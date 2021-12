/ / / 18 años de entrega para la transformación de su pueblo

«En el principio fue un gran desafío donde uno entra con ambiciones de ir transformando las condiciones del pueblo. Un pueblo que tiene actividad en todo sentido, siempre tuvo protagonismo dentro de lo pequeño que es, porque siempre se nutrió de gente con pensamientos similares» comenzó expresando el presidente comunal Adolfo Ferrero al realizar una evaluación de su gestión iniciada en diciembre de 2003 y que concluye en diciembre de este año

Considero que lo más difícil fue hacer que desde la provincia entiendan las necesidades del pueblo, «Hubiese sido necesaria una oposición para que los políticos de arriba te miren de otra forma, consideran que al no tener oposición no necesitas nada, a ellos lo único que interesa es ganar elecciones, y uno que le interesa gobernar un pueblo y tratar de transformarlo necesita de los políticos de la provincia y la Nación, siempre nos costó mucho».

«Se fueron concretando cosas a medida que fueron apareciendo necesidades, las que fuimos priorizando de acuerdo a la capacidad que teníamos en cada momento, primero fueron los desagües del pueblo para sacar el agua de la zona urbana» recordó Ferrero al señalar la primera obra concretada en su gestión iniciada en 2003

También debíamos atender las necesidades de las instituciones que se fueron creando, en el 2008 para la celebración de los 50 años de la Capilla San Miguel teníamos problemas en el techo que se caía a pedazos. Fue un desafío importante porque no teníamos recursos, la curia no permitía que se gestione en el Estado, así que se organizó una rifa que fue vendida en la colonia y en la zona a todos aquellos que en algún momento de la vida pasaron por Bicha y así se logró construir un nuevo techo a la capilla».

«En esas reuniones que teníamos para el techo de la capilla se planteó la construcción de una sala velatoria, entonces se construyó un salón de usos múltiples en un predio de la curia, fue también una lucha para que nos otorgue la posesión del terreno que era una necesidad para que desde el programa Obras Menores de la provincia nos otorguen los fondos, terminamos consiguiendo un comodato después de muchas ida y venidas».

«Para el centenario de la escuela cuyo edificio es de la comunidad, no es propiedad de la provincia, se mejoró todo el entorno del colegio con tapiales, tejido olímpico, se construyó una cocina, arreglamos los baños, techamos el patio para actos, fueron todos desafíos que se fueron dados a partir de lo que se fue dando desde la comunidad» repaso Adolfo Ferrero

La construcción de cordón cuneta en el 2010 fue una de las obras que genero mucho debate en la comunidad, ya que se discutía si hacerlo o dejar las calles de forma natural para mantener el paisaje, finalmente se logró consensuar y se empezó con la calle de la escuela, se siguió alrededor de la plaza y el acceso este y a través de los años fuimos cubriendo el pueblo mejorando los desagües y termino mi gestión con todo el pueblo cubierto, restando solo la mano que da a los campos que seguramente en algún momento se tendrá que hacer»

Con el cordón cuneta se modificó todo el sistema lumínico siendo una de las primeras poblaciones en contar con el pueblo completo con LED.

Las adversidades

«Sufrimos el incendio de la comisaria y la casa del jefe, tuvimos que generar un espacio en la comuna para que funcione la policía, pusimos en condiciones la casa del colegio para el comisario, hasta que conseguimos construir una casa que estaba destinada al médico, donde hoy vive la policía, al mismo tiempo empezamos a elevar proyectos a la provincia y logramos un edificio nuevo para la comisaria que fue inaugurado en el 2013.

A través de los planes provinciales nos permitió construir 16 casas y mediante préstamos construimos dos casas para el médico que en la actualidad la usa el policía y otra para la enfermera que está desocupada

La instalación del sistema de osmosis inversa para potabilizar el agua, la remodelación de la plaza, la adecuación del edificio comunal, el mantenimiento de los edificios públicos fueron todas acciones que pudimos concretar en estos años.

Infraestructura vial

El mejoramiento de los caminos rurales fue otro gran desafío, la ruta 22 es el ripio más antiguo que tiene la provincia de Santa Fe y tal vez uno de los mejores porque no queda otra alternativa que sostenerlo, mantenemos la esperanza que algún día se pavimente, los caminos fueron una prioridad, el ripio en épocas de lluvia no aguanta porque tiene un alto tráfico pesado, por eso consideramos que el pavimento es la prioridad número uno, luche mucho para eso, lamentablemente no tuve respuesta, espero que esta gestión que empieza tenga la misma convicción para conseguir la pavimentación de la 22

Para cumplir con los distintos trabajos tanto en la zona rural como en el pueblo fuimos incorporando equipamiento con tractores, motoniveladora, retroexcavadora, camión con caja volcadora entre otras maquinarias que hacen que se cuenten con lo necesario, además de construir galpones para su resguardo.

Salud

«Hace unos quince años empezamos con salud donde en una primera etapa venía un médico de Eusebia, después siguió durante 12 años el Dr Miguel Baronetto tres veces por semana y una enfermera permanente que estuvo nueve años, pusimos a otra que estuvo hasta el año pasado que hubo un nombramiento de la provincia de otra enfermera que no vive en Bicha, viene de otro lado, eso no nos dejó conforme, porque disminuimos la atención de la salud que teníamos porque de tener una enfermera permanente que vivía en el pueblo, pasamos a tener a alguien que viene a cumplir horario y se va y de contar con un medico tres veces por semana a una doctora que viene una vez por semana, así que se deberá seguir luchando para mejorar. Se armó también a partir de 2012 el servicio de odontología con todo el equipamiento»

Para esto primero se adaptó el edificio comunal, después construyeron un edificio para el funcionamiento del centro de salud para brindar las prestaciones primarias.

Deporte y recreación

«Con el club también hicimos una transformación importante se remodelo el salón, se instaló sistema de aire acondicionado, en la cancha de futbol hicimos vestuarios, baños, salón, colocamos la iluminación, hicimos el tejido olímpico a la cancha de futbol, un playón deportivo donde instalamos una cancha de futbol 5, otra parte preparada para vóley para que la gente se quede en el pueblo. Se techo la cancha de bocha se adecuo la estructura para mejorar»

Cultura y educación

Un grupo de mujeres cooperativistas pusieron en marcha la biblioteca que inauguramos en el 2013, donde el anhelo era contar con un local propio que se empezó hace mucho tiempo con la compra del lote, se habían hecho los cimientos y había quedado parado, así que en medio de la pandemia resolvimos encarar la obra con recursos propios de la comuna y algunas cosas que pedimos que es el último gran proyecto que terminamos para el desarrollo de la cultura del pueblo.

En la educación al margen de colaborar con la estructura edilicia contamos con dos utilitarios y un auto que todos los días trasladan a los adolescentes que cursan el secundario en Colonia Vignaud, Brinkmann y Eusebia para que tengan las mismas posibilidades que los chicos de otras poblaciones, también se trasladan a chicos con discapacidad y problemas de aprendizaje a la escuela especial de Brinkmann

Producción

La cooperativa «Dos provincias» es el emblema del pueblo, no solo por ser la principal fuente de trabajo, sino porque esparció la filosofía cooperativa para el funcionamiento de la comunidad. Siempre trabajamos en conjunto porque mucha gente trabaja en la cooperativa y quienes lo hacen en la zona rural tienen vínculos.

La cooperativa siempre acompaño las realizaciones de la comuna, colaboro en las obras en el salón del club con la compra de aires acondicionados, en épocas de crisis económicas la cooperativa respaldo con el expendio de combustibles e insumos, nos permitió seguir funcionando

En el último tiempo venimos trabajando con el funcionamiento de la planta de cooperativa donde estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Nación para ambientalmente hacerla viable ya que la inversión que se necesita es importante, se planteó también la posibilidad de su traslado fuera del pueblo pero solo para instalar los transformadores para la energía es una inversión grande, es algo casi inviable, así que es necesario que se realicen las transformaciones para sostener esa fuente de trabajo, donde tenemos que colaborar entre todos para que pueda seguir funcionando

La mutual es otro hecho que posibilito a la gente contar con servicio, después le agregamos Santa Fe servicio hoy solo resta que los jubilados y pensionados puedan cobrar sus haberes en Santa Fe servicio en lugar de tener que ir hasta el cajero de Aldao

Objetivos cumplidos

Medianamente los proyectos propuestos fueron concretados, solo me quedo pendiente una cosa tan importante como es la ruta, faltan muchas cosas para el pueblo pero se pueden resolver a partir de la pavimentación, necesitamos que ingrese algún transporte de pasajeros, si pasaría un colectivo se resuelve, pero tenemos que montar nosotros una logística para brindar igualdad para la educación, por eso sostengo que lo máximo es la ruta y a partir de la misma se resolverían otros temas como también posibilitaría el establecimiento de emprendimientos

Agradezco a la gente que me aguanto como soy, con mis actitudes, agradecerles por dejarnos hacer, porque si hubiésemos tenido oposición a todas las cosas no se hubiese hecho todo lo que pudimos hacer y espero que la gente que va a asumir la nueva gestión quiera al pueblo como lo quiero yo, deseando una exitosa gestión por el bien de la gente»





