/ / / ¡Bienvenido, teatro!

Por Mirta Barale

La calma de la pandemia no sólo nos ha liberado del encierro, también ha liberado muchas actividades, entre ellas, la teatral. Los hacedores de espectáculos, creadores y artistas en general, parecen estar muy necesitados de expresarse y mostrar el libre juego de su imaginación.

En Córdoba, el FIT, Festival Internacional de Teatro; en Suardi, Subsede del Festival de teatro Rafaela, con tres obras, y la presentación de una local, a cargo del Taller Municipal de Teatro: «Mujeres por mujeres». En la ciudad de Morteros, dos grupos presentaron sus creaciones, más una tercera puesta de una agrupación de la ciudad de San Francisco. El cierre del ciclo del Centro Cultural de Morteros, también aportó lo suyo. Su taller de teatro presentó dos propuestas, una para adultos, y la otra para chicos, y para mejor, actuada por chicos. Una auténtica explosión teatrera. Lástima que todo se dio «comprimido» en el mes de octubre.

FIT (Córdoba)

Se realiza cada dos años. Se suelen presentar interesantísimas propuestas del país y del mundo. Este año, los grupos del extranjero no vinieron, se debían disfrutar por zoom, igual que los grupos de la ciudad de Córdoba. Personalmente no me atrae esta manera de ver teatro, aunque me parece muy válida dada la situación de pandemia, por lo que opté por ver cuatro propuestas en la ciudad de Córdoba. En la mayoría de los casos, son trabajos que ponen en escena a un solo actor o actriz, lo que parece ser una nueva tendencia en el mundo teatral. Algo también para destacar, es que los creadores escénicos se vuelcan por las adaptaciones e interpretaciones libres de obras famosas.

Recomiendo, para quien tenga oportunidad de hacerlo, no perderse dos de ellas: «Habitación Macbeth» (de Bs.As.) y «La persona deprimida» (de Bs.As.).

La primera, simplemente excelente. Es una adaptación de la famosa obra de Shakespeare, a cargo de quien actúa y dirige, el famoso Pompeyo Audivert. La preparación corporal y el manejo de la voz, le permiten ir asumiendo los personajes que son ejes de la historia, pasando, con una ductilidad asombrosa, de uno a otro, con un simple gesto o un veloz cambio de su postura corporal. En un escenario vacío, el juego de luces, el humo y una música magistralmente interpretada por un músico con un violonchelo, en un rincón, crean un clima acorde a la violencia sanguinaria del personaje, quien por tener todo el poder en sus manos, no repara en límites de ningún tipo para obtenerlo, especialmente azuzado por las ambiciones de su mujer.

En el caso de «La persona deprimida», es un monólogo de 55 minutos, a cargo del ponderable talento actoral de la actriz María Onetto. Solamente con una mesa y una silla, el personaje, aparentemente una psicóloga que da una conferencia sobre el tema, con gestos académicos y ocurrencias graciosas, que pretenden ser serias, termina por informar sobre una enfermedad de la cual ella no parece estar exenta. De ahí, lo gracioso. Minutos que pasan volando por lo interesante e irónico de la situación.

«¡Afuera!», (Entre Ríos), es una interpretación bastante libre de la reconocida novela de Güiraldes, «Don Segundo Sombra». Tan libre, que el espíritu elegíaco, lírico e ingenuo de la novela, termina siendo tergiversado por un tono payasesco y ridículo que le imprimieron los dramaturgos, Ignacio Koornstra y Gustavo Bendersky, quien también actúa, contando su propia historia, la del Reserito Fabio Cáceres de la novela.

Por último, tenemos otra libre interpretación, la de la leyenda alemana anónima de Fausto, el que le vende el alma al diablo para recuperar juventud y amores. Esta historia está recreada en montones de obras en todo el mundo, siendo la más famosa «Fausto», de Goethe. La puesta escénica en cuestión, «Fausto, o la pasión según Margarita» (de Rosario), es un trabajo de creación casi grupal, aunque la dirección y la dramaturgia está a cargo de Gustavo Guirado. El montaje técnico y las actuaciones de dos actrices y un actor, son excelentes, pero el contenido, sacando los conceptos básicos de la famosa leyenda, termina siendo un mensaje confuso y tan rebuscado, que no está muy lejos de ser un ininteligible bodrio intelectual.

Festival de Teatro de Rafaela Subsede Suardi

Otro feliz retorno, después de un fallido 2020. El Festival de Teatro de Rafaela, con la Subsede Suardi, ésta última declarada de Interés Provincial por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Lo llamativo es que el público suardense no responde masivamente a tan interesante movida cultural, cuidadosamente organizada por los chicos de Cultura de la municipalidad.

Para la edición 2021, se han presentado aquí, solamente tres propuestas, algo igualmente meritorio dado la situación de pandemia. Dos obras para toda la familia, actuadas al aire libre. «Ana y Wiwi», de Bs.As., comedia dramática, antecedida con excelentes comentarios sobre su creadora, Lorena Romanin, quien sabe conjugar actuación con títeres de perfecta factura artesanal. «Kinematos», acrobacia circense, del «Grupo manoAmano», de Mar del Plata, es lo que se da en llamar «teatro físico», creación de los acróbatas Ana Clara Manera y Martín Umerez. Un simpático espectáculo en la Plaza de la Mujer. Esta joven pareja deleitó durante 40 minutos, haciendo gala de una excelente técnica del mimo corporal, la pantomima, acrobacia y las técnicas del clown.

La tercera propuesta, en la sala Estrada, domingo 31, es una comedia dinámica, muy bien actuada. «Las Vengadoras», de Bernardo Capa, por el grupo del mismo nombre, de Bs. As. Cuatro mujeres pertenecientes a la policía, cuyo objetivo no es la justicia, sino ganar dinero de cualquier manera. Muestra las relaciones violentas que internamente se dan dentro de los cuerpos policiales, violencia que también trasladarán a los ciudadanos que supuestamente tienen que defender. Los diálogos sarcásticos, cargados de duras verdades, y las acciones, por momentos grotescas, recrean una comedia que provoca, más que risas, muecas, ante una realidad desnuda de maquillaje que plantean estas defensoras de los «indefensos» ciudadanos. Muy buena propuesta

Si bien toda la movida teatral de la zona se «amontonó» en sólo 30 días, bienvenida sea. Lo importante es que el teatro está vivo. Esperemos que el 2022 nos permita disfrutar de un calendario dramático más amplio y relajado.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.