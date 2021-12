/ / / Asumieron nuevas autoridades en Colonia Bicha

Miguel Alochis reemplazó a Adolfo Ferrero en la presidencia comunal

Adolfo Ferrero y Miguel Alochis

La bienvenida a las autoridades comunales que asumieron la conducción por el nuevo periodo de gobierno y la despedida a las salientes concretaron el último sábado a través de una cena realizada en Club Deportivo Independiente con la participación de representantes de instituciones y trabajadores comunales.

Asumieron la presidencia comunal Miguel Alochis; secundado en la comisión comunal por Lucia Serafín; Leonardo Pechio; Gustavo Maina; Celia Merlino; Pablo Favole, y asumieron como controladores de cuentas, Mauro Acosta; Sofía Vincentti; Alejandro Ribodetti; Martín Favole; Elsa Albertinazzi; Ariel Albertinazzi.

Quien fue por 18 años presidente comunal Adolfo Ferrero cumplió su mandato resolviendo dejar junto a los integrantes de la comisión comunal Liliana Paulon, Claudio Vincenti, Raquel Gianinetti y Mariano Morra.

En el transcurso de la cena bendecida por el sacerdote de la Capilla San Miguel, el presidente comunal saliente Adolfo Ferrero comenzó recordando que comenzaron la gestión con tractor Fiat 780 fundido y una máquina niveladora de arrastre que no servía a manija, «fuimos con Gerardo Maina y compramos un tractor Massey Ferguson y hicimos hidráulica la niveladora y desde ahí empezamos a hacer cosas». Así mismo indico que no les alcanzaba el dinero y establecieron una ordenanza para cobrar a los productores un litro de gasoil por hectárea para hacer las obras de ripio en los caminos.

«Cada cosa que proponíamos siempre era difícil que la gente lo acepte, todo se fue generando siempre empujando el carro, no esperando que te empujen y así hicimos muchas cosas. Nos faltan muchas cosas, la ruta 22 me enfermo, creería que estamos un poco más cerca, pero tenemos el gas y el agua en Colonia Vignaud a 8 Km, no habrá algún político que se le despierte un poco el cambio de idea y dejen de politizar entre Córdoba y Santa Fe y trabajen para la gente, esas son las cosas pendientes que nos quedan» puntualizó Ferrero y recordó que empezaron el ripio de la ruta 22 entre Eusebia y Bicha en 1984 y lo terminaron en 1995.

Al indicar que las cosas chicas se van construyendo, resultando difíciles las grandes obras, «Sigan luchando, tratando de hacer cosas, no tener miedo, no esperar que te empujen, sino empujar, no van a conformar a todos nunca, si quieren buscar no hacer nada, esperen que todos digan que sí».

«No me voy de Colonia Bicha, cuando necesiten algo estoy dispuesto, se necesita una renovación, muchos años, demasiados, les deseo lo mejor a la gente que entra, que tengan una visión clara, que se detengan en pensar en cosas para mejorar, hoy evoluciona tanto la tecnología que todos los días tenemos cosas nuevas»

«A lo mejor uno ve al pueblo mucho más lindo de lo que es, son sentimientos, cada uno que quiere algo en especial, las cosas que hice, las hice con mucho amor, me equivoque en un montón de cosas, pero no haciendo daño, siempre creativo, generando, dar, buscar, ejercer y las instituciones activas, tiene que haber cosas, porque si no un pueblo muerto sin actividad no funciona y depende de la gente, no depende del presidente comunal, cada cual desde su lugar tiene que activar, no se queden esperando que vengan a decirles lo que hay que hacer, hagan, generen cosas, pidan cosas porque siempre ayuda a mejorar».

Así mismo sostuvo que otra cosa fundamental es la educación de los jóvenes, «siempre tratamos que los chicos se capaciten, se eduquen para que sean mejores en el futuro, cada vez que tengamos más gente capacitada, mejor nos va a ir».

«En algunas cosas evolucionamos en otras fuimos hacia atrás, en el tema educativo evolucionamos, fundamentalmente en el tema salud vamos retrocediendo, cada vez tenemos menos, empezamos hace 14 años con un médico, enfermera permanente, hoy tenemos una enfermera que viene de otro lado y un médico que en lugar de venir tres veces, viene una vez por semana, seguramente todo esto va a cambiar, va a aparecer el robot que va a traer los medicamentos, va a aparecer el medico virtual que va a atender a la distancia desde una cabina, todo va a evolucionando, parece que eso no va a llegar nunca, pero a lo mejor llegue y nos solucione los problemas» destacó Adolfo Ferrero.

«Gracias por todo, disculpen el impulso que le puse a las cosas, pero nunca fui en contra, siempre fui a favor de las cosas, siempre fui pro activo, hubo momentos complicados porque la plata no alcanzaba, hacíamos cosas no salían bien, muchas veces se corren riesgos y te la tenes que jugar solo, espero que a Bicha le vaya siempre mejor que lo que pude hacer yo» concluyó manifestando el Ing. Adolfo Ferrero al dejar la presidencia comunal.

El Mensaje de Miguel Alochis

«Es el corazón el que habla y no tanto la mente porque cuando se piensa demasiado las cosas se tornan frívolas y especulativas y el corazón dice otras cosas que la mente no dice, para mi es una noche de agradecimientos», comenzó expresando el presidente comunal Miguel Alochis al dar inicio a su mandato señaló al agradecer a los que dejan la comisión de la comuna y dar la bienvenida a quienes se animan a involucrarse con las instituciones.

Al agradecer la organización y participación en el evento dijo: «sin la ayuda de Ustedes de aquí en adelante es imposible, la idea es que haya dialogo, principalmente entre la gente que forma parte de la comisión comunal, entre las instituciones, como siempre lo hubo, pero necesitamos que la gente se involucre, que cuando nos encuentre en la calle, nos plante su situación, porque a veces en la vorágine del día, uno no se entera lo que pasa en otra parte de la colonia, en otra parte del pueblo, entonces necesitamos siempre de la colaboración de la gente».

«Agradecer a ´Fito´ (Adolfo Ferrero) porque hace muchos años que trabajamos con él, todos, él fue siempre el que marco el camino, si bien siempre tuvo toda la gente que lo apoyo, el marco siempre el camino, marco el lugar a seguir, fue nuestro referente, desde que yo me acuerdo fue una de las mejores gestiones, desde los caminos que es difícil manejar porque el día que llueve se rompe todo y no podemos atender las necesidades de todos y los días que están secos no se pueden tocar porque están muy secos y se hace más daño que beneficio»

«El parque de maquinarias casi totalmente renovado, las instituciones, el club, la biblioteca, el centro de salud, cordón cuneta, luces led en todo el pueblo, arenado, por ser una colonia de 6 mil hectáreas, no sé qué otra colonia tiene tantos arenados en la parte rural, todo fue gracias a que el marco el camino. Si bien todo esto que menciono es importante, hay otra cosa que para mí es mucho más importante, es el amor, solamente uno que nació acá, se crio acá, nuestros padres fueron de acá, nuestros hijos están acá, ese es el amor que queremos transmitir a la gente joven para que se involucren y hacerlo a ad honorem y llegar a la noche y decir todo lo que hice no fue en beneficio mío, fue por los demás, eso es vocación»

Todo concluyó con el brindis deseando éxitos a quienes inician la gestión comunal y los mejores augurios al año por venir

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.