/ / / La UCR quiere Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en la Provincia

El radicalismo presentó un proyecto de ley de reforma política que incluye la realización de las PASO en la Provincia. También se busca mayor regulación los aportes para campañas electorales,

El bloque de Legisladores de Juntos UCR presentó un proyecto de ley de reforma política que incluye la realización de las PASO en la Provincia. Se busca modificar la ley 9572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos), estableciendo la puesta en marcha de "Elecciones Internas para cargos públicos electivos".

La modificación propuesta dejarían el texto del articulado de la siguiente manera:

"Los Partidos políticos, alianzas y confederaciones seleccionarán sus candidatos a cargos públicos electivos provinciales, a través de la realización de elecciones internas, las cuales se celebrarán de manera simultánea en el territorio provincial, en un solo acto electivo a través del voto secreto. Las Internas Partidarias deberán celebrarse en un plazo no menor a sesenta (60) días de la realización de elecciones generales previstas en el artículo 44 de la Ley 9571".

El Legislador Dante Rossi expresó que la reciente realización de las Paso para la elección de candidatos a Diputados y Senadores ayudó a renovar y oxigenar a las distintas fuerzas políticas, y a elegir los candidatos de los partidos mediante la consulta a la gente.

“Córdoba tiene una pésima calidad institucional: no hay paso, se modifican normas electorales a gusto del oficialismo, no hay diálogo político, la justicia está cooptada por Hacemos por Córdoba, no funciona en Consejo de Partidos Políticos y la Unicameral marcha al antojo del gobierno”. Las PASO, dicen los radicales, mejorarían enormemente la calidad institucional Córdoba, permitiendo el mejoramiento de los partidos políticos.

"Si mejoran los partidos, mejora la representación y la democracia", expresó Rossi.

El proyecto avanza también en la modificación del Código Electoral Provincial –ley 9571- para prohibir los aportes para campañas electorales provenientes de personas humanas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, trata de personas y narcotráfico.

