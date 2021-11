/ / / "Repudiamos la represión contra el pueblo mapuche", dijo Pérez Esquivel

"Responsabilizamos a la gobernadora de Río Negro Anabela Carreras", dijo el Nobel de la Paz tras la muerte de un joven mapuche este domingo en Río Negro.

El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) repudió la "represión contra el pueblo mapuche", y condenó la muerte del joven Elías Garay, fallecido este domingo en un confuso episodio. Foto gentileza: Lof Quemquemtrew

El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, repudió la "represión contra el pueblo mapuche", y condenó la muerte del joven Elías Garay, fallecido este domingo en un confuso episodio, en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

"Desde siempre estuvimos en contra de toda represión y ahora, otra vez, contra la represión al pueblo mapuche", dijo Pérez Esquivel en declaraciones a la agencia Télam.

En ese contexto, insistió en que desde la organización Serpaj repudian y condenan los hechos ocurridos en el Paraje Cuesta del Ternero, del que resultó muerto un joven de la comunidad mapuche y otro con heridas de gravedad.

"Repudiamos la represión contra el pueblo mapuche y condenamos la muerte del joven (Elías) Garay quien pacíficamente reclamaba su territorios", dijo Pérez Esquivel a la agencia de noticias.

"También, responsabilizamos a la gobernadora de Río Negro Anabela Carreras, quien se niega a dialogar y su opción es la represión; denunciamos la violencia de la policía de Río Negro y las permanentes amenazas contra la comunidad mapuche", remarcó.

Pérez Esquivel informó que tanto el Serpaj como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) vienen reclamando "una solución sin violencia al conflicto territorial de los pueblos originarios". "También la Universidad del Comahue, el obispo de Bariloche y representantes de iglesias evangélicas vienen reclamando una mesa de diálogo para la solución de los conflictos sin violencia", agregó.

Recordó que "desde hace años se viene demorando una ley territorial de los pueblos originarios y van tirando para adelante medidas temporales como la ley 26.160 para impedir los desalojos y no solucionar el problema central que es el reconocimiento de las tierras comunitarias".

"Hasta el día de hoy la Cámara de Diputados no ha tomado decisiones en ese sentido", dijo al tiempo que señaló: "Reclamamos la pronta solución al conflicto en la región Patagonia antes que sea tarde y aumente la violencia".

"La violencia y falta de responsabilidad del gobierno de Río Negro afecta a la democracia del país y pone en evidencia el racismo y la intolerancia como la muerte de un joven mapuche y una persona herida de la comunidad por las fuerzas de represión", advirtió finalmente Pérez Esquivel.

Además de la víctima fatal, el herido en la comunidad Quemquetrew, ubicada en el Paraje Cuesta del Ternero, en las cercanías de la ciudad de Bariloche, sería un joven de 21 años de la comunidad mapuche local, que habría recibido un disparo en el tórax, por el cual fue operado anoche en el hospital de El Bolsón, mientras que el cuerpo de la persona fallecida iba a quedar en el sitio de los hechos hasta que llegaran los investigadores.

En tanto, desde el Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, se informó que "la Policía de Río Negro no realizó ningún tipo de intervención" en los hechos en Cuesta del Ternero.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, señaló este domingo a la noche anoche a través de la red social Twitter: "Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40".

Repudio del Instituto de Asuntos Indígenas

El vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, atribuyó este lunes "a la Policía de Río Negro" que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero, la responsabilidad por el hecho ocurrido este domingo en el que un joven mapuche resultó muerto y otro fue herido.

"Entendemos que es la Policía de Río Negro y la provincia que debe brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó", detalló Pilquimán.

En torno al hecho, y en declaraciones a FM Urban, Pilquiman recordó que "hace 50 días que la comunidad está siendo custodiada por la policía de Río Negro, en un acampe solidario" y agregó que "el acampe se levantó y la policía permanece ahí".

En tanto, la vocera de la lof Quemquentreu Soraya Maicoño dijo a la TV Pública que a la medianoche pudieron llegar a la ocupación mapuche de Cuesta del Ternero con una doctora que constató el fallecimiento y confirmó que el joven mapuche fallecido es Elias Garay, quien recibió dos disparos con armas de fuego.

En tanto, Gonzalo Cabrera de 26 años recibió 3 disparos en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanecía hoy internado en grave estado, dijo Maicoño.

Sobre el episodio, el vicepresidente del INAI precisó que "ingresaron dos personas donde está la comunidad, salen a su encuentro, con mucha violencia desde el comienzo ante el pedido de retiro del lugar, comienza la agresión".

Pilquimán puso de relieve que las dos personas que ingresaron al predio "no estaban vestidos de policías: eran altas, robustas, fuertemente armadas, con armas largas" y agregó: "Entendemos que hay una responsabilidad de la policía, que brindaba seguridad".

Reclamo de información oficial

La CTA Autónoma también exigió al Gobierno de la provincia de Río Negro que "brinde en forma urgente información oficial" sobre la muerte de un integrante de la comunidad Quemquetrew.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro "exige al Gobierno de la provincia y a la Justicia información oficial sobre la muerte de un integrante de la comunidad Quemquetrew y las circunstancias en que fue herido a tiros con munición de plomo otro miembro de la comunidad, hospitalizado ahora en (el hospital) de El Bolsón", señaló la organización sindical a través de un comunicado difundido hoy.

La CTA Autónoma repudió lo que consideró una "dilación" en la "entrega oficial de información" respecto a lo sucedido en el predio en el que "familias mapuche" permanecen "desde hace 52 días".

Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, señaló en el comunicado que "cualquiera hubiera sido la circunstancia de la muerte, es responsabilidad de la Policía preservar la seguridad de sus integrantes", por lo que insistió en el "esclarecimiento de los hechos".

