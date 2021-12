/ / Chile elige entre dos modelos

Este domingo, 19 de diciembre, se define quién va a gobernar Chile por los próximos 4 años, entre Gabriel Boric, candidato de la coalición «Apruebo Dignidad» que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano. Para analizar la coyuntura y el porvenir, participaron del InfoCLACSO del 15 de diciembre Miguel Urrutia, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y militante de Izquierda Libertaria, e Isabel Piper, integrante del CD de CLACSO Región Chile y Perú, quienes pusieron el acento en preservar y profundizar la Convención Constituyente en marcha.

Isabel Piper consideró que el domingo 19 “se está jugando mucho y cuando digo mucho me refiero, fundamentalmente a que se está jugando el desarrollo y el buen éxito de la Convención Constituyente. Personalmente, y con otros colegas, pensamos que uno de los elementos fundamentales que hay que defender en este momento es el desarrollo de la Constituyente. Desde esa perspectiva no hay duda de que el candidato que puede llevar a buen puerto la Constituyente es Gabriel Boric. José Antonio Kast no puede cerrarla por decreto, pero sí puede ahogar la Constituyente y dificultar de tal manera su funcionamiento que termina muriendo de muerte natural. Cosa que ha manifestado, no públicamente pero sí en distintas comunicaciones ya lo ha expresado. Recuerden que es un candidato que votó el rechazo al cambio constitucional y que siempre ha expresado que no ve pertinente el cambio de la Constitución. Yo no pienso que con esta elección se juegue un cambio estructural en el modelo de país. Esa posibilidad la podría dar la Convención Constituyente.”

El de la Constituyente, sostuvo a su vez Miguel Urrutia, “es un debate procedimentalmente complejo puesto que es un desafío que las y los convencionales se impusieron de transformarlo en un proceso participativo. Hay iniciativa popular de norma constitucional que debe ser procesada por esta Convención Constitucional. En este sentido hay un desafío en el que tenemos que ser recíprocamente comprensivos. La coyuntura es urgente, esta Convención Constitucional tiene que elaborar prontamente esta nueva Constitución, desde mi punto de vista no puede ser una Constitución de mínimos, hay elementos suficientes como para que sea una Constitución robusta, que defina un plano sobre el cual podamos operar las fuerzas de un modo democrático, sin imponernos nada pero sin ocultar tampoco los grandes conflictos y las grandes heridas que tienen la sociedad chilena. La amenaza la vamos a bancar entre todos y todas, eso sí, porque es cierta, y no va a cesar si es que gana Gabriel Boric; obviamente que él va a ser un aliado, él va a promover el proceso constitucional, pero la derecha sabemos que tiene otros resortes, también, y la ultraderecha, para moverse en contra de una amenaza tan severa como lo es esta Convención Constitucional”.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.