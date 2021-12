/ / / Imputaron a ex intendente de Ceres por malversación de caudales públicos entre otros delitos

El fiscal Guillermo Loyola imputó hoy a tres personas a las que se investiga por la presunta autoría de distintos delitos mientras ejercían cargos públicos en la ciudad de Ceres.

La investigación se inició en 2020 a raíz de una denuncia presentada en el MPA por la actual intendenta de Ceres Alejandra Dupouy

Las personas imputadas hoy son dos hombres y una mujer, ellos son el ex intendente Camilo Enzo Busquets, Lucas Cañete ex secretario de hacienda y Betiana Godoy tambien ex secretaria de hacienda

A las tres personas se les atribuyó la autoría de los delitos de malversación de caudales públicos agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público

Por su parte, al imputado Busquets también se le endilgó la autoría del delito de nombramiento ilegal de cargo público y falsificación ideológica de instrumento público. En tanto, al imputado Cañete se le atribuyó la autoría del delito de aceptación ilegal de cargo público y falsificación ideológica de instrumento público.

Como ocurre en todas las investigaciones en las que los imputados transitan el proceso en libertad, las audiencias imputativas se llevaron a cabo en la sede de la Fiscalía y sin la presencia de juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

