/ / / Es morterense el jefe de la banda call center que se dedica a robar cuentas bancarias

El líder de la banda desbaratada en el denominado operativo «Call center» manejaba las estafas desde la Unidad Penitenciaria N° 10 de Cruz del Eje, publicitaba en Google falsas paginas bancarias para figurar entre primeras en el buscador y publicaba en Lokas x las ofertas de Facebook ofrecimiento de préstamos para obtener información para concretar las estafas con testaferros que aportaban sus CBU para realizar las transferencias de dinero.

El morterense Adrián Alberto «Nano» Herrera famoso por las fugas que protagonizó en distintas cárceles es quien lideraba la banda de estafadores desde la Unidad Penitenciaria N° 10 de Cruz del Eje, logrando solo en la acumulación de hechos investigados por la Fiscalía Regional 2° Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Carlos Ortigoza, una suma superior a los 3 millones de pesos, pero esta se multiplicaría varias veces porque cometieron estafas en todo el país, pero que no son investigadas por la referida fiscalía por una cuestión jurisdiccional.

Las escuchas telefónicas registradas durante la investigación Herrera identifica a 17 de sus cómplices y allegados entre ellos varias personas domiciliadas en Morteros quienes cumplían distintas funciones: algunos se encargaban de realizar las engañosas llamadas, otros se encargaban de retirar el dinero de cajeros y otros facilitaban su CBU para realizar las derivaciones de dinero para tratar de obstaculizar el seguimiento de la ruta del dinero.

Para obtener información de cuentas bancarias contaban con falsas páginas web de distintos bancos, las que para que las mismas aparecieran primeras en el buscador invertían en publicidades en Google y de esa manera captaban a clientes de las entidades quienes a través de esas comunicaciones se hacían de los datos para poder operar en las cuentas y terminar estafando a los mismos. «Encontré una nueva modalidad. Con una cuenta pago para que Google ponga mi anuncio y me hago pasar por el banco. Entonces la gente entra y automáticamente me manda la consulta por WhatsApp. Esta bueno el chamuyo porque ya no hablo tanto como antes», revela en una de las grabaciones

Otra de las modalidades adoptadas para hacer caer a desprevenidos era promocionar en Facebook en lokas x las ofertas de morteros una financiera donde publicaban que daba prestamos hasta un millón de pesos, «Yo ahí público que le doy préstamos a policías, médicos, yo no voy a las cosas chiquitas» y al mismo tiempo señala que a las victimas les pide que le envíen copias del DNI para luego utilizar para la habilitación de los chips para los teléfonos que cambiaban de manera permanente.

Así mismo realizaba llamadas telefónicas haciéndose pasar por representantes de Arcor, aduciendo que con motivo de los 70 años se había hecho acreedor de un premio en efectivo de 20 mil pesos y ordenes de compras por 10 mil pesos para uso personal, de la misma manera se hacía pasar por representante de supermercado diciendo que habían ganado el mismo premio en efectivo y le agregaba que tenía disponible la tarjeta comunidad para acceder a un 14 % de descuento. En estos casos para ganar la confianza de la persona le daban un número de teléfono al que la víctima debía enviar un mensaje confirmando que aceptaba el premio, lo que debía concretar de inmediato porque si pasaban 24 horas se volvía a sortear y a partir de ahí hacían ir al cajero automático a la víctima para hacer que cambien la clave de home banking y de esa manera extraían la totalidad del dinero existente y además gestionaban créditos que después eran transferidos a otras cuentas, como así mismo esas mismas cuentas muchas veces eran utilizadas para triangular con distintas cuentas para evitar el seguimiento del dinero.

En otra charla en la que «Nano» Herrera le ofrece a un hombre ser testaferro para el desvió del dinero, le dice «De 300 mil son 100 mil para vos, y tenés que sacarla rápido por los sistemas. La idea es que la plata esté afuera rápido, después me la transferís, hacérmela llegar es lo de menos. El depósito te cae blanqueado. No es que voy a cagar a un tipo y ahí nomás te la voy a transferir a vos. No, yo tengo otras cuentas truchas que están a nombres de otros giles a los que he cagado. Entonces, paso la plata por varias cuentas y a lo último te deposito a vos, vamos a suponer que me choreo un cliente 100 mil pesos y los deposito en tu cuenta, 33 mil son para vos, así te quedo claro». Y le recomienda: «Anda haciéndote la semana, prepárate, porque para que sea un crimen tiene que ser bien organizado, hermano».

«El otro día agarre a una médica de Santa Fe, le lleve 850 mil pesos, tengo dos cajas tengo todo respaldado. Esa es una víctima que enganchó Gastón, que le sacó $100 mil nomás. Gastón me dijo ‘te la paso a vos, háblale como banco, como quieras, te la regalo’. Y le saqué un préstamo de 850 mil pesos a 72 cuotas. Cobraba 149 y a ahora cobra 60, porque le saque varios préstamos. El otro día cobro los primeros días del mes 80, también se los saque todo, me llamó me dice, me engañaste, yo confiaba en vos, así que le dije que era un error del sistema, ya te van a llamar las chicas del banco, así que la llame de otro teléfono haciendo vos de mujer y le dije que la Afip la embargo por movimiento extraño y le dije que tenía que comprar con la tarjeta de crédito una computadora, cuando estaba mandando todo, el marido le dice, no te están estafando», le cuenta a su tía en una de las conversaciones.

En la investigación determinaron que no realizaban inteligencia previa para conocer la capacidad económica de las víctimas, sino que realizaban llamadas al azar a números correlativos, estableciendo que en promedio cada 29 llamadas realizadas lograban una víctima.

Especialista en fuga

El jefe de la banda desarticulada en un operativo que la Policía Federal Argentina, denomino «Call center», el morterense Adrián Alberto «Nano» Herrera de 30 años quien debía estar detenido hasta febrero de 2024 por robos y otros delitos a la que ahora se le sumará la condena por estafas fue protagonista de cinco fugas

En el año 2016 cuando había sido llevado a los Tribunales de San Francisco por un hecho de violencia familiar empujo a un custodio y salió corriendo, permaneciendo prófugo durante un mes hasta que fue detenido en la terminal de Colectivos de Ceres.

Tras la detención fue alojado en la comisaría de la ciudad de San Cristóbal donde limo los barrotes de la celda donde estaba tras lo cual se fugó, siendo detenido días más tarde en Suardi, mientras se movilizaba en bicicleta.

Detenido en la cárcel de Villa Dolores cortó el barrote de la celda y armó una cuerda, cayendo desde un techo de 6 metros de altura cuando había sido visto por los guardias. Fue hospitalizado y una semana después vuelve a escapar del hospital cuando era custodiado por dos efectivos aprovechando una torrencial lluvia para luego asaltar a un taxista despojándolo de calzado, ropa y dinero, más tarde sustrajo una moto para moverse en Villa Dolores para luego tomar un taxi, el que fue interceptado en un control policial en el paraje Los Pozos en jurisdicción de Villa Las Rosas

En octubre del año pasado, junto a otros dos presos, se escapó del hospital de la penitenciaría de Cruz del Eje, donde habían sido alojados por un contagio de coronavirus. Fue recapturados al día siguiente en la zona de San Marcos Sierra.

El operativo Call center

Dos hombres y dos mujeres residentes en Morteros fueron detenidos en el marco del operativo llevado a cabo la semana pasada donde además hubo en total 17 detenidos por asociación ilícita y defraudaciones reiteradas. En los allanamientos secuestraron 40 celulares, computadoras portátiles y 115 mil pesos.

A partir de investigaciones iniciadas en mayo de este año por la Fiscalía Regional 2° Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, a cargo de Carlos Ortigoza, agentes federales del Departamento Unidad de Investigación de Casos Especiales, desbarataron una organización dedicada a cometer estafas virtuales en la provincia de Santa Fe.

En Morteros se concretaron seis allanamientos sobre Colón al 1500, Lafitte al 800, Laprida al 200, Pellegrini al 100, 3 de febrero al 1000 y General Urquiza al 100 y otro tuvo lugar en Bv. 25 de Mayo de Suardi, quedando detenidos dos mujeres y dos hombres, además hubo allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en el Servicio Penitenciario de Cruz del Eje, en ciudades de Santa Fe y tres en Córdoba Capital, donde en total detuvieron a 17 personas y se secuestraron varias tarjetas bancarias, teléfonos celulares, notebooks, tarjetas sim, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. Finalmente quedaron 7 detenidos por asociación ilícita y defraudación en múltiples hechos, mientras que el resto sigue vinculado pero en libertad por tener una participación menor

En la cárcel, en tanto, se secuestró documentación que vincula al responsable de la maniobra delictiva con las víctimas y sus cómplices, libros registros y registros fílmicos que fueron asegurados.

La investigación prosigue con el propósito de determinar la identidad de otras dos o tres personas que también operan desde la cárcel junto a Herrera, como así también otras personas que desde afuera podrían haber participado lo que surgirá a partir del peritaje de teléfonos y computadoras secuestradas.

Los delitos de este tipo dirigidos desde las cárceles en su mayoría cordobesas y en un gran número desde la Unidad Penitenciaria de Cruz del Eje, donde hubo un gran número de actuaciones que permitieron desbaratar bandas que realizan estafas telefónicas, pero hasta el momento no se sabe por qué causa ningún fiscal investiga a quienes permiten el ingreso de los aparatos de telefonía celular a las cárceles, como así tampoco porque nada observan cuando se realizan las mismas, teniendo en cuenta que para poder lograr el objetivo deben realizar una gran cantidad de llamadas.

