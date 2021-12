/ / / Al asumir Hugo Boscarol agradeció a la comunidad y dijo que redoblará esfuerzos

El acto protocolar en la que Hugo Boscarol juro por un nuevo periodo de gobierno tuvo lugar en la explanada del edificio municipal con la participación de representantes de instituciones y vecinos

En el mismo acto juraron los integrantes del gabinete, como Secretarios, de Gobierno Diego Fontanessi, de Hacienda y Finanzas Gonzalo Cauda, directora de Contabilidad y Presupuesto Jimena Lingua, de Obras Públicas Raquel Zbrun, de Servicios Públicos Juan Mina, y de Desarrollo Social Belén Griffa.

El equipo de gobierno se completa en la coordinación de Cultura Marianela Mottura, de Educación Lia Ferrero, de Discapacidad Gabriela Gaido; de Deportes Marianela Barolo; de Adultos Mayores Belkis Giacomelli; de Museo y Archivo Histórico Elisabet Serafín; y de Juventud Talía Pepino.

Mensaje del intendente Hugo Boscarol

«Gracias a Ustedes vecinos soy intendente por cuatro años, me llena de alegría, pero también me llena de compromiso, porque no es nada más y nada menos que llevar el gobierno de la ciudad a la cual me siento con mucha fuerza para gobernar estos cuatro años para los suardenses devolviendo la confianza que han tenido hacia mi persona» comenzó expresando el reelecto intendente Hugo Boscarol

Prosiguió asegurando que junto al gabinete van a trabajar para ser mejor gobierno que lo hecho. «seguramente con los nuevos concejales, vamos a trabajar en conjunto porque somos todos suardenses, necesitamos la fuerza de distintas instituciones comerciales, educativas, seguridad, salud, para trabajar para nuestra ciudad. Sino trabajamos en conjunto no vamos a avanzar, tenemos que ser justo y necesario, tenemos que participar. Las puertas de la municipalidad siempre estuvieron abiertas y van a seguir abiertas, vamos a estar cerca codo a codo trabajando para el mejor estado de vida, salud y de trabajo».

Al indicar que tienen muchos proyectos y mucho trabajo por hacer, «el compromiso que yo me he tomado lo vamos a llevar adelante porque no hago un paso al costado y mirar para otro lado cuando veo las necesidades de cada familia, de cada suardense, me preocupa mucho todo eso, por eso estoy acá»

Al resaltar que la Unión Civica Radical decidio que sea candidato y la gente ratifico su honestidad, trabajo y responsabilidad, pidió el acompañamiento de las instituciones para hacer gestiones, «pido que estén cerca del gobierno que hoy comenzamos por estos cuatro años, porque conjuntamente podemos avanzar trabajando siempre con honestidad y responsabilidad pensando siempre en la juventud, por ellos tenemos que trabajar» resaltó Hugo Boscarol

Dedico un párrafo a su familia por el apoyo que le brinda, «la responsabilidad que yo tomo hacia mi familia es mostrar ese trabajo que estoy haciendo para el bien de mis nietos y de los hijos de Ustedes, de esos chiquitos que van a jardín, por ellos tenemos que seguir trabajando»

«No quiero mentiras quiero trabajar para Suardi que tiene que avanzar, tenemos que cambiar nuestra política nacional para dejar de mentir, tenemos que trabajar en forma conjunta, el compromiso de los suardenses, mío y de este equipo de trabajo que he conformado. Saben claramente cuáles son mis pasos, creo que fue demostrado el manejo económico que ha tenido este municipio, ingrese por esta puerta una puerta de madera, hoy tenemos una puerta vidriada, si me acompañan todos en el lapso de estos cuatro años vamos a tener una nueva municipalidad remodelada, esta ha quedado chica, ese es el trabajo y el compromiso para dar comodidad, buen manejo y buena administración para manejar los fondos de los suardenses, cuando digo manejar los fondos ustedes lo saben muy bien que no trato de poner la mano en el bolsillo para hacer obras, trato de cuidar su bolsillo, trato de cuidar la economía de ustedes y con esos bajos recursos trato de hacer obras y cuando el equipo que me acompaña son fieles al gobierno que uno lleva adelante, los números se hacen cerrar y las obras se hacen, eso es lo importante y ese es el objetivo del paso de estos cuatro años seguir administrando cada vez mejor los fondos que aportan, los fondos que vienen de la parte provincial y nacional, cuando mejor manejemos eso, mejor vamos a tener el parque de herramientas como el que estamos teniendo».

Al manifestar que el distrito está conformado por 42 mil hectáreas con 362 km de caminos que «no es fácil mantenerlo, saben el costo de mantenimiento de herramientas, saben el costo de combustible, tenemos la tasa por hectárea más baja de la zona y levantando caminos de 20 metros, no caminos de 12 metros, esos son los objetivos que uno quiere llevar adelante, el trabajo mancomunado por eso tengo que agradecer a los empleados municipales por el respeto, más allá que muchas veces tengamos discusiones, enfrentamientos, pero no tienen que dejar de trabajar porque estamos al servicio de los suardenses y el objetivo es brindar los servicios administrando bien los recursos así que vamos a seguir trabajando con esos conceptos».

Dirigiéndose a quienes no lo votaron dijo que se compromete a apostar por el avance de la ciudad y anuncio la posibilidad de radicar empresas en Suardi, considero que están por buen camino, «pero también necesitamos el apoyo a nivel provincial porque tenemos que tener otras obras d infraestructura para poder tener a otra empresas que pueden ser potables para nuestra región productiva, agrícola, tambera, tenemos de todo tenemos que apuntar a esos sectores para que el gobierno realice las obra para que podamos avanzar»

Más adelante sostuvo que se necesitan muchos caminos ripiados, «necesitamos el gas, el agua, sabemos cómo hacerlo, pero la municipalidad no tiene el suficiente dinero para hacerlo, es algo provincial y nacional, vamos a trabajar para que esas gestiones avancen y podamos lograrlo, no podemos dejarlo al azar que duerma en alguna oficina, tenemos que trabajar para eso, por eso el compromiso con las empresas con las empresas privadas que me quieran acompañar para hacer la gestión y poder avanzar bienvenida seria porque no va ser solo la palabra de un intendente, sino de las empresas de la ciudad, el compromiso queda abierto para que trabajemos en forma conjunta»

«Lo más importante que tuvo este gobierno de Hugo Boscarol, hemos tenido momentos muy críticos, pero supimos palearlos, pero no gracias a Hugo Boscarol, sino gracias al equipo que trabaja con migo pudimos palear esa situación de inundaciones para salvar que el agua no entre a Suardi, lo mismo paso con la pandemia, he recibido muchas críticas, pero estábamos seguro que lo que hacíamos era para el bien de los suardenses y cuando uno marca un camino y sabe que es el correcto no me importan las críticas, lo que me importa es que las cosas se hagan bien, hemos perdido familiares, amigos, pero gracias a tener recursos propios hemos salvado circunstancias, quizás no hicimos las obras que teníamos planificadas, por eso les pido respeto hacia la gente que trabajo con migo, porque teníamos una planificación de obras, tuvimos que suspender esa obras para salvar vidas y eso es lo que hemos hecho»

Cerro pidiendo que en estas fiestas elevemos la copa por la felicidad de la familia

