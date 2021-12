/ / / En qué eventos será obligatorio el Pase Sanitario en la provincia de Santa Fe

Juan Manuel Pusineri brindó precisiones y confirmó que no se exigirá el pase para el transporte público ni para concurrir a locales gastronómicos.

Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, aportó algunos detalles más sobre la entrada en vigencia del pase sanitario a partir del 21 de diciembre. El funcionario ratificó este martes que se exigirá para asistir a eventos masivos, viajes grupales y también se podría aplicar en el ámbito laboral para trabajadores que realizan atención al público de manera continua. En ese sentido, precisó que ese documento no exigiría en principio para la utilización de colectivos ni para asistir a locales gastronómicos.

También admitió que será difícil controlar el acceso a los partidos de fútbol y por eso pidió el compromiso de las autoridades de los clubes y de la Municipalidad y la Provincia.

“La persona que no tenga las dosis no podrá realizar atención al público. El empleador podrá disponer que haga otro tipo de actividades. Después se da todo en el marco que rigen las relaciones laborales que es la colaboración y la buena fe. Habrá que analizar caso por caso para ver el comportamiento de cada trabajador y su empleador”, sostuvo Pusineri. “Un cajero de supermercado sería uno de los casos a los que se le exigiría pase sanitario en un establecimiento privado”.

Al ser consultado sobre si el pase sanitario es exigido para el uso del transporte público y otros ámbitos, el titular del área de Trabajo del gobierno provincial. “En principio será solo para viajes grupales. No está previsto para el transporte público, como tampoco lo estará, en un primer momento, para el complejo gastronómico”.

“Hay una franja de personas no vacunadas, comprendida entre los 18 y 30 años, que no se aplicó la segunda dosis, no porque pertenezcan a sectores antivacunas sino porque no tomaron el turno. No concurrieron a inocularse el día que estaban convocados. Y eso se debe a que la mejora de la situación sanitaria relajó los comportamientos en todo sentido”, sostuvo Pusineri.

En ese sentido, el ministro de Trabajado destacó que el pase sanitario “tiene por objetivo volver a incentivar la vacunación. Si la campaña de inoculación adquiere niveles superiores a los actuales, hoy estamos rondando el 80 por ciento, sin dudas la previsión habrá tenido eficacia”.

Pusineri agregó que el pase sanitario deberá presentarse para asistir a eventos en lugares con más de 1.000 personas “Sin distinguir si son espacios abiertos o cerrados. Pero también eventos que nuclean gran número de personas como discotecas, salones de fiestas e incluso cines y teatros es una posibilidad que se está discutiendo, más allá que no superen las 1.000 personas. Cuando hablamos de 1.000 personas, nos referimos a lo masivo como los espectáculos que se realizan en lugares abiertos”.

El ministro de Trabajo admitió que el ámbito que más costará controlar la presentación del pase sanitario será el de los partidos de la Liga Nacional de Fútbol. “El tema más complicado es el de los partidos de fútbol. Hace unos meses, cuando se planteó el regreso del público con una dosis, existió el mismo inconveniente. Hay una responsabilidad compartida entre las autoridades de los clubes, de la Municipalidad y de la Provincia. El pase sanitario es para habilitar actividades, no para restringirlas. Razonablemente se tendría que pensar de esa forma de desarrollar libremente una actividad y colaborar con esta exigencia que permite llevar adelante la misma”. (Uno Santa Fe)

