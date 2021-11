/ / «El gobierno está en una mala situación y creo que el resultado de las Paso se va a repetir»

Así lo expresó el analista y consultor político, Raúl Timerman al referirse a las elecciones próximas, y reconoció que no imagina "cuál será el clima en el que se producirán los cambios futuros".

El consultor político y titular del Grupo de Opinión Pública (GOP) Raúl Timerman dialogó con Conclusión sobre el momento político que atraviesa Argentina, cual es el protagonismo del nuevo gabinete, en qué condiciones llegará el gobierno a un acuerdo con el FMI, y apuntó que la administración de Alberto Fernández «llega en su peor momento a las elecciones y creo que el resultado de las PASO se va a repetir».

«En las PASO el gobierno esperaba ganar, tanto es así que la hicieron venir a Cristina a Buenos Aires desde Calafate, te imaginas el humor de Cristina en la medida que iban a pareciendo los números en las pantallas. Eso quedó reflejado de como trato a la gente en el escenario», afirmó Timerman.

«Podían haber perdido esperando perder por varios motivos, pero si esperaban ganar y perdieron, es porque no logran visualizar la realidad, y no es que no les acercan la realidad a ellos, están llenos de encuestas que reciben que les cuenta cómo es la cosa y como piensa la gente».

En la misma línea señaló: «Simplemente lo niegan, no lo creen, tienen otra visión. Todos? No, todos no, recordemos que hace un año, un lunes 26 de octubre Cristina emitió una carta donde uno de sus párrafos centrales -que todos recuerdan advirtió que había funcionarios que funcionan y otro que no. Es decir, Cristina hace un año se veía venir esto».

El Frente de Todos indudablemente no tiene la coherencia necesaria para conformar el ejecutivo, es la diferencia con Cambiemos

«Después tuvimos la segunda carta durísima de Cristina tras la derrota, fue una semana complicada porque el martes por la tarde se reunieron Alberto y Cristina e indudablemente se deben hacer dicho de todo, el miércoles los ministros adictos a Cristina renuncian al gabinete nacional, el jueves a la tarde Cristina produce aun carta lapidaria y el viernes a la a2 los periodistas reciben un WhatsApp con los nuevos ministros».

Para Timerman, la población reaccionó distinto frente a la designación de los nuevos ministros del Gabinete, habló de lo que significa ese nombramiento al referir que el tucumano representa, a los gobernadores peronistas históricos, tradicionales, machistas y conservadores, por fuera del elitismo burgués europeizante del frepasismo del PJ de CABA, es decir es peronismo que viene con el aval de los gobernadores del norte».

Hay una resignación del Presidente a generar los cambios que Cristina solicite, es condescendiente

Respecto de la transición al día 14 de noviembre, el politólogo precisó que, «se percibe mal, no cambio el resultado de las elecciones, y eso se condice con lo que paso hasta el momento, y creo que el resultado de va a repetir. Que cosas cambiaron, cambio el sentimiento frente al Covid, la gente se siente más suelta, y lo otro es que se decretó una congelamiento de precios de una cantidad impresionante donde están incluido los que hacen a la alimentación diaria que resolverá transitoriamente la expectativa de aumentos de precios, que es mala en un momento electoral».

En otra parte de la entrevista, Timerman, expresó que no sabe «cuál será el clima en el que se producirán los cambios futuros». Sobre la Cámpora indicó que «le habla a los propios y excluye, la construcción que se propongan les resultará difícil».

«El gobierno llega en su peor momento a las elecciones y creo que el resultado de las PASO se va a repetir, excepto que pase algo extraordinario», manifestó el consultor.

@Por Aldo Battisacco – Conclusión

