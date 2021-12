/ / / Oficina Integral Marengo: Celebró 20 años de haber logrado el sueño de proteger a trabajadores desde Morteros hacia el país

Héctor Marengo alma mater de Oficina Integral Marengo (OIM)

20 años de permanente trabajo en temas previsionales celebró Oficina Integral Marengo con su sede central en San Martin 68 de la ciudad de Morteros, sucursales en Villa del Rosario, Córdoba, Carlos Paz, Gálvez, Santa Fe y una red en la mayoría de las ciudades y pueblos del centro del país. Lo hizo con un trascendente evento en el salón de Asociación Deportiva 9 de Julio en la que reunió a clientes de una gran cantidad de poblaciones de la provincia de Córdoba y Santa Fe como agradecimiento a la conjunción de lazos constituidos durante dos décadas.

Tras el ingreso al salón de Héctor Marengo, titular y alma mater de Oficina Integral Marengo (OIM) brindó un sentido discurso recorriendo la historia, la visión y la misión, la entrega de plaquetas al equipo de trabajo y a representantes de cada una de las localidades conformaron la primera parte de la celebración

Mensaje de Héctor Marengo

Comenzó agradeciendo la presencia de cada uno de los concurrentes Héctor Marengo al dejar su mensaje en la que destacó «Estamos realmente orgullosos de haber logrado en estos 20 años el sueño que alguna vez tuvimos o que alguna vez tuve y me ayudaron a cumplirlo».

«Corría el año 1995, venia recuperado de un severo problema de salud que me había costado grandes esfuerzos y dos largos años de inactividad, en esas circunstancia busque un nuevo futuro y me dedique a la parte previsional. Fue ahí que me puse a estudiar, me recibí como asesor previsional y a partir de ahí a rendir a nivel demandado por empresas internacionales, he trabajado con grandes grupos previsionales, tuve grandes maestros, uno de ellos Horacio López Triverio»

«Fui un viajero incansable y un trabajador leal y comprometido, entre tantas cosas después de haber visitado tantas fábricas, tantas industrias, tantas empresas me iba dejando cada una de ellas con la misma sensación, que el obrero, el trabajador con problemas de salud no estaba protegido y no estaba asesorado, seguía trabajando a pesar de no encontrarse bien de salud y otros tanto estaban agotando su licencia por enfermedad y ya se quedaban sin cobrar sueldo, es por ello que en el año 2000 decido renunciar a esta empresa para en el año 2001 arrancar abriendo mi oficina aquí en la ciudad de Morteros»

«Más de uno se puede llegar a preguntar, Por qué Morteros» y prosiguió Héctor Marengo narrando: «En Morteros conocí a una gran persona, un gran ser humano, que fue mi brazo derecho, un gran delegado gremial que si defendía los derechos del trabajador, me estoy refiriendo a mi querido amigo Osvaldo Álvarez, sin ninguna duda que fue el que me ayudo a dar los primeros pasos en forma independiente, de ahí empezamos a recorrer distintos lugares, sin darnos cuenta, pasaron ya 20 años de todo esto, hemos visto a tantos clientes que se transformaron en amigos, tantos lugares nuevos que se transformaban en territorios conquistados y también hemos tenido problemas con grandes corporaciones financieras disfrazadas de compañías de seguro, no querían pagarle a los jubilados por incapacidad, la indemnización que les corresponde por Ley».

«Conté con tres pilares que me permitieron este avance sin escalas, el primero de ello formado por muchos de mis jubilados que se transformaron en proveedores de clientes y se encargaron de transmitir nuestros principios, nuestro logro, yo cariñosamente les llamo mis punteros, la única publicidad que hemos tenido en estos 20 años fue la publicidad que cada uno de los jubilados hicieron de nosotros, gracias a eso es que hemos conquistado un montón de lugares, un sin número de lugares».

«Otro pilar importante el equipo de trabajo que despacito fui construyendo, otra de las cosas que indudablemente agradezco a la vida, no debe ser sencillo formar un grupo que resuelva los problemas de nuestros clientes con conocimiento y efectividad, sin renunciar jamás a sus principios, un equipo que trabajo con lealtad y trabaja con lealtad, con compromiso en el marco de la estricta integridad y que quieren a la oficina con la misma pasión que la quiero yo».

«El último pilar imprescindible para que el éxito permanezca en el tiempo, es mi queridísima familia que me acompaña de manera incondicional, que me respeta y me exige, que me impulsa a ir siempre por mas, que desde siempre ha sido el objetivo movilizador para los nuevos proyectos y especialmente que comparten mi aprecio por los trabajadores y sus necesidades» señaló el impulsor de OIM.

«Nuestra oficina cree firmemente que quienes tienen problemas de salud importante, merecen vivir un descanso laboral y no seguir trabajando sin retaceo como los obligaban las grandes empresas, seguramente y esto lo avalan los 4 mil tramites jubilatorios que llevamos hecho, seguramente somos la oficina más importante del interior del país y no creo que ninguna oficina de este rubro en el país, haya creado esta unión, este nexo especial con tanta gente, haya entregado este plus emocional que nos reúne en esta fiesta, nos lleva a vacacionar juntos, compartir eventos, grupos en las redes, esto es único, emocionante y me enorgullezco de poder haber transmitido esta visión y este sentido a través de mi oficina».

«Queremos que sepan que estamos orgullosos de haberlos representado, orgullosos de haberlo logrado, orgullosos de saludarlos hoy y abrazarlos con nuestros amigos, esperamos haber estado a la altura de sus expectativas y de haber sabido transmitir, el espíritu de esta oficina, que no es otro, que el de apoyarlos en todo, de una manera fuera de la común, como casi nadie puede hacerlo».

«Les agradezco profundamente y les pido disculpas porque quisiera nombrarlos a todos y recordar a tanta gente querida que me sería imposible terminar este discurso, tampoco es un momento para dar consejos pero permítanme dejar un mensaje para esta etapa que están viviendo que en realidad es una frase de Nelson Mandela, ´debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien´», concluyó Héctor Marengo al dar la bienvenida deseando el disfrute de los festejos.

Mientras proyectaban imágenes de diferentes momentos y lugares transcurridos comenzó la cena con el show humorístico de «Popo Giaveno» para luego dar paso a la primera presentación del espectáculo musical bailable de «Sabroso».

Equipo de Trabajo de la oficina Morteros de OIM

Lazos de amistad

Juan Pablo Marengo hijo de Héctor en representación de la familia expresó: «Mi papá, el creador de este sueño que se inició por alla en el año 2001 acá en Morteros, te acordas cuando veníamos en colectivo todos los días, que sueño, la peleaste, la luchaste. Jamás en la vida desde que tengo uso de razón bajaste los brazos, eso es algo que llevo siempre guardado aca adentro

Quiero decirte en nombre de todos, que estamos orgullosos de vos, porque todos los que estamos acá formamos parte de la oficina Marengo, porque no solo nos enseñaste a cómo hacer el trámite, sino que nos educaste y lo primero que nos dijiste es, Ustedes con cada cliente tienen que establecer un lazo de amistad, un lazo que nos lleva hoy a estar todos juntos acá, me sorprendió que cuando fuiste a dar tu palabra estaban todos de pie, gracias por hacernos parte de tus sueños

Entregarte en este momento una plaqueta, sabemos que no hay regalo que alcance para describir lo que significas para nosotros, pero queremos que con esta placa te acuerdes lo que sos para cada integrante de la oficina.

El espectáculo tuvo continuidad con un show de luces robóticas, la presentación de la comparsa Ará Yeví de Gualeguaychú, para cerrar con la segunda parte de «Sabroso» para seguir moviendo la faz bailable e ir fundiéndose cada uno de los asistentes en abrazos con Héctor Marengo no solo como expresión del afecto y cariño recogido durante estas dos décadas, sino que también en agradecimiento por haber visibilizado con honestidad, transparencia y compromiso necesidades laborales que permitieron acceder a derechos por una vida con dignidad.

