa teatral?... Dato, al menos, confuso.

En esta nueva presentación, la dupla autoral Bianco-Bertotti-, hoy devenida en trío –Lombardo, han cambiado para bien. Tal vez momentáneamente, hayan decidido abandonar esas extensas obras que terminaban siendo un pastiche teatral , y apostaron, con mucho acierto, por textos breves, tipo sketches televisivos. El homenaje a Alberto Olmedo que se anuncia en la última escena, demuestra claramente la influencia de este medio, así como los muchos recursos televisivos a los que se recurre a lo largo de la puesta.

En una habitación del Hotel Buenaventura se dan citas distintas parejas para dirimir sus conflictos amorosos y sexuales. La coherencia de la obra se la brinda la locación de los sketches, siempre el mismo dormitorio, y la presencia de una mucama que manipula los momentos, guiada por sus propios intereses. De los seis juegos puestos en escena, sólo dos de ellos, «Taxiboy por encargo» y «Noche de bodas» son los que tienen una estructura más definida, con ideas que cierran el conflicto planteado y satisfacen. Los demás, si bien comienzan con ejes argumentales claros y simples, se pierden en gritos, corridas y tumultos confusos que los desdibujan. El público ríe, aunque no se sabe bien por qué. Si por mérito del argumento, o por el desastre escénico que, en momentos, amenazó con llevarse puesta la escenografía.

Uno de los problemas más notorios, es la pobreza de los diálogos que muestran un vocabulario de voces que se repiten, una y otra vez, sin variedad lingüística. Los lugares comunes y recursos argumentales muy poco novedosos, ayudan en este sentido, por un lado, y por otro, no permiten el lucimiento de los actores. No hay parlamentos de cierta envergadura de donde prenderse.

En cuanto al elenco, es un grupo de gente bastante joven, con mucha disposición y empuje, que impone presencia sobre el escenario. Pero los textos no los ayudan. No hay marcación actoral. Se nota que se trabaja sobre ejes argumentales muy generales, ejes que los actores deberán rellenar con sus propias ocurrencias y recursos, de ahí lo repetido y la poca originalidad. No saben dónde ubicarse, se mueven incómodos de un lado a otro, para terminar en corridas y excesivos empujones sin sentido.

Los actores masculinos intentan dibujar y crear personajes diferentes en los distintos juegos, algo que logran a medias. En cuanto a los personajes femeninos, terminan siendo casi todos iguales, se pierden en gritos histéricos y en una gestualidad acorde, tratando de soslayar la pobreza del lenguaje como recurso actoral. Es una lástima, porque se nota que hay talento y decisión para las actuaciones.

En cuanto a los recursos técnico, escenografía e iluminación, son muy buenos, algo que siempre ha caracterizado a esta productora teatral. Las pequeñas fallas se debieron a los desopilantes y excesivos movimientos de los personajes, que por momentos, pusieron es peligro la estabilidad de los elementos escenográficos y la fidelidad de los micrófonos.

Para la institución y Morteros, la aparición del grupo es un hecho loable que, esperemos, se sostenga en el tiempo. Los versos magistrales de «La divina comedia» del genio de Dante Alighieri que decoran el hall de entrada en Sociedad Italiana, deberían ser una guía para los responsables del grupo. No para que sobre el escenario las comedias sean divinas, sino para que la búsqueda de lo bello y perfecto en el arte que se practica, se vislumbren en el hecho artístico. Todo un desafío y mucho tiempo por delante. Sólo es cuestión de decisiones certeras. Esperemos que así sea.

